Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
I-Free
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 100
I-Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горыня Кирилл 20 3
|Григорьева Евгения 57 2
|Демидов Михаил 131 2
|Бородин Владимир 5 2
|Петров Кирилл 15 2
|Чиркунов Олег 6 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Киреев Иван 29 1
|Пиляр Елена 21 1
|Скурятина Елена 20 1
|Филиппов Василий 12 1
|Белов Василий 18 1
|Шестаков Александр 35 1
|Кононенко Виктор 3 1
|Осипов Сергей 19 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Дуров Павел 216 1
|Наумов Егор 2 1
|Морозов Дмитрий 15 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Евдокимов Максим 21 1
|Кузьмин Алексей 36 1
|Казаков Александр 36 1
|Новиков Александр 24 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Лысковский Александр 8 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Смирнов Евгений 25 1
|Егорова Ольга 11 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Орлик Сергей 66 1
|Мартынов Владислав 78 1
|Артамонова Анна 128 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2196 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Nielsen Holdings 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766904, в очереди разбора - 670589.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766904, в очереди разбора - 670589.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru