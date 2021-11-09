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Открытие ФК
Росгосстрах Банк
РГС Банк
Русь-Банк

Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк


09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»
10.03.2021 РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак
02.11.2020 РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей
21.10.2020 «РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ
23.09.2020 РГС Банк предложил корпоративным клиентам виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам
27.08.2020 «РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ
07.08.2020 «РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы
09.06.2020 «РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн»
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов
23.12.2019 Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты
28.01.2015 «Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android
17.11.2014 «Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»
03.10.2013 «Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов
13.05.2013 «Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure
17.04.2013 «Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave
06.02.2013 Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка»
28.11.2012 В интернет-банке «Росгосстрах Банка» доступны денежные переводы с карты на карту
16.11.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Волгограде
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове
18.10.2012 В Сочи открылся офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром»
17.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в г. Бронницы Московской области
03.10.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» могут открывать валютные вклады в режиме online
12.09.2012 Новый офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром» заработал в Екатеринбурге
23.08.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» теперь могут дистанционно подключиться к интернет-банку «Частный Клиент»
22.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске
20.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл офис нового формата в Кировске
17.08.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» смогут пополнять счета через банкоматы «Объединенной расчетной системы»
13.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Санкт-Петербурге
17.07.2012 «Росгосстрах Банк» запустил аналитическую систему на базе решений Hitachi Data Systems
22.06.2012 «Росгосстрах Банк» и банк «Уралсиб» объединили банкоматные сети

Публикаций - 73, упоминаний - 204

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7531 7
Золотая Корона 339 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 2
Телеком-защита 48 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 137 2
Trend Micro 558 2
Инфосистемы Джет 845 2
Samsung Electronics 8968 2
ICL Services 61 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 101 1
Город ФСГ - Федеральная Система 29 1
Hitachi Data Systems - HDS 399 1
Сбербанк Технологии - СберТех 210 1
Стэп лоджик - Step Logic 121 1
КСК Технологии 33 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 59 1
SAS Institute 793 1
Genesys 194 1
Corning Inc 193 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 424 1
Meta - Facebook 4145 1
Naumen - Наумен 439 1
INPAS - ИНПАС 117 1
Hitachi 1288 1
IBM - International Business Machines Corp 8708 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 1
HTC Corporation 1377 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 1
Twitter 2305 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 1
VMware 1983 1
Apple Inc 10159 1
5036 1
Intel Corporation 10826 1
Открытие ФК - Росгосстрах 219 11
Visa International 1641 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1623 7
Альфа-Банк 1337 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 6
СДМ-Банк 51 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 5
МДМ Банк 195 5
РСХБ - Россельхозбанк 199 4
МТС банк 268 4
Ренессанс кредит Банк 193 4
Открытие ФК 462 4
Citibank - Ситибанк 250 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4868 3
Связь-банк 105 3
ВТБ - ВТБ24 641 3
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 37 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 3
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 24 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Банк Зенит 194 3
Уралсиб Банк 447 3
МКБ - Московский кредитный банк 285 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 2
НСПК - Национальная система платежных карт 274 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 14 2
Открытие Брокер 14 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 61 2
Почта Банк 305 2
СКБ-банк 93 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 101 2
Седьмой Континент 53 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 1
Максимус 20 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1125 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 804 9
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12410 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 664 3
ИТ-аутсорсинг 860 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2528 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 309 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 258 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1595 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 58 1
QWERTY-клавиатура 633 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 44 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 282 1
Социальные сети - Соцсети 102 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 273 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 85 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 297 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 784 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 760 1
Big Data - Большие данные 1252 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 952 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 749 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 11 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 983 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 657 1
BSS BS-Client ДБО 130 8
Google Android 11689 8
Apple iOS 6260 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 345 3
Samsung Pay 255 2
Apple Pay 406 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 2
Google Play - Google Store - Android Market 2642 2
Trend Micro TippingPoint - Intrusion Prevention System 36 2
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 1
1С-Битрикс Маркетплейс - Bitrix Marketplace 11 1
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 17 1
ПриватБанк Приват24 115 1
Visa Verified By Visa 43 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Samsung Electronics Bada 177 1
Visa Gold 20 1
MasterCard SecureCode 40 1
Visa payWave 56 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 43 1
Google+ Социальная сеть 199 1
MasterCard Maestro 134 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
Naumen Service Desk 125 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1209 1
Apple - App Store 2359 1
Microsoft Windows 10 10140 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Zecurion DLP 37 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 215 1
Дембицкая Марина 9 9
Илюхин Олег 16 5
Попов Андрей 80 4
Бондарев Андрей 5 4
Бухтияров Андрей 18 3
Затуловский Аркадий 16 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 3
Евтушенко Алексей 31 3
Степанов Сергей 17 3
Сумин Денис 9 3
Дремач Кирилл 8 3
Чиков Сергей 17 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
Федосов Виктор 8 3
Емельянов Алексей 8 3
Шелин Ярослав 8 3
Пустовой Максим 12 3
Соколов Ренат 6 3
Шеин Валерий 14 3
Быков Владислав 8 3
Логвинов Максим 8 3
Горшков Дмитрий 6 3
Белоусенко Елена 3 2
Федорова Олеся 60 2
Сотин Денис 106 2
Гордеева Анна 36 2
Козлов Михаил 167 2
Кузякин Дмитрий 23 2
Благирев Вячеслав 11 2
Григорьева Евгения 57 2
Баукова Наталья 9 2
Фищук Борис 5 2
Точилов Мария 9 1
Русанов Сергей 46 1
Карпов Иван 44 1
Бычков Александр 39 1
Кучугин Илья 41 1
Путятинский Сергей 54 1
Смирнова Оксана 10 1
Трушкин Андрей 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26759 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11608 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3818 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34087 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1071 2
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Россия - СФО - Ленинградская область 1777 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 391 1
Грузия 1032 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 54 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 308 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1068 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 979 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 516 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 772 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 1
Россия - УФО - Свердловская область 1031 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1133 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1223 1
Турция - Турецкая республика 1478 1
Узбекистан - Республика 1256 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11625 1
Украина 5533 1
Россия - СФО - Новосибирск 2929 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4145 3
Денежные переводы 110 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1252 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1885 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 79 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Торговля розничная 82 1
Инсорсинг - Инхаус 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 3
N+1 - Издание 114 1
Frost & Sullivan 177 1
Vanson Bourne 47 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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