Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность MaaS Malware-as-a-Service Вредоносное ПО как услуга
УПОМИНАНИЯ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 430 2
|Скулкин Олег 55 2
|Забровский Александр 2 2
|Копосов Александр 2 2
|Купреев Олег 13 2
|Дягилев Василий 84 1
|Рахметов Руслан 60 1
|Гвоздев Дмитрий 137 1
|Голованов Сергей 67 1
|Гудкова Дарья 11 1
|Вишняков Алексей 17 1
|Павлов Никита 105 1
|Зайцев Михаил 300 1
|Бочкарёва Полина 1 1
|Vartanian Mark - Вартанян Марк 1 1
|Павловская Анна 4 1
|Vartanyan Mark - Вартанян Марк 1 1
|Каргалев Ярослав 22 1
|Безвершенко Леонид 12 1
|Кряжев Александр 2 1
|Рудометов Максим 1 1
|Суровец Дмитрий 101 1
|Шадаев Максут 1113 1
|Сергеев Сергей 161 1
|Лигачев Глеб 105 1
|Якубец Максим 3 1
|Ульянов Николай 155 1
|Клявин Владимир 51 1
|Баулин Валерий 52 1
|Ермаков Дмитрий 13 1
|Богачев Евгений 11 1
|Шойтов Александр 98 1
|Лапин Сергей 11 1
|Круглов Виктор 23 1
|Чащин Виктор 3 1
|Граденко Михаил 42 1
|Трошина Елена 22 1
|Чудинов Дмитрий 68 1
|Чекмарев Анатолий 4 1
|Атоян Антон 17 1
|Fortune 210 1
|TechRadar 95 1
|The Register - The Register Hardware 1666 1
|Hacker News 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.