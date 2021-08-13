Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогресс РКЦ
Ракетно-космический центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 155
Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кадыков Роман 15 11
|Левиков Антон 68 6
|Иванов Георгий 18 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Шпак Василий 39 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Адам Безиев 4 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Пономарев Андрей 10 4
|Энфиаджян Рубен 21 4
|Месропов Юрий 4 4
|Черных Сергей 8 3
|Журютин Михаил 8 3
|Тимиров Марат 6 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Чевкота Олег 15 3
|Шуравин Андрей 8 3
|Мельников Александр 63 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Громов Ростислав 7 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Пухов Евгений 8 3
|Халматов Максим 45 3
|Литвинов Павел 18 3
|Степанов Евгений 12 2
|Аитов Тимур 47 2
|Калугин Сергей 162 2
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Круглов Максим 25 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Сибирцев Всеволод 2 2
|Кондрашов Захар 3 2
|Сафронов Юрий 61 2
|Самойленко Максим 65 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru