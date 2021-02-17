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Veritas NetBackup
Symantec NetBackup



17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке
25.12.2020 В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры
21.04.2016 WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса
24.01.2014 Symantec NetBackup упростит процесс перехода клиентов на современные ЦОД
06.12.2012 Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования
05.03.2012 Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах
25.03.2011 Symantec NetBackup 7.1 ускоряет резервное копирование в виртуальных средах
10.03.2010 NetBackup 7 от Symantec упрощает управление информацией
03.08.2007 Veritas NetBackup от Symantec: защита данных нового поколения
10.05.2007 Symantec: новые возможности NetBackup PureDisk
19.04.2007 Sun Microsystems выбирает Symantec
10.04.2006 Symantec представила новый продукт линейки NetBackup
29.03.2006 В Veritas NetBackup найдена уязвимость
17.10.2005 Symantec "залатала" Veritas NetBackup
10.12.2003 Veritas обновил ПО для защиты корпоративных данных
03.04.2003 VERITAS Software представил решение управления системами резервного копирования и восстановления данных
14.03.2002 Новый NetBackup 4.5 будет обладать агентом для восстановления после катастрофы

Публикаций - 80, упоминаний - 200

Veritas NetBackup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 38
Veritas Technologies 283 26
VMware 1967 21
Oracle Corporation 5804 10
IBM 8665 10
Microsoft Corporation 20979 8
Инфосистемы Джет 833 8
Softline - Софтлайн 1732 7
Dell EMC 4466 6
iTeco - Ай-Теко 856 6
Крок 1550 6
HP Inc. 5098 5
NetApp - Network Appliance 600 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 264 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 4
SAP SE 4370 4
Google LLC 9409 4
Cisco Systems 4626 4
HP - Hewlett-Packard 3423 3
Veritas Aptare 6 3
Fujitsu 1618 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 3
Amazon Inc - Amazon.com 2518 3
Commvault 160 3
Veeam Software 265 3
HDS - Hitachi Data Systems 392 2
Acronis - Акронис 403 2
CA Technologies - Computer Associates 329 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 373 2
Trinity - Тринити ГК 56 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 2
Oracle - Sun Microsystems 2158 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 166 2
ESG - Enterprise Strategy Group 126 2
Oracle Siebel 317 2
ТрастИнфо 71 2
Brocade Communications Systems 197 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 2
Merlion - Мерлион 338 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 2
РСХБ - Россельхозбанк 196 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
CLAAS 5 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 20 1
Mitre 10 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 806 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 107 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1452 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 857 5
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 78 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1089 3
OpenStack 355 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 74 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 2
ИТ-аутсорсинг 843 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 2
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 88 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 60 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 213 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1388 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 1
NoSQL - not only SQL СУБД 94 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 65 1
WORM-технологии - Write Once, Read Manу - Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 29 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 628 1
B2V - Brain-to-Vehicle - Технология телепатического управления автомобилем 2 1
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное архивирование информации - Хранения данных крупных предприятий 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 1
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 33 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 320 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 247 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 1
Виртуализация 78 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 112 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 40 1
Veritas Backup Exec Capacity 50 23
Microsoft Windows 10 10093 11
Veritas Enterprise Vault 20 10
Linux OS 7172 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 7
Microsoft Azure 1212 6
Microsoft Exchange 986 6
Broadcom - NortonLifeLock - Symantec Endpoint Protection - SEP 41 6
Veritas Infoscale 10 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 969 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 5
SQL - Язык программирования 553 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 905 4
VMware vSphere 303 4
VMware ESXi 154 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 3
Microsoft SQL Server 1240 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 3
VMware vCenter 92 3
Veritas Access 3 3
Dell EMC Data Domain 24 3
AWS - Amazon Web Services 600 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 2
Oracle VM VirtualBox 99 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 154 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 569 2
IBM Cloud 88 2
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 2
DataLine OST ЦОД 26 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 371 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 94 2
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform 4 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 2
Brocade SAN Fabric 7 2
Fujitsu M - серия серверов 9 2
Fujitsu SCi500 - ленточная библиотека 2 2
Apache Hadoop 351 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 64 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 24 1
Минаев Игорь 3 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Решетков Александр 5 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Гаврилов Михаил 5 1
Рудычева Наталья 89 1
Тищенко Андрей 13 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Иванников Александр 3 1
Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
Козодеев Александр 1 1
Макаров Станислав 114 1
Плотникова Наталья 8 1
Телевинов Сергей 10 1
Мартиросян Самвел 16 1
Шапошников Андрей 12 1
Брызгалов Александр 9 1
Брагинский Матвей 6 1
Шаров Борис 69 1
Когай Евгений 9 1
Щепилов Евгений 36 1
Егорченков Роман 5 1
Васильев Дмитрий 43 1
Вышлов Андрей 23 1
Комков Алексей 13 1
Назаров Алексей 69 1
Карелин Александр 4 1
Сорокин Святослав 26 1
Починок Николай 10 1
Курьянов Сергей 161 1
Иванов Антон 44 1
Кондаков Александр 17 1
Яппаров Тагир 79 1
Сысоев Александр 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 82186 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 4
Украина 5524 2
Казахстан - Республика 4125 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 2
Израиль 1680 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 643 2
Германия - Федеративная Республика 7777 2
США - Айова 98 1
США - Калифорния - Санта-Клара 149 1
Украина - Киев 906 1
ДНР - Донецк 133 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Россия - СФО - Новосибирск 2909 1
Узбекистан - Республика 1251 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 866 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 833 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 1
Ирландия - Дублин 135 1
Россия - Западная Сибирь 183 1
США - Калифорния - Окленд 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 25 1
Украина - Днепр - Днепропетровск 159 1
Грузия 1031 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 1
Ирландия - Республика 799 1
Польша - Республика 1458 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 1
США - Калифорния 3066 1
Испания - Королевство 2511 1
Канада 3049 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 1
Беларусь - Белоруссия 3197 1
Япония 7890 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3645 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 149 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 1
ИТ-аналитика 38 1
The Register 1225 1
Fortune 156 1
SecurityLab 227 1
Computer Weekly 368 1
Gartner 3179 7
IDC - International Data Corporation 4518 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 3
Fortune Global 500 266 2
Data Insight - Исследовательское агентство 78 1
Fortune Global 100 49 1
Allied Market Research 15 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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