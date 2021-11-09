Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытие ФК
Росгосстрах Банк
РГС Банк
Русь-Банк
Публикаций - 73, упоминаний - 204
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дембицкая Марина 9 9
|Илюхин Олег 16 5
|Попов Андрей 80 4
|Бондарев Андрей 5 4
|Бухтияров Андрей 18 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 3
|Евтушенко Алексей 31 3
|Степанов Сергей 17 3
|Сумин Денис 9 3
|Дремач Кирилл 8 3
|Чиков Сергей 17 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
|Федосов Виктор 8 3
|Емельянов Алексей 8 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 12 3
|Соколов Ренат 6 3
|Шеин Валерий 14 3
|Быков Владислав 8 3
|Логвинов Максим 8 3
|Горшков Дмитрий 6 3
|Белоусенко Елена 3 2
|Федорова Олеся 60 2
|Сотин Денис 106 2
|Гордеева Анна 36 2
|Козлов Михаил 167 2
|Кузякин Дмитрий 23 2
|Благирев Вячеслав 11 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Баукова Наталья 9 2
|Фищук Борис 5 2
|Точилов Мария 9 1
|Русанов Сергей 46 1
|Карпов Иван 44 1
|Бычков Александр 39 1
|Кучугин Илья 41 1
|Путятинский Сергей 54 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Трушкин Андрей 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 3
|N+1 - Издание 114 1
|Frost & Sullivan 177 1
|Vanson Bourne 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru