Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Глобус-телеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 194
Глобус-телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru