Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Veritas NetBackup
Symantec NetBackup
Публикаций - 80, упоминаний - 200
Veritas NetBackup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минаев Игорь 3 2
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
|Решетков Александр 5 1
|Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
|Гаврилов Михаил 5 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Иванников Александр 3 1
|Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
|Козодеев Александр 1 1
|Макаров Станислав 114 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Телевинов Сергей 10 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Шапошников Андрей 12 1
|Брызгалов Александр 9 1
|Брагинский Матвей 6 1
|Шаров Борис 69 1
|Когай Евгений 9 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Егорченков Роман 5 1
|Васильев Дмитрий 43 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Комков Алексей 13 1
|Назаров Алексей 69 1
|Карелин Александр 4 1
|Сорокин Святослав 26 1
|Починок Николай 10 1
|Курьянов Сергей 161 1
|Иванов Антон 44 1
|Кондаков Александр 17 1
|Яппаров Тагир 79 1
|Сысоев Александр 23 1
|The Register 1225 1
|Fortune 156 1
|SecurityLab 227 1
|Computer Weekly 368 1
|Gartner 3179 7
|IDC - International Data Corporation 4518 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 3
|Fortune Global 500 266 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 78 1
|Fortune Global 100 49 1
|Allied Market Research 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru