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Комстар ОТС
Телмос



19.02.2015 Совет директоров «Орион Экспресс» возглавит Виталий Студитских 1
10.06.2011 Виталий Студитских назначен директором Центрального региона «ВымпелКома» 1
28.04.2010 ТТК объявила о новых назначениях 1
30.05.2008 France Telecom отбилась от российской налоговой 1
06.05.2008 В МГТС новый главбух 1
14.06.2007 «ВымпелКом» разместил центр экспансии в Казахстане 1
14.06.2007 В «ВымпелКоме» новое назначение 1
04.06.2007 «Комстар» выкупил «дочку» на Украине 1
16.05.2007 "Комстар-ОТС" возглавит гендиректор "ЦентрТелекома"? 1
11.05.2007 "Комстар" присоединил дочернюю компанию "Телмос" 8
23.04.2007 "Голден Лайн" вольется в "Комстар-ОТС" 1
19.04.2007 "Комстар-ОТС" пойдет в регионы 1
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт 1
02.08.2006 "Голден Телеком" назначил руководителя подразделения маркетинга 1
01.08.2006 "Ростелеком": чистая прибыль уполовинилась 1
01.08.2006 Чистая прибыль "Ростелекома" в 1 полугодии по РСБУ снизилась в 2 раза 1
25.07.2006 "Комстар-ОТС" будет оказывать услуги по передаче данных в Санкт-Петербурге 1
07.07.2006 "Комстар-ОТС": кадровые рокировки 2
17.05.2006 ИТ-акции в апреле: русские на марше 1
17.04.2006 Microsoft привезла в Россию свою "аську" 1
17.04.2006 В "Майкрософт Рус" появилось подразделение MSN 1
02.03.2006 IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики 1
01.03.2006 Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов 1
22.02.2006 "Комстар" откупился от Чубайса 3
09.02.2006 Валерий Гузеев назначен на должность генерального директора "Скай Линк – Москва" 1
26.12.2005 Deutsche Bank приобрел у АФК "Система" 10,945% акций "Комстар-ОТС" 1
16.12.2005 АФК "Система" объявила операционные показатели компаний холдинга за 9 месяцев 2005 г. 1
14.12.2005 "Комстар" предложил акционерам МГТС выкупить принадлежащие им акции по цене 490 руб. 1
13.12.2005 Акционеры "Комстар-ОТС" рассмотрят вопрос об одобрении крупной сделки 1
23.11.2005 МГТС сменила владельца 1
23.11.2005 АФК "Система" завершила консолидацию активов операторов фиксированной связи на базе "Комстар-ОТС" 1
23.11.2005 АФК "Система" вышла из состава акционеров МГТС 1
23.11.2005 “Ростелеком” купил “загадочного” оператора 2
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
22.11.2005 Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 1 полугодии 2005 г. выросла на 17% 1
07.11.2005 Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт" 1
07.10.2005 Акционеры "Комстар-ОТС" утвердили допэмиссию акций компании объемом 31,299 млрд. руб. 1
05.10.2005 АФК "Система" после завершения процесса консолидации станет владельцем 79,3% акций "Комстар-ОТС" 3
19.09.2005 МГТC будет поглощена собственной "дочкой" 1
14.09.2005 "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" стал открытым обществом 1

Публикаций - 92, упоминаний - 135

Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - МТУ-Информ 116 62
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1094 57
АФК Система ПАО 1559 55
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1351 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 28
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 266 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 22
СкайЛинк - Skylink 973 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 11
Ростелеком - Связьинвест 1602 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 8
СЦС Совинтел - Голден Телеком 428 7
Cisco Systems 3406 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 5
Rambler Group - Рамблер ГК 685 5
Intel Corporation 8060 5
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 129 4
NVision Group - Энвижн Груп 609 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 229 4
HP - Hewlett-Packard 2243 4
Comptek - Комптек 126 4
МегаФон ПетерСтар 250 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 3
Siemens AG - Сименс Россия 1729 3
Microsoft Corporation 17337 3
Telia Company 669 3
AMT Group - АМТ-Груп 209 3
АСВТ 89 3
Микрон - Micron 475 3
Зебра Телеком - Zebra Telecom 117 3
Питерская группа связистов 153 3
Telenor 607 3
Yandex - Яндекс 4378 3
Киевстар 430 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1982 2
Nokia Alcatel-Lucent 1014 2
Сонет 98 2
Telefonica - Telefónica España 293 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 69 2
РОСНО СК 155 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 323 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 145 4
Альфа-Групп 560 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 3
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 3
ТНК-ВР Холдинг 226 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 36 2
MIG - Metromedia International Group 39 2
РАО ЕЭС России ПАО 178 2
BP - British Petroleum 82 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 82 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 2
Альфа-Банк 1252 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Связьтранснефть 18 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
eBay Inc 1038 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Почта России ПАО 1737 1
Access Industries 32 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 24 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 17 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Citibank - Ситибанк 224 1
Рапида НКО - платежные система 126 1
Алроса АК 90 1
Связь-банк 102 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 1
Deutsche Bank 231 1
Tesla Motors 243 1
Балтика - Пивоваренная компания 131 1
Транснефть 178 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 321 1
Евросеть 1310 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 2
Счётная палата РФ 537 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 257 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 1
Администрация Президента РФ 301 1
Правительство Москвы 770 1
МКС - Международная космическая станция 378 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 183 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 130 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 81 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 4
Gigabit Ethernet 713 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1519 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1082 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 331 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 70 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 129 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 2
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 204 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 239 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 258 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 39 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 332 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 53 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 378 1
3G - Стандарт мобильной связи 4623 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 443 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 152 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 115 1
Microsoft Skype 1747 1
ICQ 682 1
Amedia Premium HD 28 1
Intel Centrino 430 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 1
Евтушенков Владимир 182 6
Рейман Леонид 945 5
Новицкий Евгений 26 4
Студитских Виталий 16 2
Авен Петр 15 2
Гончарук Александр 83 2
Королев Игорь 55 2
Фридман Михаил 85 2
Вексельберг Виктор 123 2
Чубайс Анатолий 123 2
Путин Владимир 2134 2
Кузовкин Алексей 138 1
Кирюшин Геннадий 63 1
Каплинский Александр 2 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
Рожецкин Леонид 36 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
Хан Герман 10 1
Толмачева Татьяна 28 1
Ершова Элеонора 61 1
Чумаченко Наталья 12 1
Юрченко Евгений 94 1
Петренко Сергей 12 1
Иванников Дмитрий 39 1
Зимин Дмитрий 19 1
Костров Владимир 9 1
Гусинский Владимир 10 1
Потанин Владимир 27 1
Ходорковский Михаил 21 1
Фрадков Михаил 118 1
Кузьмичев Алексей 12 1
Дерипаска Олег 30 1
Котов Виталий 39 1
Белов Виктор 30 1
Дергунова Ольга 102 1
Греф Герман 327 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 37
Россия - Российская федерация - РФ 73595 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 6
Великобритания - Лондон 1401 6
Европа Восточная 2503 5
Казахстан - Республика 3598 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1221 3
Чехия - Чешская Республика 736 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 315 3
Европа 5771 2
Южная Корея - Республика 2500 2
Азия - Азиатский регион 2466 2
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Индия - Республика 3138 2
Канада 1969 2
Израиль 1089 2
Германия - Федеративная Республика 5762 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 425 2
Турция - Турецкая республика 1242 2
Украина 4903 2
Испания - Королевство 1887 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 926 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1058 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 893 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 469 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 457 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 369 2
Украина - Киев 785 2
Швеция - Стокгольм 265 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 208 2
Украина - Одесса 95 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 1
Россия - ЦФО - Тульская область 874 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 546 1
Япония 5476 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 3
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 36 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 138 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 32
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 66 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 3
Коммерсантъ - Издательский дом 705 2
Эхо Москвы - радиостанция 122 2
Говорит Москва - радиостанция 17 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 50 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
Forbes - Форбс 507 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
Деловой Петербург 18 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 11
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 244 1
CeBIT 318 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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