Cloud.ru представил собственное решение для оценки безопасности облачной инфраструктуры и приложений Evolution Protection Platform

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил Evolution Protection Platform – собственное решение класса CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform) для выявления рисков информационной безопасности в облачной инфраструктуре. Платформа уже проходит закрытое тестирование с участием крупных российских компаний из разных отраслей. Об этом CNews сообщил представитель провайдера.

Решение стало частью платформы Cloud.ru Evolution и помогает выявлять небезопасные настройки сервисов, контролировать выполнение корпоративных стандартов безопасности, снижать риски несанкционированного доступа и утечек данных при кибератаках.

За анализ конфигураций облачных ресурсов отвечает модуль CSPM (Cloud Security Posture Management). Он обнаруживает потенциально небезопасные конфигурации, такие как виртуальные машины, доступные из интернета без необходимых сетевых ограничений, публичные S3-хранилища с приватными данными и избыточные права пользовательских и сервисных учетных записей.

При изменении настроек облачных сервисов, Evolution Protection Platform автоматически обновляет сведения о них и запускает соответствующие проверки безопасности. Такой подход сокращает время между появлением небезопасной настройки и ее обнаружением, помогая командам быстрее устранять нарушения.

В текущую версию платформы включены проверки защищенности ИИ-агентов, которых пользователи создают на базе комплекса ИИ-продуктов Cloud.ru Evolution. В дальнейшем на платформе появятся DSPM для обнаружения чувствительных данных, модуль сканирования уязвимостей виртуальных машин и контейнеров, а также ИИ-ассистент для приоритизации и рекомендаций по устранению рисков.

Одна из ключевых особенностей решения – настройка проверок под требования конкретной компании. Пользователям доступны готовые наборы проверок, разработанные с учетом отдельных требований к защите персональных данных в рамках 152-ФЗ «О персональных данных», а также рекомендаций CIS, адаптированных для Cloud.ru Evolution. Эти наборы помогают оценивать технические настройки сервисов и отслеживать выявленные отклонения.

Механизм проверок позволяет компаниям создавать дополнительные правила безопасности и объединять их в наборы, отражающие корпоративные стандарты. Например, организация может задать правило, согласно которому виртуальные машины в среде разработки не должны иметь публичных IP-адресов. Если сотрудник назначит такой адрес ресурсу, платформа обнаружит нарушение правила и отобразит его в результатах проверки.

Результаты анализа доступны прямо в интерфейсе Cloud.ru Evolution. Анализ конфигураций выполняется внутри облачной платформы и не требует установки агентов на виртуальные машины и другие ресурсы.

Пользователи могут получать уведомления о новых проблемах безопасности и выявленных отклонениях от выбранных стандартов по электронной почте, а также в мессенджерах и системах управления задачами через API-интеграции. Для подключения внешних систем предусмотрены отправка уведомлений через веб-хуки и получение данных из платформы через соответствующее API. Это помогает командам узнавать о проблемах в привычных рабочих инструментах и быстрее приступать к их устранению.

«Облачная инфраструктура в крупных компаниях постоянно меняется: команды создают ресурсы, настраивают доступ и подключают новые сервисы. Компаниям важно отслеживать, как эти изменения влияют на безопасность. Мы встроили Evolution Protection Platform непосредственно в нашу облачную платформу и предусмотрели возможность создавать собственные проверки. Анализ по событию и уведомления помогают командам оперативно узнавать об отклонениях и организовывать работу по их устранению», – сказал руководитель направления разработки сервисов безопасности облачных приложений в Cloud.ru Евгений Кондратьев.