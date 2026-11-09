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Арестованы почти 200 человек, в знак протеста прорвавшихся на площадку ЦОДа Microsoft

Протест против строительства ЦОД вылился в акцию вандализма и привело к массовым арестам в Амстердаме. Протестующие ворвались на площадку, где строится дата-центр для Microsoft, и нанесли зданию повреждения.

Аресты в Амстердаме

Полиция Амстердама (Нидерланды) арестовала участников акции протеста за незаконное проникновение на территорию строящегося дата-центра Microsoft. Точное количество арестованных не известно. Tom’s Hardware пишет, что их от 150 до 200 человек.

Демонстрация против использования ископаемого топлива для электроснабжения центров обработки данных (ЦОД) должна была быть мирной, однако, как сообщили власти города, некоторые члены группы решили проникнуть на строительную площадку «с применением насилия» и совершить акт вандализма.

Полиция вынуждена была вмешаться. У подозреваемых изъяты принесенные с собой инструменты, которые они использовали для нанесения повреждений дата-центру. Среди вещей также были обнаружены предположительно украденные с площадки предметы.

Протесты по всей Европе

Протесты против ЦОД в стране продолжаются с 6 ноября. Активисты, проникшие в дата-центр Microsoft, принадлежащий компании Pure Data Centers, по данным голландского издания NOS, использовали альпинистское снаряжение и забрались на строительный кран и крышу строящегося знания.

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Сгенерировано ИИ
Полиция арестовала протестующих против строительства ЦОД в Амстердаме

Компания Pure Data Centres, которая планирует инвестировать в проект более $1 млрд, заявила о своей приверженности взаимодействию с заинтересованными в урегулировании сторонами. В Microsoft сказали, что понимают сильные эмоции, которые испытывают протестующие, но не одобряет никаких противоправных действий.

Акция стала первой из серии мероприятий, организованных экологической коалицией Stop Dirty Data Centres («Остановите грязные дата-центры») по всей Европе. Они запланированы в Дании, в Дублине (Ирландия), Варшаве (Польша) и ряде других европейских городов.

«Цены на бензин взлетают до небес, а строительство новых домов откладывается из-за перегруженной электросети. И тем не менее, технологические миллиардеры, такие как Илон Маск и Джефф Безос (Elon Musk, Jeff Bezos), строят энергоемкие, ужасные центры обработки данных», — говорится на сайте коалиции.

В сообщении содержится призыв «демократическим путем решить, для чего мы используем ИИ» и сколько ЦОД для этого необходимо, чтобы «это не происходило за счет нашей окружающей среды и всего, что делает нашу жизнь прекрасной».

Между стремлением к прогрессу и осторожностью

Европа мечется между стремлением догнать США и Азию в области ИИ и необходимостью соблюдать строгие меры контроля для защиты окружающей среды и населения. Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), которая отвечает за цифровое развитие, заявила в интервью агентству Reuters 5 ноября 2026 г., что Евросоюзу (ЕС) необходимо больше ЦОД для развития ИИ, но добавила, что это нужно делать с осторожностью.

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Организация Stop Dirty Data Centres заявляет, что не выступает против прогресса и не призывает к закрытию существующих ЦОД, но считает, что крупномасштабное строительство следует приостановить до тех пор, пока правительства не установят более строгие правила.

Ее активисты утверждают, что ЦОД создают дополнительную нагрузку на электро- и водоснабжение и мешают достижению климатических целей, а мировые технологические гиганты угрожают личной и национальной безопасности в странах Европейского Союза.

Анна Любавина

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