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Южмаш
Зенит-3SL
советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса



01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США 2
28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать 1
16.03.2010 Украина планирует в 2010 году осуществить 5 стартов ракет украинской разработки 1
20.04.2009 РН "Зенит-3SL" вывела на орбиту итальянский спутник связи Sicral 1B 1
21.01.2009 Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году 1
21.11.2008 Ракета-носитель "Зенит-3SL" выведет в космос итальянский военный спутник связи 1
15.09.2008 "Морской старт": продолжается подготовка к запуску КА Galaxy 19 1
08.09.2008 Пуск ракеты "Зенит-3SLB" с Байконура перенесен на декабрь 1
16.07.2008 Спутник EchoStar XI выведен на целевую орбиту 1
08.07.2008 Старт ракеты "Зенит-3SL" со спутником EchoStar XI состоится в середине июля 1
04.07.2008 Началась подготовка к запуску ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" со спутником Measat-1R 1
22.05.2008 Американский телекоммуникационный спутник выведен на орбиту 1
21.05.2008 Сегодня стартует ракета "Зенит-3SL" с американским спутником Galaxy 18 3
20.03.2008 Американский спутник связи DIRECTV передал сигнал на наземную станцию в ЮАР 1
20.03.2008 Морской старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" прошел успешно 2
18.03.2008 Старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" отложен по техническим причинам 2
29.02.2008 На Байконуре идет подготовка к первому запуску модернизированной ракеты "Зенит-3SLB" 1
18.01.2008 Ракета "Зенит-3SLB" готовится к наземному старту 1
16.01.2008 В этом году запланировано пять морских стартов ракеты "Зенит-3SL" 3
10.01.2008 Морской космодром с ракетой-носителем "Зенит-3SL" направляется в район старта 1
22.11.2007 В пятый раз отложен морской старт ракеты "Зенит-3SL" 1
21.11.2007 Пуск ракеты "Зенит-3SL" с плавучей платформы состоится сегодня 2
03.09.2007 Ракета-носитель "Протон-М" установлена на стартовой площадке 1
27.06.2007 Ракета-носитель "Зенит-М" установлена на стартовой площадке космодрома Байконур 1
20.06.2007 Идет подготовка к первому запуску обновленной РН "Зенит-М" 1
19.06.2007 На Байконур доставлен "Протон-М" для запуска JCSAT-11 1
13.03.2007 "Зенит-3SL": установлена причина аварии 3
22.02.2007 Sea Launch восстановят после взрыва ракеты 1
31.01.2007 Взрыв "Зенита": первые изображения 1
31.01.2007 Взрыв "Зенита" на плавучем космодроме: подробности 3
23.08.2006 Корейский военный спутник успешно выведен на орбиту 1
23.08.2006 Корейский военный спутник успешно выведен на орбиту 1
22.08.2006 С "Морского старта" произведен запуск корейского спутника 1
22.08.2006 С "Морского старта" произведен запуск корейского спутника 1
19.06.2006 "Морской старт": очередной успешный пуск 1
19.06.2006 "Морской старт": очередной успешный пуск 1
13.04.2006 Морской старт: очередной успешный запуск 1
13.04.2006 Морской старт: очередной успешный запуск 1
16.02.2006 "Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита" 1
16.02.2006 "Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита" 1

Публикаций - 57, упоминаний - 78

Южмаш упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 96 6
Nokia Alcatel-Lucent 1416 2
Thuraya 59 2
Sanyo Electric 329 2
GM - Hughes - DirecTV 83 2
PanAmSat Holding 31 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 1
Thales 75 1
ТМ Сат 16 1
SES 58 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 233 11
Boeing 895 7
Банк Зенит 193 5
Lockheed Martin 659 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
Ku-диапазон 69 4
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 34
Космодром Байконур 1004 10
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 1
Рыжиков Сергей 108 1
Тихий океан 440 23
Россия - Российская федерация - РФ 82110 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 12
Украина 5523 11
Норвегия - Королевство 1048 5
Европа 7243 5
Ближний Восток 2481 4
Земля - планета Солнечной системы 6448 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 3
Африка - Африканский регион 2660 3
Канада 3049 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 2
США - Гавайи - Гавайские острова 226 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 2
США - Аляска 233 2
Кения - Республика 123 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 2
Казахстан - Республика 4119 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Южная Америка 669 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1161 2
Индия - Республика 4070 2
Южная Корея - Республика 3249 2
Япония 7885 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 103 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 1
Карибский бассейн - Карибы 54 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Африка Северная 178 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 318 1
Африка Южная 329 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 304 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 410 1
Малайзия 737 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 409 1
США - Калифорния 3066 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 22
Space Daily 528 5
Казахстан Сегодня 296 5
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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