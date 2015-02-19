Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар ОТС
Телмос
Публикаций - 92, упоминаний - 135
Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 81 1
|FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
|Евтушенков Владимир 182 6
|Рейман Леонид 945 5
|Новицкий Евгений 26 4
|Студитских Виталий 16 2
|Авен Петр 15 2
|Гончарук Александр 83 2
|Королев Игорь 55 2
|Фридман Михаил 85 2
|Вексельберг Виктор 123 2
|Чубайс Анатолий 123 2
|Путин Владимир 2134 2
|Кузовкин Алексей 138 1
|Кирюшин Геннадий 63 1
|Каплинский Александр 2 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Рожецкин Леонид 36 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
|Хан Герман 10 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Чумаченко Наталья 12 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Петренко Сергей 12 1
|Иванников Дмитрий 39 1
|Зимин Дмитрий 19 1
|Костров Владимир 9 1
|Гусинский Владимир 10 1
|Потанин Владимир 27 1
|Ходорковский Михаил 21 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Кузьмичев Алексей 12 1
|Дерипаска Олег 30 1
|Котов Виталий 39 1
|Белов Виктор 30 1
|Дергунова Ольга 102 1
|Греф Герман 327 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 11
|РУДН - Российский университет дружбы народов 46 2
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru