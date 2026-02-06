Разделы

ИксКар ИКС КАР Групп Агрегатор такси


СОБЫТИЯ

06.02.2026 Сбербанк и агрегатор такси «ИксКар» объединяют усилия для удобства пассажиров 3
04.12.2025 Агрегатор такси «ИксКар» перенес ИТ-инфраструктурe в облако Cloud.ru 2

Публикаций - 2, упоминаний - 5

ИксКар и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 540 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2974 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 133 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 114 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 853 1
Именинник Максим 2 2
Барг Герман 20 1
Ри Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1034 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
