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ВымпелКом
Билайн Узбекистан
Beeline Uzbekistan
Unitel



18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин
20.02.2020 Beeline Uzbekistan предоставил абонентам безлимитный доступ к сервису Bookmate
31.10.2019 Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта
14.03.2019 Beeline Uzbekistan с помощью «Инфосистемы джет» расширил технические возможности LTE в роуминге
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения
03.04.2018 Beeline обменял половину частот на возможность запуска сетей 3G и 4G
16.06.2017 «Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства»
22.12.2015 «Билайн» запускает новый способ трансграничной оплаты
07.02.2012 Денис Котляренко назначен техническим директором «Билайн» в Узбекистане
17.10.2011 Карен Карапетян назначен финансовым директором Unitel
13.07.2011 Дильшод Анарметов назначен директором Центрального регионального филиала Unitel
27.04.2011 Эркин Ачилдиев назначен коммерческим директором по развитию корпоративного бизнеса «Билайн» в Узбекистане
17.03.2010 Назначен новый финансовый директор «Unitel»
25.09.2009 «ВымпелКом» увеличил свою долю в Unitel до 100%
15.09.2008 В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов
04.03.2008 Назначен генеральный директор Unitel
04.10.2007 «Трафиклэнд» и Unitel запустили интерактивное медиавещание в Монголии
10.10.2006 "Информ-мобил" подготовил WAP-ресурс для "Билайн" в Узбекистане
18.01.2006 "Билайн" скупил половину узбекских операторов
25.11.2002 Alcatel расширила GSM-сеть ангольского оператора Unitel

Публикаций - 129, упоминаний - 239

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7491 120
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 40
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 32
Telia Company - TeliaSonera 782 31
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 81 23
Buztel 30 15
Telenor 688 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 13
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 41 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 6
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 5
Альфа-Групп - Altimo 381 5
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 30 5
Киевстар 435 5
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 138 4
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 166 3
Orange S.A. 878 3
Инфосистемы Джет 833 3
Vodafone Group 1267 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 560 2
Мобител 62 2
ICG - International Communication Group 15 2
ZTE Corporation 637 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 298 2
Gtel 17 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 2
SEC Consult Services 1272 2
Meta - Facebook 4119 2
IBM 8669 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 2 2
Twitter 2282 2
ИММО - Информ-Мобил 48 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 1
ВымпелКом - Билайн Вьетнам 1 1
Telefonica - Telefónica España 461 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 123 1
Takilant 50 30
Swisdorn 11 8
Альфа-Групп 581 6
Nordea - Нордеа Банк 72 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 109 2
Marvelgate 2 2
Daewoo 68 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 1
Muddy Waters 7 1
Родник 49 1
Swisdron 2 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 32 1
Sumitomo Group 36 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 4 1
Bookmate 21 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Citibank - Ситибанк 250 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
SoftBank Group 202 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
Газпром-Медиа Холдинг 143 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 1
Евросеть 1342 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 8
Парламент Норвегии - Стортинг 6 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 2
Кабинет Министров Республики Узбекистан - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан - Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана 2 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Экономический суд Ташкента 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Апелляционный суд Боргартинга - Апелляционный норвежский суд 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 14
USB-модем 125 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
SDM - Subscriber Data Management - Системы управления абонентскими данными 3 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 60 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 49 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 119 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 564 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1491 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 1
Apple iOS 6210 2
Google Android 11645 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 1
VK - Mail.ru Одноклассники 972 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 1
Apple iPod 1376 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 156 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 80 1
Veritas Infoscale 10 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 164 1
InterSystems Ensemble 41 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 29 1
ВымпелКом - Билайн Деньги - Мобильный кошелек 8 1
Каримова Гульнара 89 35
Каримов Ислам 86 33
Авакян Гаянэ 50 28
Мадумаров Рустам 21 12
Абдуразаков Ораз 10 10
Сафронюк Андрей 10 9
Ахмедов Бекзод 37 9
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 9
Lunder Jo - Лундер Джо 59 6
Воробьев Александр 23 4
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 3
Ключев Евгений 3 3
Егорченков Роман 5 3
Щуков Дмитрий 5 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
Пилюгин Игорь 7 3
Анисимов Андрей 9 3
Назарбаев Нурсултан 75 2
Клюева Марина 2 2
Плесконос Дмитрий 32 2
Мирзиев Шавкат 3 2
Даутов Радик 16 2
Карапетян Карен 6 2
Кромский Дмитрий 28 2
Петров Владимир 15 2
Шуков Дмитрий 7 2
Усманов Алишер 253 2
Когай Евгений 9 2
Кузнецов Александр 83 2
Григорьев Дмитрий 11 1
Саяпина Елена 39 1
Баталов Андрей 2 1
Алаев Владимир 16 1
Тимощенко Дмитрий 14 1
Брюквин Юрий 280 1
Кокурин Владимир 7 1
Борисова Полина 13 1
Зобнина Маргарита 54 1
Евтушенков Владимир 186 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Узбекистан - Республика 1251 98
Россия - Российская федерация - РФ 82238 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 28
Швеция - Королевство 1811 17
Нидерланды 1990 17
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 15
Таджикистан - Республика 712 14
Казахстан - Республика 4128 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1440 11
Нидерланды - Амстердам 488 11
Норвегия - Королевство 1048 9
Грузия 1032 9
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 34 8
Украина 5525 7
Армения - Республика 1044 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 5
США - Нью-Йорк 2587 5
Туркмения - Туркменистан 389 5
Евразия 228 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 4
Беларусь - Белоруссия 3200 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 4
Молдавия - Республика Молдова 644 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 3
Люксембург Великое Герцогство 356 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 3
Франция - Французская Республика 4922 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 394 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 3
Испания - Королевство 2514 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 273 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 2
Азия - Азиатский регион 3150 2
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
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