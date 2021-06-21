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Роскосмос
ВНИИЭМ Корпорация
НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна



21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 2
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 2
01.08.2017 Импортные микросхемы в российских метеоспутниках заменят на отечественные 1
20.05.2014 К 2016 г. у России появится группировка из 6 малых спутников 3
30.04.2010 GeoВласть-2010: часть 2 8
22.04.2010 "Неогеография XXI-2010": от слов к делу 1
13.04.2010 США готовы заказать в России ДЗЗ-спутник 3
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 3
05.04.2010 GeoВласть: общие итоги 1
02.04.2010 GeoВласть: предварительные итоги 2
29.03.2010 Управление и география: опубликована программа конференции во ВНИИЭМ 3
26.03.2010 GeoВласть: сформирована программа конференции во ВНИИЭМ 2
26.03.2010 GeoВласть: российские космические технологии 1
18.03.2010 Космическое обеспечение управления страной: конференция во ВНИИЭМ 2
15.03.2010 Видеоразведка: по следам публикаций R&D.CNews 1
12.03.2010 Конференция по перспективным ДЗЗ-подходам пройдёт в закрытом режиме 1
02.03.2010 Военные топографы поддержат комплекс мероприятий GeoВласть 1
16.02.2010 GeoВласть 2010: подготовка синтеза управления и геотехнологий 2
24.12.2009 Начинается опытная эксплуатация метеоспутника "Метеор–М" 1
21.12.2009 Проблема уборки орбитального мусора рассмотрена во ВНИИЭМ 2
01.12.2009 GeoВласть: обсуждение форума прошло в НПП ВНИИЭМ 4
18.11.2009 География и власть: на пороге синтеза 1
12.11.2009 Подведены предварительные итоги летных испытаний комплекса "Метеор-3М" 2
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности 3
11.11.2009 ВНИИЭМ посетила белорусская делегация 5
29.10.2009 Российский "Неоглобус" представлен в Беларуси 1
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация 1
27.10.2009 Осуществлено первое включение сканера низкого разрешения МСУ-МР КА "Метеор-М" 1
23.09.2009 Продолжаются летные испытания малого спутника "Университетский–Татьяна–2" 3
22.07.2009 Спутники "Метеор-М" и "Университетский-Татьяна-2"отправлены на Байконур 2
01.07.2009 Завершены испытания микроспутника "Университетский-Татьяна-2" 2
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции 1
17.04.2009 В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ 1
14.04.2009 Конференция "Космическая съемка - на пике высоких технологий" начинает работу 1
03.04.2009 Опубликована программа конференции «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
02.04.2009 Телескопами ТЕСИС обнаружено формирование новых поясов активности Солнца 1
10.03.2009 Российский спутник ДЗЗ укомплектован британским ПО и оборудованием 1
04.02.2009 Переоснащается испытательный центр ФГУП "НПП ВНИИЭМ" 1
21.01.2009 На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон" 1
13.01.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон" 2

Публикаций - 62, упоминаний - 107

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GeoEye 83 8
Совзонд - Sovzond 111 8
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 8
DigitalGlobe 116 6
Bentley Systems 52 5
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 19 3
Симбиотел 12 2
Сканэкс - Scanex 193 2
Thales 75 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 77 2
Компьюлинк ГК - Compulink 319 2
Компьюлинк УСП 143 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 25 1
Quorum - Кворум 90 1
Navteq 147 1
Eutelsat 133 1
Harris Corporation 40 1
РДТЕХ 207 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 193 1
NetApp - Network Appliance 594 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 230 1
Панорама КБ 54 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1213 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Google LLC 9368 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 8
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 4
EADS Astrium 95 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 2
Звезда НПП им. Г. И. Северина 9 2
Вода Крыма ГУП РК 4 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 139 2
ГПБ - Газпромбанк 787 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 2
Роскосмосбанк АО 1 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 401 1
MODIS 49 1
Lockheed Martin 659 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 758 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 37 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2000 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 25 2
ФАС РФ - Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
Рособоронэкспорт 65 1
Президент Российской Федерации 1703 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 107 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Правительство Москвы 811 1
Правительство РФ 2617 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 374 1
Районные суды города Москвы 147 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1718 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1866 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 9
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 54 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 5
Google Earth - Google Планета Земля 446 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 4
Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 5 4
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 3
Симбиотел - EZTalk 11 2
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 2
Космодром Байконур 1004 2
GeoEye IKONOS 95 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 299 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
NetApp ONTAP 36 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 4 1
Esri ArcGIS 119 1
Google Dragonfly 18 1
ФНС РФ ЦОД 24 1
Клименко Станислав 10 3
Северов Дмитрий 35 3
Лящ Михаил 40 2
Данилюк Юрий 3 2
Пулинец Сергей 11 1
Машевич Павел 4 1
Романов Алексей 39 1
Лужков Юрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 81572 38
Земля - планета Солнечной системы 6382 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 13
Германия - Федеративная Республика 7755 7
Индия - Республика 4052 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 7
Япония 7876 6
Франция - Французская Республика 4912 6
Беларусь - Белоруссия 3179 6
Украина 5497 5
Канада 2834 4
Китай - Тайвань 1510 4
Италия - Итальянская Республика 2807 4
Казахстан - Республика 4106 4
Солнечная система 1987 4
Узбекистан - Республика 1247 3
Норвегия - Королевство 878 3
Нидерланды 1984 3
Россия - ЦФО - Московская область - Истра 18 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 173 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 408 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 2
Россия - ЮФО - Севастополь 452 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 962 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 12 2
Израиль 1606 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1003 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1121 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1560 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 97 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 122 2
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 3 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 612 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2217 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 83 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Space Daily 528 2
TAdviser - Центр выбора технологий 223 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 8
РАН - Российская академия наук 908 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 540 3
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 3
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 10 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 20 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 4 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
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