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I-Free


25.04.2018 «Аэроэкспресс» внедрил искусственный интеллект для общения с пользователями 1
08.06.2017 GTCOM будет сотрудничать с МГУ, «Сколково» и i-Free в области машинного перевода 1
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток 1
07.12.2015 В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay 1
05.10.2015 С MasterCard россиянам доступны все 3 основные технологии для загрузки бесконтактных карт в мобильный телефон 1
27.07.2015 Как в России борются с SMS-спамом. Тест 1
26.03.2015 Рынок VAS: стагнация обозначила старт для новых направлений 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
15.12.2014 i-Free разработала мобильное приложение для музея и галерей современного искусства Эрарта 2
11.04.2014 Мобильность в ритейле: онлайн правит бал 1
21.02.2014 Компания i-Free принимает участие в Mobile World Congress 2014 2
20.02.2014 «Большие данные» создают хороший контент 2
13.02.2014 «Лукойл» выпустил мобильное приложение для Android и iOS 1
27.01.2014 i-Free займется в «Сколково» исследованиями в области идентификации мобильных пользователей и обеспечения безопасности платежей 5
23.01.2014 i-Free создаст в «Сколково» центр разработок по NFC и Big Data 3
03.12.2013 i-Free открыла API своего мобильного «Ассистента на русском» 2
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи 2
22.10.2013 Первого бионического человека снабдили искусственным интеллектом, разработанным в России 1
03.07.2013 Итоги White Nights: Mobile Games Conference 1
24.06.2013 i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей» 4
30.05.2013 i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass 5
19.12.2012 Winter Nights: Mobile Games Conference в феврале 1
13.11.2012 Объем российского рынка мобильной рекламы в 2012 г. составит $60,8 млн 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1
02.07.2012 Российский конкурент Siri признан лучшим искусственным интеллектом 1
18.05.2012 i-Free разработала мобильное приложение на базе Windows Phone для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток» 1
30.03.2012 Разработчик корпоративных VoIP-решений Zingaya подключил оплату через Robokassa 1
21.03.2012 Руководство «Вконтакте» обвинило Samsung в коррупции. Samsung грозит судом 1
22.02.2012 В 2011 г. каждый десятый смартфон поддерживал NFC 1
16.12.2011 Бизнес заинтересован в мобильных решениях 1
14.12.2011 Когда мобильные технологии завоюют бизнес 1
15.09.2011 14 октября в Казани состоится форум Mobile People 1
29.08.2011 8 сентября откроется конференция-фестиваль разработчиков мобильных приложений Mobilefest 1
01.07.2011 Компания i-Free открыла фонд посевных инвестиций i-Free Ventures 4
22.06.2011 Приложение i-Free для поиска и покупки авиа-билетов вышло на iPhone 1
31.05.2011 i-Free протестировала билетный сервис на базе NFC-технологии 1
15.04.2011 Запущено первое в России мобильное приложение для поиска и покупки авиабилетов 1
05.10.2010 «ЛитРес» и I-Free сделали приложение «Книжный магазин» для Samsung 1
24.09.2010 Ведущие игроки украинского рынка мобильных допуслуг объединяются в отраслевую ассоциацию 1
15.07.2010 «Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента 1

Публикаций - 71, упоминаний - 100

I-Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5714 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Google LLC 7168 5
Microsoft Corporation 11143 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Facebook 3767 3
Nokia Corporation 2450 2
HTC Corporation 1196 2
Philips 740 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
SPB Software 47 2
App Annie 73 2
Скай Линк - Skylink 506 1
АйТи 752 1
I-Free Just AI 10 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Devino Telecom - Девино Телеком 11 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
NXP Semiconductors 133 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Navteq 110 1
Ланит интернешнл ЛТД 1 1
Бифит - Bifit 41 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Touch Instinct - Тачин 6 1
Alawar - Алавар 29 1
Intech 18 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Sony 2404 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Mascotte 20 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Русский стандарт Банк 302 2
Visa International 1346 2
Альфа-Банк 1127 2
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
Nike 87 1
Lego 84 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Бинбанк 184 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Уралсиб Банк 390 1
Marshall Capital Partners 63 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
re:Store 106 1
Евросеть 890 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
РусГидро ПАО 129 1
X5 Group - Перекресток 204 1
Связной ГК 883 1
Qiwi 783 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
LinkedIn 521 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 7
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Смартизация 178 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Умные платформы 499 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 165 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Google Android 10751 14
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 7
Apple iOS 5742 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 989 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Apple - App Store 2198 2
Symbian OS 781 2
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 2
Apple iPad 3263 2
HTC Touch Diamond 29 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Opera Mini 189 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Яндекс.Пробки 32 1
Альфа-Мобайл 63 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Adobe Marketo Engage 7 1
IBM Deep Blue 3 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 5 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Apple iPhone 3 383 1
Java - Язык программирования 1179 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Last.fm 35 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Apple Pay 385 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple iPhone 6 547 1
Dialog - Мессенджер 23 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Google Maps - Карты Google 401 1
Горыня Кирилл 20 3
Григорьева Евгения 57 2
Демидов Михаил 131 2
Бородин Владимир 5 2
Петров Кирилл 15 2
Чиркунов Олег 6 1
Рыбакова Любовь 12 1
Пестерева Ольга 11 1
Киреев Иван 29 1
Пиляр Елена 21 1
Скурятина Елена 20 1
Филиппов Василий 12 1
Белов Василий 18 1
Шестаков Александр 35 1
Кононенко Виктор 3 1
Осипов Сергей 19 1
Кацоев Алексей 17 1
Ломоносов Алексей 4 1
Дуров Павел 216 1
Наумов Егор 2 1
Морозов Дмитрий 15 1
Рудковский Михаил 7 1
Евдокимов Максим 21 1
Кузьмин Алексей 36 1
Казаков Александр 36 1
Новиков Александр 24 1
Кирьянова Александра 42 1
Лысковский Александр 8 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Смирнов Евгений 25 1
Егорова Ольга 11 1
Бакунов Григорий 19 1
Орлик Сергей 66 1
Мартынов Владислав 78 1
Артамонова Анна 128 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Европа 3781 3
Украина 3389 3
Восточная Европа 1688 2
Великобритания - Лондон 826 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Швейцария - Цюрих 105 1
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Франция - Париж 374 1
Казахстан - Республика 2646 1
Испания - Барселона 537 1
Северная Америка 1414 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
Forbes - Форбс 442 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 47 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2196 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Nielsen Holdings 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766904, в очереди разбора - 670589.
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