Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cisco UCM
Cisco Unified Communications Manager
CUCM
CallManager
Публикаций - 62, упоминаний - 91
Cisco UCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Леонов Владимир 17 2
|Chambers John - Чемберс Джон 115 2
|Щапов Олег 24 1
|Набиуллина Эльвира 69 1
|Лебедев Александр 17 1
|Ковязин Алексей 1 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Голубцов Сергей 2 1
|Парфенова Дарья 1 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Leav Peter - Лив Питер 10 1
|Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 1
|Минниханов Рустам 100 1
|Гольденберг Леонид 40 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Александров Сергей 10 1
|Касьянов Михаил 51 1
|Бутман Евгений 26 1
|Мамаев Максим 7 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Лемешева Татьяна 7 1
|Корчагина Екатерина 1 1
|Богданов Кирилл 103 1
|Ивенев Николай 7 1
|Патрушев Николай 21 1
|Патрушев Дмитрий 5 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Месропов Юрий 4 1
|Адам Безиев 4 1
|Черных Сергей 10 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Холден Дэвид - Holden David 17 1
|Брытков Олег 4 1
|Силуанов Антон 53 1
|Трофимов Дмитрий 15 1
|Воробьев Сергей 13 1
|Рейман Леонид 1001 1
|Иодковский Станислав 7 1
|Bush George - Буш Джордж 296 1
|Зырянов Илья 17 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 552 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
|IDC - International Data Corporation 4524 1
|Juniper Research 419 1
|Интерфакс-100 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru