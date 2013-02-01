Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Южмаш
Зенит-3SL
советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса
Публикаций - 57, упоминаний - 78
Южмаш упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ku-диапазон 69 4
|Рыжиков Сергей 108 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 22
|Space Daily 528 5
|Казахстан Сегодня 296 5
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru