Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184214
ИКТ 14319
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26292
Персоны 79154
География 2966
Статьи 1565
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Кибербезопасность MaaS Malware-as-a-Service Вредоносное ПО как услуга


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 F6 и RuStore заблокировали более 600 доменов, распространявших Аndroid-троян DeliveryRAT 1
21.08.2025 Positive Technologies назвала десять самых распространенных семейств вредоносного ПО в России 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 2
22.07.2025 Операция «Ликвидация»: аналитики F6 помогли заблокировать инфраструктуру киберпреступной группы NyashTeam 1
17.06.2025 Клиентов российских банков впервые пытались атаковать вредоносным приложением SuperCard 1
06.06.2025 США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России 1
20.05.2025 Чистое зло: количество атак бэкдора Pure на российские компании выросло в четыре раза 1
11.03.2025 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники делают отсылки к поп-культуре и распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы 2
19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
22.01.2025 Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос 1
22.01.2025 F.A.C.C.T.: легитимное приложение NFCGate помогло похитить у клиентов российских банков 40 млн рублей 1
26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
05.12.2024 Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного среди бухгалтеров ПО 2
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 2
08.11.2024 Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде 1
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
06.09.2024 Инструмент для взлома аккаунтов OnlyFans подсаживает пользователям троян, ворующим кредитки и криптокошельки 1
26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО 2
20.02.2024 Силовики разгромили инфраструктуру знаменитого трояна Warzone. Два киберпреступника арестованы 1
28.11.2023 Денис Пащенко -

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее актуальной целью для киберпреступников

 1
21.11.2023 Bi.Zone: Самое популярное коммерческое ВПО, применяемое для атак на российские компании 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
26.06.2023 Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux 1
15.06.2023 Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели 2
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
19.01.2023 Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году 1
09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox 2
06.12.2022 «Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
30.04.2020 Check Point: шифровальщики нацелились на мобильные устройства Android 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
29.10.2019 «Троян-как-услуга» от русскоязычных хакеров заразил сотни тысяч устройств 3
21.06.2018 ESEТ обнаружила новый троян, управляющий зараженными устройствами через Telegram 1
06.12.2017 «Лаборатория Касперского»: Самой обсуждаемой угрозой года стали шифровальщики: 1
24.03.2017 Выходец из России признался в создании трояна, укравшего $500 млн 1
01.03.2017 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост объема спама впервые с 2009 года 1

Публикаций - 37, упоминаний - 46

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5200 11
Telegram Group 2443 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1558 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 5
GitHub 941 4
Check Point Software Technologies 795 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1444 2
Cleafy 7 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 436 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 2
PhantomCore - Хакерская группировка 8 2
ESET - ESET Software 1146 1
Cybereason 9 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 238 1
8818 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 78 1
ИКС - Цитадель ГК 102 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 286 1
Microsoft Corporation 25139 1
DFI 12 1
NSO Group 33 1
Google LLC 12140 1
OpenAI 330 1
DocuSign 18 1
Anthropic 45 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 57 1
Evil Corp - Хакерская группировка 11 1
NyashTeam - Хакерская группировка 1 1
Yandex - Яндекс 8211 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2350 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 409 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 623 1
UpGuard 9 1
Snowflake 23 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7968 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
СДМ-Банк 65 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1325 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Walt Disney Company 633 1
Почта России ПАО 2224 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 1
ГПБ - Газпромбанк 1151 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 290 1
Русагро Группа Компаний 332 1
Северсталь ПАО - Severstal 549 1
Лента - Сеть розничной торговли 2234 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 1
Газпром бурение 47 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 258 1
Силовые машины 142 1
Русэнергосбыт 10 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5142 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1167 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5712 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4742 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 596 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1603 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1431 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 607 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 373 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 98 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2900 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3317 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 271 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 33
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13431 31
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3237 21
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 20
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 194 16
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1316 11
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3109 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8137 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1679 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2244 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9617 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 764 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5726 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5254 8
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 845 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2326 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2311 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8517 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2534 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21727 7
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 900 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7680 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8040 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26810 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12040 6
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 132 6
Google Android устройства-девайсы 771 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3419 5
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 434 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4219 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8823 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7422 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6883 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4686 5
Дистанционное управление - Удалённое управление 1196 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3923 4
Google Android 14541 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5048 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 899 5
NFCGate 17 5
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 81 4
Google YouTube - Видеохостинг 2858 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5712 4
Google Play - Google Store - Android Market 3401 3
Microsoft Windows 16181 3
Linux OS 10712 3
FreePik 1324 3
Discord 138 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1301 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2315 3
VK RuStore - Рустор 467 3
Google Android Package Kit - APK 213 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 58 2
C/C++ - Язык программирования 828 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 57 2
Microsoft Office 3904 2
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 35 2
OpenAI - ChatGPT 475 2
Kaspersky GReAT 59 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 603 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 230 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 859 2
Fallout 143 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 272 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 9 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 23 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 683 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 166 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 365 1
Bash-скрипт 70 1
OpenSSH - Open Secure Shell 35 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
Google Authenticator 23 1
Мельникова Анастасия 430 2
Скулкин Олег 55 2
Забровский Александр 2 2
Копосов Александр 2 2
Купреев Олег 13 2
Дягилев Василий 84 1
Рахметов Руслан 60 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Голованов Сергей 67 1
Гудкова Дарья 11 1
Вишняков Алексей 17 1
Павлов Никита 105 1
Зайцев Михаил 300 1
Бочкарёва Полина 1 1
Vartanian Mark - Вартанян Марк 1 1
Павловская Анна 4 1
Vartanyan Mark - Вартанян Марк 1 1
Каргалев Ярослав 22 1
Безвершенко Леонид 12 1
Кряжев Александр 2 1
Рудометов Максим 1 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шадаев Максут 1113 1
Сергеев Сергей 161 1
Лигачев Глеб 105 1
Якубец Максим 3 1
Ульянов Николай 155 1
Клявин Владимир 51 1
Баулин Валерий 52 1
Ермаков Дмитрий 13 1
Богачев Евгений 11 1
Шойтов Александр 98 1
Лапин Сергей 11 1
Круглов Виктор 23 1
Чащин Виктор 3 1
Граденко Михаил 42 1
Трошина Елена 22 1
Чудинов Дмитрий 68 1
Чекмарев Анатолий 4 1
Атоян Антон 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 8
Украина 7757 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14419 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17940 4
Беларусь - Белоруссия 5978 4
Германия - Федеративная Республика 12890 3
Япония 13481 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3583 2
Италия - Итальянская Республика 4417 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 377 2
Иран - Исламская Республика Иран 1111 1
Норвегия - Королевство 1828 1
Китай - Тайвань 4109 1
Казахстан - Республика 5754 1
Узбекистан - Республика 1853 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Армения - Республика 2359 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1339 1
Индонезия - Республика 997 1
Таджикистан - Республика 899 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1168 1
Мальта - Республика 134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3654 1
Канада 4966 1
Нидерланды 3609 1
Румыния 740 1
Нигерия - Федеративная Республика 326 1
Хорватия - Республика 279 1
Франция - Французская Республика 7956 1
Ближний Восток 3016 1
Европа 24556 1
Бельгия - Королевство 1165 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2160 1
США - Калифорния 4766 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 19
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3658 12
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 541 11
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1034 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11332 7
Аренда 2554 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6772 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1078 4
Английский язык 6838 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1274 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 804 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7200 3
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 224 3
Энергетика - Energy - Energetically 5436 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8443 2
Персидский язык - фарси 46 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6274 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1726 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7414 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2039 2
Запугивание и шантаж 150 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4890 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2900 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1033 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8247 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11589 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 789 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 876 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1206 1
Металлы - Серебро - Silver 789 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6274 1
Fortune 210 1
TechRadar 95 1
The Register - The Register Hardware 1666 1
Hacker News 69 1
Fortune Global 500 287 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
CNews Инновация года - награда 130 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 589 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1060 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 220 1
Национальная банковская премия 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще