Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 69756
ИКТ 6397
Организации 4391
Ведомства 1383
Ассоциации 494
Технологии 2477
Системы 14811
Персоны 24430
География 1312
Статьи 818
Пресса 721
ИАА 487
НИИ, ВУЗы и библиотеки 973
Мероприятия 729

I-Free
Айфри

I-Free - Айфри


08.06.2017 GTCOM будет сотрудничать с МГУ, «Сколково» и i-Free в области машинного перевода
15.12.2014 i-Free разработала мобильное приложение для музея и галерей современного искусства Эрарта
21.02.2014 Компания i-Free принимает участие в Mobile World Congress 2014
27.01.2014 i-Free займется в «Сколково» исследованиями в области идентификации мобильных пользователей и обеспечения безопасности платежей
23.01.2014 i-Free создаст в «Сколково» центр разработок по NFC и Big Data
03.12.2013 i-Free открыла API своего мобильного «Ассистента на русском»
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи
24.06.2013 i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей»
30.05.2013 i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass
18.05.2012 i-Free разработала мобильное приложение на базе Windows Phone для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток»
01.07.2011 Компания i-Free открыла фонд посевных инвестиций i-Free Ventures
22.06.2011 Приложение i-Free для поиска и покупки авиа-билетов вышло на iPhone
31.05.2011 i-Free протестировала билетный сервис на базе NFC-технологии
05.10.2010 «ЛитРес» и I-Free сделали приложение «Книжный магазин» для Samsung
04.06.2010 i-Free запустила мобильную социальную сеть «Тусим»
21.01.2010 i-Free стала поставщиком контента для «Голосового портала» МТС
15.07.2009 i-Free запустила мобильную социальную сеть
01.07.2008 i-Free разработал QR-reader
30.05.2008 «Dиксис» и i-Free запускают совместный проект в Казахстане
22.05.2008 i-Free разработала детский портал для «МегаФона»
10.04.2008 i-Free запустил в Индии WAP-портал
31.03.2008 i-Free создал сервис «Чемпионат по мобильным кроссвордам»
18.03.2008 i-Free и «Автобар» создали торговый автомат мобильного вендинга
21.02.2008 i-Free и «Аэроплан» запустили сервис Boltoonz
17.01.2008 i-Free стал партнером KP Media
18.12.2007 i-Free запустил новую технологию для производства контента
21.09.2007 i-Free впервые запустила Jamango в сети CDMA-оператора
11.09.2007 i-Free вышел в Китай
10.09.2007 i-Free разработала Java-браузер для казахского рынка
10.09.2007 i-Free начала работать в Китае
01.08.2007 I-Free реализовал сервис SMS-БанкИнфо для МБРР
17.07.2007 i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express
05.07.2007 i-Free вошла в Ассоциацию мобильного маркетинга Бразилии
26.06.2007 i-Free займется разработкой коммьюнити-порталов для сторонних заказчиков
14.03.2007 i-Free разработал BREW-браузер
16.02.2007 i-Free и «Автобар» представили торговый автомат с мобильным вендингом
06.02.2007 i-Free стал официальным партнером Microsoft
05.02.2007 i-Free начал продажи Symbian игр
20.12.2006 Сервисы i-Free стали доступны на всей территории Казахстана
20.09.2006 i-Free создала торговый автомат, осуществляющий продажи через SMS

Публикаций - 105, упоминаний - 155

I-Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 84 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8615 13
Samsung Electronics 9140 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 10
ИММО - Информ-Мобил 49 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 8
Microsoft Corporation 22018 7
Google LLC 9829 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1523 5
VK - Mail.ru Group 2938 4
Apple Inc 10391 4
Orange S.A. 957 4
Киевстар - Kyivstar 469 4
Playfon - Плэйфон 37 4
Game Insight 29 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1877 3
SPB Software 49 3
Alawar - Алавар 57 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 3
Ericsson 2685 3
Lenovo Motorola 3441 3
SK Telecom 188 3
Никита Мобайл 12 3
Yandex - Яндекс 4783 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 3
Meta - Facebook 4164 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 2
Рустелеком ТК 256 2
5501 2
Philips 1925 2
1С-ИжТиСи 4908 2
data.ai - App Annie 78 2
Rovio Mobile 39 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 265 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 2
HTC Corporation 1402 2
China Mobile 366 2
Vodafone Group 1313 2
Евросеть 1389 6
Русский стандарт Банк 364 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1647 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5024 3
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 33 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
Открытие ФК 2003 2
Mascotte 22 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 114 2
Visa International 1673 2
Связной ГК 1112 2
Qiwi 853 2
Альфа-Банк 1341 2
Marshall Capital Partners 68 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 1
Ингосстрах СПАО 282 1
American Express - Amex 306 1
Уралсиб Банк 467 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 21 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 83 1
Согласие СК 334 1
Петрокоммерц 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 1
Аэроплан 9 1
Sumitomo Group 41 1
ГПБ - Газпромбанк 817 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Dixis - Диксис 343 1
Телефорум 91 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Beiten Burkhardt 62 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
Timepad 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 1
X5 Group - Перекрёсток 284 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1878 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2912 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1823 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7607 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2173 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 595 1
Правительство РФ 6988 1
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 93 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 12 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30476 15
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 113 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 8
Мобильное приложение - Mobile app 2556 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 992 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5623 6
Java игры 75 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 489 5
Big Data - Большие данные 1890 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6387 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1781 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3110 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 797 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1210 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1614 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 35 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6690 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1287 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10215 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2982 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12509 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 470 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 296 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 218 1
W3C Web Accessibility Initiative 4 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 194 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 220 1
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 131 1
USB-модем 197 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 214 1
Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы 44 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 580 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 51 1
Google Android 11663 14
Apple iPhone - серия смартфонов 5999 9
Apple iOS 6289 6
Nokia Symbian OS 1388 6
Google Play - Google Store - Android Market 2664 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 3
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 3
Google AdMob Сертификация 42 3
Oracle Java - язык программирования 2507 3
Microsoft Windows Phone OS 1543 3
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 2
Apple iTunes Store 1039 2
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 2
Google Maps - Карты Google 625 2
i-Free BREW-браузер 2 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 2
Samsung Electronics Bada 179 2
Apple - App Store 2377 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 271 2
Apple iPad 3568 2
Apple iPhone 3 401 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 69 1
Microsoft SharePoint 2007 68 1
Microsoft Windows 10 11203 1
I-Free SMS-БанкИнфо 2 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 153 1
AMD Sapphire 42 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1121 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 252 1
Microsoft Office 3181 1
Microsoft SharePoint Server 592 1
HTC Touch Diamond 33 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 152 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 92 1
Movavi VideoSuite 3 1
VK - Mail.Ru Видео 29 1
Google Android SDK 21 1
Nestle KitKat 162 1
Петров Кирилл 29 15
Шрамко Кирилл 24 10
Горыня Кирилл 22 5
Овчинников Вячеслав 6 5
Бородин Владимир 18 4
Демидов Михаил 132 4
Зобнина Маргарита 54 3
Панкратова Оксана 42 3
Матвеев Николай 5 3
Соколов Павел 7 3
Брюквин Юрий 280 2
Тимощенко Дмитрий 14 2
Гуцуляк Юлия 2 2
Пристинский Андрей 2 2
Григорьева Евгения 57 2
Менькова Татьяна 62 2
Черномордиков Михаил 20 2
Кусков Денис 212 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Дайхин Михаил 3 1
Осипов Сергей 27 1
Чиркунов Олег 7 1
Кононенко Виктор 3 1
Шестаков Александр 35 1
Белов Василий 20 1
Филиппов Василий 13 1
Скурятина Елена 20 1
Пиляр Елена 21 1
Киреев Иван 29 1
Наумов Егор 2 1
Морозов Дмитрий 18 1
Рудковский Михаил 7 1
Казаков Александр 41 1
Новиков Александр 34 1
Кирьянова Александра 53 1
Лысковский Александр 12 1
Смирнов Евгений 28 1
Егорова Ольга 11 1
Бакунов Григорий 20 1
Мартынов Владислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 101185 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11932 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31751 16
Украина 5843 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44279 11
Казахстан - Республика 4365 11
Европа 9824 8
Индия - Республика 4160 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12241 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12416 6
Азия - Азиатский регион 3486 6
Бразилия - Федеративная Республика 1914 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1100 4
Великобритания - Лондон 1981 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 2
Того - Тоголезская Республика 8094 2
Индия - Махараштра - Мумбаи 102 2
Испания - Каталония - Барселона 700 2
Украина - Одесса 176 2
Европа Восточная 2892 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 2
Америка 1946 2
Россия - ПФО - Самарская область 864 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 54 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 1
Америка Южная 676 1
Австралия - Австралийский Союз 2689 1
Франция - Канны 110 1
Финляндия - Финляндская Республика 1657 1
Япония 9485 1
Европа Центральная 255 1
Америка Латинская 1390 1
Россия - ПФО - Саратовская область 546 1
Европа Западная 1324 1
Китай - Пекин 854 1
Великобритания - Виргинские Острова 201 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 230 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 450 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 4
Абонентская база 869 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 782 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2334 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 80 1
Русский язык 3850 1
Банковский сектор экономики 1107 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 22 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 18 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 875 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 647 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1565 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 2
WapStart 42 2
Forbes - Форбс 574 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
Thomson Reuters - Рейтер 5712 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Комсомольская Правда - Газета 56 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Playboy 48 1
CNews Северо-Запад 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2746 3
Juniper Research 463 1
Gartner 3265 1
ABI Research 230 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
Harris Interactive 83 1
IHS iSuppli 389 1
eMarketer 199 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
SmartMarketing 73 1
Mobile Research Group 65 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022