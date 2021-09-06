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RBK Money


06.09.2021 ИТ-компания Osnova стала цифровым партнером Федерации бокса России 1
13.05.2021 RBK.money выводит на рынок новый ИТ-бренд Osnova 2
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
21.09.2020 Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве 4
10.09.2020 Процессинг от RBK.money станет основной платежной средой киберполигона «Ростелеком-Солар» 2
13.09.2018 Платежный сервис RBK.money перешел на новую технологическую платформу 14
31.08.2018 Клиентам RBK.money стали доступны все популярные системы бесконтактных платежей 4
06.08.2018 RBK.money подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS 3.2 4
30.07.2018 RBK.money переносит срок закрытия кошельков на 31 августа 2018 5
11.08.2016 RBKmoney обеспечил прием платежей по картам платежной системы «Мир» 1
18.06.2015 «Центральнаякасса.РФ» теперь позволяет совершать переводы между картами 1
28.05.2015 «Яндекс» выяснил, какие платежные решения предпочитают отечественные интернет-магазины 1
26.11.2014 Mail.ru Group осталась без «Денег» 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
14.08.2014 RBK Money увеличил список поддерживаемых системой валют 4
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 1
17.12.2013 «Банк Русский Стандарт» и RBK Money запустили совместный сервис денежных переводов в салонах «Евросети» 3
11.12.2013 RBK Money получила лицензию на оказание платежных услуг в странах ЕС 5
11.11.2013 Оборот RBK Money увеличился в третьем квартале 2013 г. на 87% 3
31.10.2013 RBK Money и «Банк Русский Стандарт» запустили сервис моментальных денежных переводов 1
30.09.2013 RBK Money стала партнером благотворительного марафона «Всем миром» 3
03.09.2013 Онлайн-покупки для клиентов RBK Money и «Связного Банка» стали еще проще 1
23.08.2013 RBK Money оптимизирует рекуррентные платежи 1
08.08.2013 Оборот RBK Money во втором квартале 2013 г. удвоился 1
05.08.2013 Рынок электронных платежей: будущее за mPOS 1
10.07.2013 RBK Money совместно с Bigpoint расширил возможности оплаты в онлайн-играх 2
02.07.2013 Соответствие платёжного шлюза MainPay стандарту PCI DSS подтверждено аудиторами Deiteriy 1
21.06.2013 РБК Money запустил новый сайт 2
18.03.2013 «Альфа-Банк» обновил приложения мобильного банка для iOS и Android 1
12.03.2013 «Ханты-Мансийский банк» расширил возможности системы онлайн-платежей: денежные переводы через Migom, Contact и «Лидер» 1
29.01.2013 Оборот RBK Money по итогам 2012 г. достиг 15 млрд. руб. 5
23.01.2013 Платежный сервис RBK Card снизил комиссию 1
20.09.2012 RBK Money запустила поисковую систему авиабилетов RBK Travel 2
07.09.2012 «Альфа-Банк» подвел итоги работы по направлению ИТ за второй квартал 1
24.05.2012 В Рунете запущен первый сashback-маркет ClickAndPay.ru 1
14.05.2012 RBK Money запустила сервис приема банковских карт для небольших компаний 4
02.04.2012 «Альфа-Банк» и RBK Money запустили сервис моментальных переводов между счетами 4
29.03.2012 RBK Money: доходы в 2011 г. выросли в 6 раз 1
28.03.2012 В Рунете появился первый cashback-гипермаркет ClickAndPay.ru 1

Публикаций - 75, упоминаний - 159

RBK Money упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7161 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Payture 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Samsung Electronics 5702 2
Ericsson 862 1
Almatel - Алма Групп 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Цифра Один 7 1
Южный телеком 7 1
Almatel Казахстан 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Visa International 1346 2
American Express 172 2
Открытие ФК 538 2
Связной ГК 883 1
Евросеть 889 1
JCB International 113 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
ПриватБанк 177 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 17
Apple iOS 5742 2
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Android 10751 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 1
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Бурлаков Денис 10 5
Иванова Дагмара 24 1
Гадалов Александр 9 1
Куранда Антон 8 1
Щербаков Андрей 7 1
Бурлаковы Кирилл 1 1
Климов Михаил 7 1
Хаскин Андрей 1 1
Ким Владимир 1 1
Идрисов Динмухамет 1 1
Головин Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Украина 3378 3
Франция - Французская Республика 2136 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Европа Центральная 106 1
Европа Западная 616 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Алма ТВ - Alma TV 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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