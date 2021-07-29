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Росгосстрах Банк
РГС Банк


29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 1
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS 5
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» 2
23.03.2021 ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России 1
10.03.2021 РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей 5
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак 6
02.11.2020 РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей 10
21.10.2020 «РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ 5
23.09.2020 РГС Банк предложил корпоративным клиентам виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта» 2
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам 2
27.08.2020 «РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ 4
07.08.2020 «РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы 3
09.06.2020 «РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн» 2
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов 2
12.05.2020 В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков 1
23.12.2019 Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay 2
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay 3
11.09.2019 Банк «Открытие» создаст центры обработки данных для ГК «Открытие» 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 1
30.03.2017 Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 тысяч точек 1
06.10.2016 2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком» 4
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук 2
11.12.2015 «Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты 2
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 2
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 2
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке» 2
28.01.2015 «Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android 5
02.12.2014 Российским компаниям необходимо в среднем три недели, чтобы сделать сотрудников мобильными 1
17.11.2014 «Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования 2
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0 3
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка» 1
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка» 7
03.10.2013 «Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов 6
13.05.2013 «Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure 4
17.04.2013 «Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave 3
12.03.2013 Досрочно погасить кредит в «Росгосстрах Банке» теперь можно через систему интернет-банкинга 4

Публикаций - 71, упоминаний - 194

Росгосстрах Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
Samsung Electronics 5686 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Золотая Корона 280 2
Телеком-защита 48 2
SAS Institute 596 1
Corning Inc 31 1
INPAS - ИНПАС 107 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Открытие ФК 538 4
Альфа-Банк 1126 4
Росгосстрах 182 3
Связь-банк 78 3
МДМ Банк 150 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
Банк Зенит 131 2
ВТБ24 583 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Почта Банк 289 2
Visa International 1346 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 5 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Таможенная карта 9 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Максимус 17 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Почта России ПАО 1574 1
Восточный Банк 108 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Открытие Брокер 13 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 390 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 10 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 4
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Pay 385 2
Samsung Pay 238 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Zecurion DLP 38 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Visa Verified By Visa 33 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Дембицкая Марина 9 8
Емельянов Алексей 8 3
Федосов Виктор 8 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
Крысина Ольга 109 3
Попов Андрей 72 3
Белоусенко Елена 3 2
Благирев Вячеслав 11 2
Астафьев Евгений 1 1
Токарев Алексей 1 1
Русланова Дарья 2 1
Орлов Александр 8 1
Ядройцев Артём 5 1
Косолапов Артём 5 1
Прохоров Фёдор 78 1
Емельянов Святослав 5 1
Кравченко Денис 24 1
Бувин Дмитрий 6 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Патрин Максим 31 1
Мухин Максим 18 1
Бахвалов Андрей 18 1
Северин Олег 1 1
Мольский Александр 11 1
Точилов Мария 9 1
Русанов Сергей 44 1
Федорова Олеся 60 1
Сотин Денис 102 1
Карпов Иван 41 1
Бычков Александр 39 1
Кучугин Илья 41 1
Путятинский Сергей 53 1
Смирнова Оксана 10 1
Трушкин Андрей 3 1
Февралева Ольга 10 1
Мясин Антон 10 1
Скогорев Алексей 7 1
Кузнецов Владимир 17 1
Ломакин Владислав 1 1
Дынин Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Узбекистан - Республика 823 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Украина 3374 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764014, в очереди разбора - 667701.
Создано именных указателей - 46354.
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