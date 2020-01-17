ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО

Департамент информационных технологий Москвы закупит компьютеры с иностранным «железом» и ПО, объяснив это тем, что оборудование на российских комплектующих не удовлетворяет его требованиям. Поставками займется компания ООО «Стэп лоджик».

Миллионы на иностранную технику

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает компьютерную и оргтехнику и программное обеспечение на сумму более 900 млн руб. Поставщик оборудования был определен по итогам проведенного аукциона – им стала компания «Стэп лоджик»

Закупка проводилась на электронной торговой площадке «ТЭК-торг». Заявка на его проведение была размещена 11 декабря 2019 г., а сам он состоялся 31 декабря 2019 г.

Начальная сумма контракта составляла 928,05 млн руб., а победитель аукциона «Стэп лоджик» запросил сумму в размере 900,21 млн руб. Всего в аукционе участвовали две компании – второе место заняло АО «АМТ-груп», запросившее 904,85 млн руб.

Никакого импортозамещения

«Стэп лоджик» займется поставками в ДИТ Москвы компьютеров, состоящих из компонентов иностранного производства. Программное обеспечение также разработано за рубежом.

Москва закупит иностранную технику на сотни миллионов рублей

ДИТ обосновал закупку иностранных компьютеров отсутствием российских аналогов, удовлетворяющих требованиям ведомства. По той же причине выбор между российским ПО и иностранным был сделан в пользу последнего.

Тысячи иностранных компьютеров

Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен предоставить ДИТ Москвы 416 системных блоков повышенной производительности. В них должны быть установлены SSD емкостью 500 ГБ и больше, не менее 16 ГБ оперативной памяти и процессоры с тактовой частотой не ниже 3 ГГц. На их приобретение выделено 43,11 млн руб. Еще 76,35 млн руб. ДИТ потратит на 10 топовых системных блоков с SSD как минимум на 2 ТБ, и оперативной памятью 64 ГБ и больше.

Департамент также закупает 2538 компьютеров-моноблоков на 261 млн руб. Предъявляемые к ним требования – жесткий диск объемом не меньше 500 ГБ, разрешение экрана 4К (3840х2160 точек), диагональ 27-32 дюйма и оперативная память не меньше 16 ГБ.

Вместе с перечисленным ДИТ Москвы закупит 925 ноутбуков на 14-19 дюймов на сумму 109,67 млн руб., 1494 монитора с диагональю не менее 27 дюймов на 40,69 млн руб. и 20 стоечных серверов за 17,77 млн руб. в сумме.

ПО и оргтехника

«Стэп лоджик» поставит ДИТ Москвы 3836 IP-телефонов Cisco CP-8851-R (97,94 млн руб.), 422 IP-видеотелефона Cisco CP-8865 с консолью расширения CP-8800 (23,4 млн руб.), 10 систем хранения данных, 10 ленточных накопителей, 103 межсетевых экрана двух типов, 82 источника бесперебойного питания (ИБП), 120 коммутаторов WS-C2960XR-48FPS-I, 26 коммутаторов WS-C3850R-24T-S, 57 маршрутизаторов ISR4351/K9, 12 маршрутизаторов ISR4431/K9, а также 37 систем размещения серверного оборудования, 27 сканеров формата А4 и восемь копировальных аппаратов формата А0.

Перечень планируемого к закупке программного обеспечения включает 4356 лицензий на Cisco UC Manager-11.x Enhanced (23,46 млн руб.) и 21780 сертификатов на его поддержку (37,86 млн руб.), 160 лицензий на Cisco UC Manager-11.x Essential (164,1 тыс. руб.) и 800 сертификатов на его поддержку (214,3 тыс. руб.).

Не первая «иностранная» закупка

Летом 2019 г. ДИТ Москвы инициировал две централизованные закупки компьютеров и программного обеспечения на общую сумму 1,13 млрд руб. Ведомство приобрело несколько тысяч компьютеров с иностранными комплектующими и программным обеспечением Microsoft.

Отечественное «железо», в частности, процессоры «Эльбрус», «Байкал» и пр., были отсечены конкретными заданными характеристиками процессоров (например, частотой), которых никто из отечественных разработчиков чипов пока не достиг, а также минимальными коэффициентами производительности на тесте PassMark-CPU BenchMark. На сайте этого теста данных ни по одному российскому процессору нет. В списках тотально доминируют Intel и AMD.

Возможность предустановки российского ПО на требующиеся ДИТу компьютеры была запрещена в явном виде. Вся техника должна была быть укомплектована 64-битными операционными системами Microsoft Windows 10 Professional — для совместимости с уже используемыми чиновниками ПО и автоматизированными информсистемами.

ДИТ проводил закупку и российского программного обеспечения для своих нужд в феврале 2018 г. При начальной цене контракта в 764,2 млн руб., как сообщал CNews, на продукты компаний «Лаборатория Касперского», «Код безопасности», «Криптопро», «Инфотекс», «Сиэйэн», «Элвис-плюс» и Positive Technologies чиновники готовы потратить чуть менее 80 млн руб. При этом на продукты и поддержку зарубежного ПО в рамках этой закупки ДИТ был готов потратить существенно больше — около 260 млн руб.