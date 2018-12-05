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VMware AirWatch


05.12.2018 ALP Group подключила «Анджелини фарма рус» к сервису централизованного мониторинга и контроля «Аргус» 1
17.08.2018 VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами 1
16.03.2018 «М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице 6
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 1
30.08.2017 VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений 1
24.08.2017 Google выпустила ОС для большого бизнеса 2
19.05.2017 VMware представила решение для управления IoT-инфраструктурой 1
07.04.2017 VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch 7
06.04.2017 VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения 2
03.03.2017 VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг 2
29.11.2016 VMware назначила нового исполнительного вице-президента и главного менеджера телекоммуникаций 1
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials 5
01.09.2016 VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10 1
21.07.2016 VMware по итогам второго квартала 2016 г. увеличила выручку на 11% 1
28.06.2016 VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя 2
21.04.2016 VMware в первом квартале 2016 г. увеличила выручку на 5% 1
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
18.02.2016 VMware представила Workspace ONE для создания цифровых рабочих мест 2
27.01.2016 VMware объявила о крупном сокращении штата 1
19.01.2016 Intel и VMware расширяют партнерство в сфере мобильной безопасности 1
09.12.2015 SDN для повышения безопасности: опыт проекта на базе VMware NSX 1
23.11.2015 Dell World Forum: стратегия обновленного Dell 2
03.11.2015 Александр Василенко: VMware остается независимой компанией 1
25.09.2015 Check Point и AirWatch предложат полноценное решение для защиты от мобильных угроз 3
03.09.2015 Microsoft и VMware закопали топор войны 2
12.08.2015 Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10 6
08.07.2015 VMware представила своё видение будущего корпоративной мобильности 2
27.04.2015 Выручка VMware в первом квартале 2015 г. выросла на 11% 1
29.01.2015 Выручка VMware по итогам 2014 г. увеличилась на 16% 2
27.08.2014 VMware унифицирует управление контентом, мобильными и настольными системами при помощи Workspace Suite 2
26.08.2014 VMware представила новые сервисы vCloud Air Mobile и гибридного «облака» 2
24.07.2014 Выручка VMware во втором квартале 2014 г. выросла на 18% 1
29.04.2014 VMware увеличила выручку в первом квартале 2014 г. на 14% 1
25.04.2014 EMC в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 2% 1
24.04.2014 Решения Mobile Device Management могут оказаться неоптимальным вариантом защиты 1
22.04.2014 Контроль мобильных устройств должен быть незаметным 1
26.02.2014 VMware завершила поглощение AirWatch 2
23.01.2014 VMware покупает разработчика бизнес-решений для управления мобильными устройствами AirWatch 5
10.06.2013 «Касперский» вошел в число мировых лидеров ПО для управления мобильными устройствами 1
27.05.2013 Nokia внедряет систему управления мобильными устройствами AirWatch MDM 3

Публикаций - 40, упоминаний - 80

VMware AirWatch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1832 26
VMware End-User Computing 25 11
Microsoft Corporation 11226 9
Dell EMC 2425 6
MobileIron 18 5
SAP SE 3228 4
NortonLifeLock (Symantec) 801 4
IBM 3575 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 3
Google LLC 7198 3
Крок 1223 3
Pivotal Software 45 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 2
SOTI 3 2
Citrix Systems 573 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Check Point Software Technologies 448 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Facebook 3768 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
АйТи 754 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 1
Salesforce.com 275 1
Yahoo! 1120 1
F5 Networks 81 1
Онланта 75 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
McKinsey & Company 121 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
SonicWall 13 1
Infotecs - ИнфоТеКС 250 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Virtustream 12 1
DocuSign 13 1
Box inc - box.com - box.net 77 1
WorkDay 16 1
Oracle Corporation 3374 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
Riverbed Technology 103 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
Airbnb 62 1
Coca-Cola Company 113 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
Uber 257 1
Angelini - Анджелини Фарма Рус 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 490 4
Microsoft Windows приложения 106 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 3
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 2
OpenStack 347 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Kubernetes 307 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Виртуализация 71 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 4 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 189 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
ИТ-аудит 75 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 120 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Microsoft Windows 10 6691 13
Apple iOS 5742 12
Google Android 10752 11
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 10
VMware Horizon 55 8
VMware NSX Intelligence 103 6
VMware Identity Manager 11 6
Apple macOS 935 4
Microsoft Office 365 769 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 4
VMware vCloud Air Network 34 4
Microsoft Office 1954 3
Apple iPad 3263 3
Google Chrome OS 306 3
Microsoft Store 229 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Outlook 651 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Microsoft Skype 1479 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows BitLocker 48 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
VMware vSphere 281 2
VMware Workstation 19 2
Vmware App Volumes 11 2
VMware Horizon Air 5 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
MobilityLab WorksPad 36 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 1
Apple Mac 1466 1
Intel Core - Семейство процессоров 865 1
Microsoft Windows Hello 170 1
Microsoft PowerPoint 402 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 6
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 5
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 4
Орлик Сергей 66 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 168 2
Dell Michael - Делл Майкл 72 2
Rowe Zane - Роу Зейн 9 2
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 6 2
Шумовский Иван 6 1
Кривозубова Жанна 4 1
Бахур Владимир 11 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Притула Павел 31 1
Батов Иван 7 1
Сергеев Сергей 63 1
Кураш Антон 32 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Василенко Александр 64 1
Таран Сергей 38 1
Зубарев Яков 23 1
Дягилев Василий 83 1
Гуцериев Михаил 107 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - Российская федерация - РФ 57828 6
Европа 3798 3
Африка 1506 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Европа Центральная 106 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Япония 2827 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Европа Западная 621 1
Таиланд - Королевство 366 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Швеция - Королевство 767 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
США - Техас 230 1
Испания - Барселона 537 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Восточная Европа 1698 1
Ближний Восток 1486 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
Образование в России 348 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Bloomberg 786 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Business Insider 182 1
Fortune 95 1
Re/code 40 1
Gartner 2200 5
IDC - International Data Corporation 2738 2
CNews Analytics 1992 1
Markets&Markets Research 78 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
VMworld 27 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 770733, в очереди разбора - 674415.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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