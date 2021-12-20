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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Cisco UCM
Cisco Unified Communications Manager
CUCM
CallManager



20.12.2021 «АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг» 2
16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи 2
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц 1
02.10.2020 Дмитрий Великожон, «Главстрой»: Какие технологии усиливают позиции компаний на российском рынке недвижимости 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 4
16.12.2019 Москва покупает ПК и «железо» Cisco на миллиард 4
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
07.11.2019 Cisco представила обновленный портфель продуктов для совместной работы 2
21.06.2019 На рынок выходят новые микроЦОДы 1
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 1
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 2
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
25.07.2017 Orange Business Services стал единым поставщиком телеком и UC-сервисов «ЭнСи» 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
17.05.2016 IaaS в ритейле: опыт сети магазинов Hamleys 5
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы 1
30.07.2014 Сергей Романчук - Единая тарификация – приоритетный критерий при выборе телекомподрядчика 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
29.11.2013 CTI обновила систему унифицированных коммуникаций в сети фитнес-клубов World Class 1
28.03.2013 «Микротест» обеспечил нефтесервисную компанию Weatherford системой корпоративной IP-телефонии 1
20.11.2012 Республика Мордовия внедрила Service Desk для ЦОД 1
13.11.2012 «Информсвязь» спроектировала инженерные системы для нового здания международного аэропорта Белгорода 1
08.11.2012 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье 1
21.02.2012 Schneider Electric и Cisco представили новые решения для комплексного управления энергией в зданиях и ЦОДах 6
26.10.2011 «Астерос» и «Ситроникс» создали IP-телефонию и модернизировали контакт-центр для «Башнефти» 1
11.10.2011 «Газпром нефть» внедрила систему учета расходов на услуги связи 1
14.09.2011 «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью Cisco Unified Contact Center 3
09.09.2011 «АстраЗенека Россия» построила сетевую инфраструктуру с помощью TopS BI 1
16.06.2011 Polycom выпускает обновленную платформу UC Intelligent Core 1
15.02.2011 «Астерос» создал единую телекоммуникационную инфраструктуру для предприятий топливной компании ТВЭЛ 1
01.02.2011 «АМТ-Груп» телефонизировала офис компании «Пратт энд Уитни – Рус» 1
13.01.2011 «Ресурс Сервис» модернизировал систему IP-телефонии в UPECO 1
30.11.2010 «АМТ-Груп» построила единую мультисервисную сеть для «Газпром нефти» 1
30.06.2010 Cisco разработала бизнес-планшет на Android OS 1
15.10.2009 В Казани откроется крупнейший в Восточной Европе ИТ-парк 1
23.07.2009 CTI обеспечила бесперебойную работу сервис-центра «Аптечной сети 36,6» 1
15.04.2009 Перинатальный центр Хабаровска оснащен системой унифицированных коммуникаций Cisco 3
17.03.2009 Cisco вышла на рынок серверов 1
11.11.2008 Orange Business Services запустил call-центр на новом заводе «Компании Чистая Вода» 1

Публикаций - 62, упоминаний - 91

Cisco UCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4635 47
AMT Group - АМТ-Груп 235 6
Microsoft Corporation 21000 5
HP Inc. 5102 4
Астерос - Asteros 583 4
Intel Corporation 10791 3
Polycom - Поликом Россия 372 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 952 3
Orange S.A. 879 3
Schneider Electric 458 3
Ростех - Ростехнологии 2305 2
Dell EMC 4468 2
VMware 1970 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 469 2
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 436 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 943 1
Oracle Siebel 317 1
iTeco - Ай-Теко 856 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
АйТи 1066 1
Palo Alto Networks 99 1
HP - Hewlett-Packard 3424 1
Comptek - Комптек 168 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 65 1
Fujitsu 1619 1
IBM 8681 1
Accenture - Аксенчер 774 1
Yandex - Яндекс 4566 1
Беркут НПФ 93 1
SAP SE 4375 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 1
Mitel Corp - Mitel Networks 51 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 1
Инталев - Intalev 265 1
Омникомм-Сервис 28 1
Астерос Лабс 25 1
Вертолеты России 126 3
РСХБ - Россельхозбанк 198 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 84 2
Газпром нефть 399 2
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 1
Carlsberg Group 17 1
ВТБ Лизинг 41 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 1
РАО ЕЭС России ПАО 186 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 1
AstraZeneca - АстраЗенека 37 1
Главстрой 7 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 23 1
World Class - Фитнес-клуб 17 1
AmRest - АмРест 2 1
Inchcape Shipping Services 1 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 405 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
Зарубежнефть 28 1
ТЭК-торг 39 1
Аэрофлот 616 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 47 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 108 1
Деловые Линии ГК 39 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 80 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2317 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1163 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1731 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 143 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2572 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1638 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10095 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 615 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 704 3
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 68 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2035 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 688 2
Gigabit Ethernet 822 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9105 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1458 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1343 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 229 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 219 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 45 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 514 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
BMC - Baseboard Management Controller 75 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 586 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 233 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 73 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 799 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 134 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 973 6
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 7 6
Microsoft Lync 294 4
Microsoft Security Essentials - MSE 92 3
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 6 3
Cisco Jabber - Мессенджер 124 3
Polycom UC Intelligent Core - Polycom UC Board 8 2
AMT IP Forum 11 2
Schneider Electric EcoStruxure 38 2
Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise 2 2
Microsoft Windows 7 1730 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 24 2
Cisco CP - серия IP-телефонов 5 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 39 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 7 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 541 2
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
Cisco Webex Teams 12 1
Cisco Webex Board 3 1
Polycom NoiseBlock 7 1
Polycom EagleEye 8 1
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 5 1
Cisco Webex Calling 5 1
Cisco Webex Control Hub 7 1
Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами 1 1
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 1
Cisco Single Platform Advantage 1 1
IVA ЯРъ СХД 3 1
Cisco Zoom CallRec 1 1
Cisco UC Collaboration 7 1
Cisco Enterprise Chat and Email 1 1
Cisco Unified Intelligence Center - CUIC 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 28 1
Polycom VisualBoard 1 1
Polycom SmartPairing 5 1
Polycom RealPresence Group 60 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 19 1
Cisco EnergyWise 3 1
Леонов Владимир 17 2
Chambers John - Чемберс Джон 115 2
Щапов Олег 24 1
Набиуллина Эльвира 69 1
Лебедев Александр 17 1
Ковязин Алексей 1 1
Великожон Дмитрий 5 1
Голубцов Сергей 2 1
Парфенова Дарья 1 1
Албычев Кирилл 7 1
Leav Peter - Лив Питер 10 1
Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 1
Минниханов Рустам 100 1
Гольденберг Леонид 40 1
Кагарманова Мария 1 1
Александров Сергей 10 1
Касьянов Михаил 51 1
Бутман Евгений 26 1
Мамаев Максим 7 1
Бандурин Гаральд 15 1
Лемешева Татьяна 7 1
Корчагина Екатерина 1 1
Богданов Кирилл 103 1
Ивенев Николай 7 1
Патрушев Николай 21 1
Патрушев Дмитрий 5 1
Ильягуева Ольга 4 1
Месропов Юрий 4 1
Адам Безиев 4 1
Черных Сергей 10 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Холден Дэвид - Holden David 17 1
Брытков Олег 4 1
Силуанов Антон 53 1
Трофимов Дмитрий 15 1
Воробьев Сергей 13 1
Рейман Леонид 1001 1
Иодковский Станислав 7 1
Bush George - Буш Джордж 296 1
Зырянов Илья 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 82347 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26652 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12058 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33986 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11559 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 2
Ближний Восток 2487 2
Африка - Африканский регион 2666 2
Европа Восточная 2812 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1988 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 559 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 2
Европа 7258 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9511 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10874 2
Казахстан - Республика 4132 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 71 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 318 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 130 1
США - Массачусетс 410 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 298 1
Венгрия 609 1
США - Флорида - Орландо 119 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1929 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 1
США - Калифорния 3068 1
Норвегия - Осло 104 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 647 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 187 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 967 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 245 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 113 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 1
Армения - Республика 1045 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3656 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5048 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 622 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 411 1
Аутсорсинг 133 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1214 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
Русский язык 1654 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 552 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
IDC - International Data Corporation 4524 1
Juniper Research 419 1
Интерфакс-100 12 1
CiscoLive! 9 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
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