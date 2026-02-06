Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИксКар ИКС КАР Групп Агрегатор такси
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.02.2026
|Сбербанк и агрегатор такси «ИксКар» объединяют усилия для удобства пассажиров 3
|04.12.2025
|Агрегатор такси «ИксКар» перенес ИТ-инфраструктурe в облако Cloud.ru 2
ИксКар и организации, системы, технологии, персоны:
|Именинник Максим 2 2
|Барг Герман 20 1
|Ри Алексей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.