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Thuraya



11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 2
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 2
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
18.09.2015 Россияне запустят революционную систему мобильного спутникового интернета 1
10.03.2015 «Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей 1
24.04.2014 «Дыры» в спутниковой связи позволяют перехватывать самолеты, корабли и войска с помощью SMS 1
10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 2
22.11.2012 Благодаря ВТО россияне получили доступ к иностранным спутникам 1
15.05.2012 Thuraya выходит на российский рынок мобильной спутниковой связи 5
27.03.2012 Блог Сергея Меднова: Россия останется без космоса 1
13.12.2011 Россия частично легализует спутниковую мобильную связь 1
01.10.2007 ЕТК открыла роуминг с Thuraya Satellite 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
05.07.2006 Русские сотовики проиграли битву в Египте 1
19.06.2006 Спутниковая связь: прогноз на 10 лет 1
13.06.2006 Thuraya выгонят из России? 1
22.08.2005 Нигер стал ближе к "Билайн" 1
29.06.2005 Цены на спутниковую связь падают: как выбрать оператора 3
16.05.2005 "Билайн" расширил сеть онлайнового роуминга 1
11.05.2005 "Билайн" добрался до Конго 1
14.03.2005 "Евросеть" получила лицензию на сотовую связь 1
21.01.2005 МТС: украинцы могут платить больше 1
06.09.2004 Николай Прохоров: Thuraya должна стать повседневной связью 1
23.08.2004 ТМ САТ запустит российскую станцию сопряжения Thuraya 3
16.06.2004 На Украине запущена система GPS-навигации 1
23.03.2004 Thuraya стала прибыльной 3
21.06.2003 Спутниковые телефоны в России подешевеют? 9
18.06.2003 Hughes поставит "ТМ САТ" оборудование на $45 млн. 1
30.05.2003 10 июня будет запущен второй спутник Thuraya 2
16.05.2003 Thuraya установит спутниковые таксофоны в Ираке и Афганистане 1
15.05.2003 Арабская спутниковая связь пришла в Россию 4
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь 3
14.05.2003 Thuraya начала продавать услуги спутниковой связи в РФ 2
17.04.2003 Инвестиции в строительство станции сопряжения Thuraya достигнут $50 млн. 4
17.04.2003 Северо-Западный "Мегафон" подключился к "Рапиде" 1

Публикаций - 43, упоминаний - 76

Thuraya упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inmarsat - Инмарсат 52 7
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 71 7
Globalstar - Глобалстар 65 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 6
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 4
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 3
Морсвязьспутник ФГУП 17 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 3
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 28 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 2
ТМ Сат 14 2
Lenovo Motorola 2070 2
Microsoft Corporation 16091 2
Cisco Systems 2948 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 302 1
HP - Hewlett-Packard 1721 1
Samsung Electronics 7679 1
Ростелеком Связьинвест 1479 1
СкайЛинк - Skylink 972 1
КНС Групп - Yadro 124 1
HP Inc. 4154 1
Google LLC 8850 1
GNTT 1 1
МегаФон 1440 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 1726 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5832 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 504 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2022 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1173 3
Пентагон - Министерство обороны США 603 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Правительство РФ 2369 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1816 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 29 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1330 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 103 2
SCRUM - Методология совместной работы 61 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 221 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 90 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 423 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2163 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3541 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7597 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2297 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1374 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 468 1
SpaceX 51 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 6 1
Microsoft Windows 10 8718 1
Apple iOS 5765 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
Linux OS 5780 1
Космодром Байконур 309 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1588 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 31 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 67 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 6 1
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
Бокова Людмила 80 3
Пехтерев Сергей 41 3
Клишас Андрей 44 2
Матаев Вячеслав 3 2
Иванов Олег 124 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 90 1
Дорогой Леонид 1 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шелобков Алексей 13 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Роговой Александр 9 1
Серкин Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1657 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 498 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 407 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 534 3
Австралия - Австралийский Союз 1610 2
Франция - Французская Республика 3110 2
Дания - Королевство 570 2
Земля - планета Солнечной системы 2146 2
Россия - Сибирь 1164 2
Венгрия 458 2
Армения - Республика 853 1
Франция - Гвиана 46 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 969 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 320 1
Саудовская Аравия - Королевство 356 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1168 1
Грузия 835 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 688 1
Египет - Арабская Республика 460 1
Украина - Киев 739 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 285 1
Евразия 191 1
Арктика 167 1
Катар 97 1
Танзания - Объединённая Республика 45 1
Судан - Республика 51 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 1
Германия - Федеративная Республика 5265 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6280 1
Ирландия - Республика 546 1
Канада 1866 1
Италия - Итальянская Республика 1962 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 138 1
Казахстан - Республика 3460 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 1
Япония 4909 1
Индия - Республика 3001 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 304 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 355 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 499 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 139 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3401 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 23 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4698 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1325 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 153 1
Cisco Expo 9 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
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