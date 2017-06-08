Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
I-Free
Айфри
Публикаций - 105, упоминаний - 155
I-Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петров Кирилл 29 15
|Шрамко Кирилл 24 10
|Горыня Кирилл 22 5
|Овчинников Вячеслав 6 5
|Бородин Владимир 18 4
|Демидов Михаил 132 4
|Зобнина Маргарита 54 3
|Панкратова Оксана 42 3
|Матвеев Николай 5 3
|Соколов Павел 7 3
|Брюквин Юрий 280 2
|Тимощенко Дмитрий 14 2
|Гуцуляк Юлия 2 2
|Пристинский Андрей 2 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Черномордиков Михаил 20 2
|Кусков Денис 212 2
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Дайхин Михаил 3 1
|Осипов Сергей 27 1
|Чиркунов Олег 7 1
|Кононенко Виктор 3 1
|Шестаков Александр 35 1
|Белов Василий 20 1
|Филиппов Василий 13 1
|Скурятина Елена 20 1
|Пиляр Елена 21 1
|Киреев Иван 29 1
|Наумов Егор 2 1
|Морозов Дмитрий 18 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Казаков Александр 41 1
|Новиков Александр 34 1
|Кирьянова Александра 53 1
|Лысковский Александр 12 1
|Смирнов Евгений 28 1
|Егорова Ольга 11 1
|Бакунов Григорий 20 1
|Мартынов Владислав 111 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
|National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru