Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RBK Money
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 159
RBK Money упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7161 4
|Yandex - Яндекс 4101 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|Payture 11 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
|VK - Mail.ru Group 2485 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
|Samsung Electronics 5702 2
|Ericsson 862 1
|Almatel - Алма Групп 13 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
|Цифра Один 7 1
|Южный телеком 7 1
|Almatel Казахстан 1 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
|Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
|Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
|Бурлаков Денис 10 5
|Иванова Дагмара 24 1
|Гадалов Александр 9 1
|Куранда Антон 8 1
|Щербаков Андрей 7 1
|Бурлаковы Кирилл 1 1
|Климов Михаил 7 1
|Хаскин Андрей 1 1
|Ким Владимир 1 1
|Идрисов Динмухамет 1 1
|Головин Алексей 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru