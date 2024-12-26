Сбер Cloud.ru Evolution Cloud.ru Evolution Stack
Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации.
Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределённого облака с учётом существующего IT-ландшафта компании. ПО отличается надёжностью и отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Колбин Евгений 67 3
|Семион Кирилл 26 2
|Зотов Андрей 32 2
|Леглер Евгений 1 1
|Давыдова Полина 12 1
|Демидов Сергей 127 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Назарова Анна 52 1
|Егоров Даниил 23 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Попов Денис 11 1
|Кутузов Максим 21 1
|Грачева Мария 10 1
|Копысов Виталий 61 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Попов Павел 20 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Данилина Марианна 19 1
|Шульга Владимир 7 1
|Тятенкова Елена 25 1
|Козлов Виктор 5 1
|Табаков Вадим 5 1
|Соболев Павел 3 1
|Гераськин Павел 4 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Тютюнник Александр 40 1
|Коресталев Андрей 15 1
|Рылеев Денис 16 1
|Чекмарев Анатолий 3 1
|Тафеенко Анастасия 2 1
|Комлев Николай 95 1
|Ахмадышин Радион 1 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Болотин Алексей 1 1
|Чепельков Алексей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 12
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
|Индия - Bharat 5433 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Allied Market Research 21 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
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