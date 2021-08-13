Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Прогресс РКЦ
Ракетно-космический центр


13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 1
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
16.06.2021 Концерн «Автоматика» запускает серийный монтаж бескорпусных радиодеталей 2
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 2
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей 1
14.12.2020 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10% 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
08.10.2020 НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники 2
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.09.2020 Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS 1
11.09.2020 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 1
11.08.2020 Уфимские предприятия «Автоматики» завершили процедуру консолидации 1
17.04.2020 Softline приняла участие в модернизации ЦОДа в РКЦ «Прогресс» 3
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 2
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
20.05.2019 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта 1
23.04.2019 «Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне 3
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
17.01.2019 «Росэлектроника» разработает «умные» метки для автомобильных шин 2
18.12.2018 Ростех создаст навигационную систему для российских водных путей 1
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 1
29.11.2018 Создан первый российский чип для интернета вещей 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
27.07.2018 «Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 3
23.05.2018 «Доброфлот» сэкономит на горючем с помощью интернета вещей 1
22.05.2018 Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1

Публикаций - 130, упоминаний - 155

Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 36
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Ростех - Концерн Автоматика 396 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 8
Microsoft Corporation 11060 6
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 5
РТ-Информ 112 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Автоматика Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 10 5
Крымтелеком 41 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
IVA Technologies 33 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 4
Samsung Electronics 5651 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
IBM 3537 4
ХайТэк - Hi-Tech 65 4
Cisco Systems 2038 4
Google LLC 7144 4
Freshtel 49 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Киевстар 260 3
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
Укртелеком 127 3
Росплатформа - Р-Платформа 56 3
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 3
Commvault 148 3
Телеком-защита 48 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Автоматика Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 8 3
К Телеком 44 2
Oracle Corporation 3342 2
Huawei 2730 2
АФК Система ПАО 994 2
РТИ 122 2
Biocad - Биокад 38 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Держава АКБ 15 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 3
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 3
Инвитро - Invitro 35 3
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РКС - Российские космические системы 100 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Pony Express 55 2
Норникель - Норильский никель 177 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
X5 Group 599 2
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Equifax 22 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Мосводоканал 44 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Global CIO 28 1
Росморпорт ФГУП 17 1
БЕРГ - BERG 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Росгосстрах 182 1
Aldo Coppola 2 1
Редуктор-ПМ 2 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Уралсиб Банк 389 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Доброфлот 7 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
CF Industries 3 1
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Администрация Президента РФ 267 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ 2201 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
3G - Стандарт мобильной связи 3723 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Умные платформы 496 3
DevOps - Development и Operations 296 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Kubernetes 307 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Безопасный город 347 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
OpenStack 347 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 5
Google Android 10750 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Linux OS 4253 3
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
IVA IP-телефон 4 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Microsoft Skype 1467 2
IVA CV 6 2
IVA ЯРъ СХД 3 2
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
Microsoft Windows 852 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Windows 10 6629 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Oracle Cloud Platform 151 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Azure 1171 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Teams 214 1
Кадыков Роман 15 11
Левиков Антон 68 6
Иванов Георгий 18 5
Четвернин Алексей 651 5
Шпак Василий 39 4
Ильягуева Ольга 4 4
Ивенев Николай 7 4
Адам Безиев 4 4
Шевченко Владимир 135 4
Пономарев Андрей 10 4
Энфиаджян Рубен 21 4
Месропов Юрий 4 4
Черных Сергей 8 3
Журютин Михаил 8 3
Тимиров Марат 6 3
Вахрушев Илья 7 3
Кабанов Владимир 174 3
Брыкин Арсений 37 3
Евтушенко Олег 125 3
Чевкота Олег 15 3
Шуравин Андрей 8 3
Мельников Александр 63 3
Рубанов Владимир 61 3
Громов Ростислав 7 3
Аглицкий Антон 5 3
Сахненко Сергей 71 3
Пухов Евгений 8 3
Халматов Максим 45 3
Литвинов Павел 18 3
Степанов Евгений 12 2
Аитов Тимур 47 2
Калугин Сергей 162 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Круглов Максим 25 2
Пашенцев Виталий 11 2
Юсуфов Виталий 24 2
Сибирцев Всеволод 2 2
Кондрашов Захар 3 2
Сафронов Юрий 61 2
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Украина 3361 6
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Севастополь 420 5
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - Уфа 640 4
Европа 3745 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - Самарская область 558 4
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - Краснодарский край 913 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Земля - планета Солнечной системы 859 3
Япония 2778 3
Армения - Республика 688 3
Антарктида 21 2
Россия - Светлогорск 15 2
Китай - Тайвань 589 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Сочи 911 2
США - Калифорния 972 2
Индия - Республика 2169 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Красногорск 106 2
Россия - Калининград 662 2
Россия - Иваново 191 2
Россия - Амурская область 320 2
Россия - Белгород 240 2
Россия - Ивановская область - Шуя 29 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 978 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Спам - Spam 101 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
IDC - International Data Corporation 2713 4
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 3
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Forrester Wave 19 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Директ Инфо 9 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 15
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 3
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
Oracle OpenWorld 36 1
CNews Баттл 34 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще