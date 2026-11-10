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Cloud.ru обновил Evolution Data Platform: единая среда для данных, аналитики и ИИ-помощников

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, обновил функциональность Evolution Data Platform. Новые возможности расширяют интеграцию с корпоративными системами, упрощают подготовку и анализ данных и помогают использовать искусственный интеллект для оптимизации обработки данных. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Cloud.ru развивает Evolution Data Platform как комплексную управляемую платформу для работы с корпоративными данными. Обновления охватывают три направления: управление данными и аналитику, применение ИИ-агентов и повышение удобства для разработчиков.

Отдельное внимание уделено применению искусственного интеллекта. В Evolution Managed Spark реализована нативная интеграция с ИИ-агентами: они анализируют Spark-задания и предоставляют рекомендации по настройке и оптимизации параметров. Это сокращает ручную работу и дополняет существующие инструменты управления вычислениями интеллектуальными возможностями.

Пользоваться сервисами стало проще и удобнее. Managed Airflow подключен к UpdateHub, который централизованно обновляет версии. В Managed ArenadataDB параметры GUC можно менять массово и возвращать к значениям по умолчанию через интерфейс. Evolution Managed Flink поддерживает Snapshots (Checkpoints и Savepoints): состояние потоковых заданий можно сохранить и восстановить после сбоя. Задания также можно копировать вместе с конфигурацией.

В Evolution Managed ArenadataDB появилось управление PXF-подключениями к S3, Kafka, PostgreSQL и ClickHouse непосредственно через консоль Cloud.ru без обращения к отдельным инструментам администрирования.

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Evolution Managed Metastore получил поддержку REST Catalog для Hive Metastore 4, совместимого со спецификацией Iceberg REST Catalog, а также интеграцию каталога Nessie с Connection Hub, что упрощает настройку Managed Trino без дополнительной ручной конфигурации.

Для data-команд в Managed Spark реализована поддержка dbt, а в Managed Airflow добавлена возможность хранить DAG-файлы в Git-репозиториях наряду с S3. Managed Trino получил авторизацию через Cloud.ru IAM и встроенный Web SQL для выполнения аналитических запросов непосредственно из консоли платформы.

«Мы последовательно развиваем Evolution Data Platform не как набор разрозненных сервисов, а как единую среду для работы с корпоративными данными. Обновления направлены на то, чтобы data-команды могли использовать привычные инструменты, быстрее подключать источники, меньше тратить времени на рутинное администрирование и получать помощь от ИИ там, где это действительно оправдано и безопасно», – сказала руководитель группы продуктов Evolution Data Platform в Cloud.ru Ася Грибанова.

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