Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Thuraya
Публикаций - 43, упоминаний - 76
Thuraya упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокова Людмила 80 3
|Пехтерев Сергей 41 3
|Клишас Андрей 44 2
|Матаев Вячеслав 3 2
|Иванов Олег 124 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 90 1
|Дорогой Леонид 1 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шелобков Алексей 13 1
|Шамотин Вячеслав 1 1
|Роговой Александр 9 1
|Серкин Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977555, в очереди разбора - 880280.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977555, в очереди разбора - 880280.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru