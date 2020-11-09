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Глобус-телеком

Глобус-телеком

09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
16.11.2018 «Глобус-Телеком» и «Сфера» создали решение для мониторинга ЧС 2
02.08.2018 «Глобус-Телеком» создал решение для мониторинга сетей Wi-Fi 1
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 2
29.05.2018 «Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
08.02.2018 «Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации 2
31.01.2018 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО 2
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
03.10.2017 «Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус» 1
25.09.2017 «Глобус-Телеком» вновь вышел на дистанцию в Московском марафоне 1
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ 1
19.01.2017 «Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 2
26.09.2016 «Глобус-Телеком» поддержал Московский марафон 3
09.09.2016 Программный продукт от «Глобус-Телекома» включен в Единый реестр отечественного ПО 1
25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс» 1
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии 1
14.06.2016 «Глобус-Телеком» завершил проект автоматизации на муниципальном предприятии «Саратовводоканал» 2
04.04.2016 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию сервис автоматического сбора показаний индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ в Саратове 2
17.03.2016 Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра 2
28.01.2016 «Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы 1
03.11.2015 «Глобус-Телеком» стал сервисным партнером «Кода Безопасности» 1
09.10.2015 Союз «ГосИнформСистемы» принял участие в создании Центра компетенций для ситуационных центров 2
24.08.2015 Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость 2
01.04.2015 «Глобус-Телеком» и «Код Безопасности» прошли проверку на совместимость 1
12.03.2015 «Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи 1
13.02.2015 «Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный» 1
23.01.2015 «Глобус-Телеком» предоставит услуги связи институту системного анализа Счетной палаты РФ 1
12.01.2015 «Глобус-Телеком» внедрил комплекс контроля каналов связи в «Центре социальной поддержки населения» Калининградской области 1
03.12.2014 «Глобус-Телеком» запустил услугу «Виртуальная АТС» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
18.08.2014 «Глобус-Телеком» обеспечит техническую поддержку Росалкогольрегулированию 1
04.06.2014 В России создан уникальный контроллер для Wi-Fi-сетей 1
14.05.2014 «Глобус-телеком» предоставит услуги телефонии отделению ПФР по Москве и Московской области 1
07.04.2014 «Глобус-Телеком» внедрил услугу автоматической записи в Десятом арбитражном апелляционном суде 2
17.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит дополнительные телефонные номера Генеральной прокуратуре РФ 1
05.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонной связи поликлинике Управделами президента 1
26.02.2014 «Глобус-Телеком» организует телефонную связь и аудиоконференции для Росрыболовства 1

Публикаций - 152, упоминаний - 194

Глобус-телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 73
Код Безопасности 365 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 66 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Питерская группа связистов 114 1
Mustcom 1 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Numa Technology - НумаТех 1 1
Синтерра - Synterra 565 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Fintur 33 1
Telefonica - Telefónica España 169 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Turkcell 179 1
Telia Company 348 1
Hitachi 468 1
AMD - Advanced Micro Devices 1669 1
РТКомм.ру 158 1
Intel Corporation 4169 1
Qualcomm Technologies 1002 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
AltEll - АльтЭль 22 1
Восточный Банк 108 2
Альфа-Банк 1123 1
KIA Motors 72 1
Альфа-Групп 319 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
МТЗ Трансмаш 12 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 12 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
PSA Opel 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
Безопасный город 347 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Глобус-телеком СКИТ 40 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 1 1
Numa Edge 1 1
Numa Arce 2 1
AltEll Trust 6 1
AltEll Neo 9 1
Сфера ЗАО - КоордКом (CoordCom) 7 1
Omnicomm LLS 27 1
Рыбаков Сергей 27 3
Гусинский Владимир 7 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Рожецкин Леонид 17 1
Сватков Леонид 5 1
Викентий Францев 6 1
Гейх Марина 1 1
Шустов Игорь 1 1
Смоленский Павел 1 1
Титова Наталья 6 1
Пушкарев Сергей 2 1
Васильевых Евгений 1 1
Рейман Леонид 411 1
Потанин Владимир 19 1
Смекалкин Алексей 1 1
Соколов Николай 1 1
Оболтин Александр 12 1
Ким Дмитрий 27 1
Каримов Ислам 85 1
Каримова Гульнара 89 1
Соколов Дмитрий 45 1
Калинин Алексей 23 1
Макаров Валентин 111 1
Рубанов Владимир 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
Россия - Российская федерация - РФ 57309 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - Калининградская область 535 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 2
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Бурунди - Республика 51 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Курск 231 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Россия - Сургут 195 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Уганда - Республика 32 1
Россия - Нижневартовск 106 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Лабытнанги 22 1
ЦЭНКИ - Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 1
Казахстан - Республика 2627 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Швеция - Королевство 751 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Африка 1487 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Евразия 160 1
Россия - Воронеж 689 1
Узбекистан - Республика 822 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
НТВ - Телекомпания 164 1
CNews Analytics 1988 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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