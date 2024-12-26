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Сбер Cloud.ru Evolution Cloud.ru Evolution Stack


Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации.

Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределённого облака с учётом существующего IT-ландшафта компании. ПО отличается надёжностью и отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу. 


26.12.2024 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных 1
20.12.2024 Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру 2
16.12.2024 Андрей Зотов -

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 2
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
24.10.2024 Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution 1
15.10.2024 Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews 1
10.10.2024 Девелоперская компания «Страна Девелопмент» полностью перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 1
27.06.2024 Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре 3
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 2
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы 1
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
12.03.2024 Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Nginx - Энджайникс 164 2
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Oracle Corporation 6688 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
i-Free Just AI 31 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Luxms 78 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 3 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Альфа-Банк 1769 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 10 1
Страна Девелопмент 5 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 12
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OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 210 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
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Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Repository - Репозиторий 853 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
Node.js - программная платформа - Express.js 103 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 2
MIND Software - MIND Migrate 8 2
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Microsoft Office 3734 1
Apple - App Store 2890 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 70 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Calypso 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Luxms BI 75 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
OpenAI ChatGPT 339 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Колбин Евгений 67 3
Семион Кирилл 26 2
Зотов Андрей 32 2
Леглер Евгений 1 1
Давыдова Полина 12 1
Демидов Сергей 127 1
Алифанов Кирилл 69 1
Назарова Анна 52 1
Егоров Даниил 23 1
Гришин Дмитрий 208 1
Попов Денис 11 1
Кутузов Максим 21 1
Грачева Мария 10 1
Копысов Виталий 61 1
Тихомиров Сергей 18 1
Попов Павел 20 1
Кузьмин Василий 11 1
Горожанкин Алексей 18 1
Данилина Марианна 19 1
Шульга Владимир 7 1
Тятенкова Елена 25 1
Козлов Виктор 5 1
Табаков Вадим 5 1
Соболев Павел 3 1
Гераськин Павел 4 1
Тульчинский Станислав 57 1
Тютюнник Александр 40 1
Коресталев Андрей 15 1
Рылеев Денис 16 1
Чекмарев Анатолий 3 1
Тафеенко Анастасия 2 1
Комлев Николай 95 1
Ахмадышин Радион 1 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Болотин Алексей 1 1
Чепельков Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Индия - Bharat 5433 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Allied Market Research 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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