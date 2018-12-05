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VMware AirWatch
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 80
VMware AirWatch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VMware 1832 26
|VMware End-User Computing 25 11
|Microsoft Corporation 11226 9
|Dell EMC 2425 6
|MobileIron 18 5
|SAP SE 3228 4
|NortonLifeLock (Symantec) 801 4
|IBM 3575 3
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 3
|Google LLC 7198 3
|Крок 1223 3
|Pivotal Software 45 2
|Digital Design - Диджитал Дизайн 378 2
|SOTI 3 2
|Citrix Systems 573 2
|Softline - Софтлайн 1481 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
|Check Point Software Technologies 448 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
|Facebook 3768 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
|АйТи 754 2
|MobilityLab - МобилитиЛаб 53 1
|Salesforce.com 275 1
|Yahoo! 1120 1
|F5 Networks 81 1
|Онланта 75 1
|HDS - Hitachi Data Systems 291 1
|McKinsey & Company 121 1
|Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
|SonicWall 13 1
|Infotecs - ИнфоТеКС 250 1
|InfoWatch - Инфовотч 616 1
|Virtustream 12 1
|DocuSign 13 1
|Box inc - box.com - box.net 77 1
|WorkDay 16 1
|Oracle Corporation 3374 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
|Riverbed Technology 103 1
|Bloomberg 786 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|Business Insider 182 1
|Fortune 95 1
|Re/code 40 1
|Gartner 2200 5
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|CNews Analytics 1992 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770733, в очереди разбора - 674415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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