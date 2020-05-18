Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн Узбекистан
Beeline Uzbekistan
Unitel
Публикаций - 129, упоминаний - 239
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримова Гульнара 89 35
|Каримов Ислам 86 33
|Авакян Гаянэ 50 28
|Мадумаров Рустам 21 12
|Абдуразаков Ораз 10 10
|Сафронюк Андрей 10 9
|Ахмедов Бекзод 37 9
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 9
|Lunder Jo - Лундер Джо 59 6
|Воробьев Александр 23 4
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 3
|Ключев Евгений 3 3
|Егорченков Роман 5 3
|Щуков Дмитрий 5 3
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
|Пилюгин Игорь 7 3
|Анисимов Андрей 9 3
|Назарбаев Нурсултан 75 2
|Клюева Марина 2 2
|Плесконос Дмитрий 32 2
|Мирзиев Шавкат 3 2
|Даутов Радик 16 2
|Карапетян Карен 6 2
|Кромский Дмитрий 28 2
|Петров Владимир 15 2
|Шуков Дмитрий 7 2
|Усманов Алишер 253 2
|Когай Евгений 9 2
|Кузнецов Александр 83 2
|Григорьев Дмитрий 11 1
|Саяпина Елена 39 1
|Баталов Андрей 2 1
|Алаев Владимир 16 1
|Тимощенко Дмитрий 14 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Борисова Полина 13 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Евтушенков Владимир 186 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru