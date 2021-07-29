Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росгосстрах Банк
РГС Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 194
Росгосстрах Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
|Дембицкая Марина 9 8
|Емельянов Алексей 8 3
|Федосов Виктор 8 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
|Крысина Ольга 109 3
|Попов Андрей 72 3
|Белоусенко Елена 3 2
|Благирев Вячеслав 11 2
|Астафьев Евгений 1 1
|Токарев Алексей 1 1
|Русланова Дарья 2 1
|Орлов Александр 8 1
|Ядройцев Артём 5 1
|Косолапов Артём 5 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Кравченко Денис 24 1
|Бувин Дмитрий 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Патрин Максим 31 1
|Мухин Максим 18 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Северин Олег 1 1
|Мольский Александр 11 1
|Точилов Мария 9 1
|Русанов Сергей 44 1
|Федорова Олеся 60 1
|Сотин Денис 102 1
|Карпов Иван 41 1
|Бычков Александр 39 1
|Кучугин Илья 41 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Февралева Ольга 10 1
|Мясин Антон 10 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Кузнецов Владимир 17 1
|Ломакин Владислав 1 1
|Дынин Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764014, в очереди разбора - 667701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764014, в очереди разбора - 667701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru