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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNES Centre spatial guyanais FRENCH GUIANA, FRGUI Космодром Куру Гвианский космический центр
Публикаций - 188, упоминаний - 260
CNES Centre spatial guyanais упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 125 13
|Алешин Борис 16 6
|Коптев Юрий 27 6
|Рахманов Максим 47 6
|Гагарин Юрий 42 2
|Крикалев Сергей 24 2
|Громов Олег 8 2
|Исанин Антон 9365 2
|Ельцин Борис. 58 2
|Путин Владимир 2542 2
|Иванов Сергей 360 2
|Рогозин Дмитрий 88 2
|Козлов Дмитрий 22 2
|Кайгородов Михаил 4 1
|Усманов Алишер 275 1
|Евтушенков Владимир 194 1
|Леонов Алексей 20 1
|Севастьянов Николай 11 1
|Андронов Алексей 27 1
|Маленченко Юрий 55 1
|Ахметов Даниал 47 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Потанин Владимир 32 1
|Авен Петр 22 1
|Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Михельсон Леонид 2 1
|Сафонов Александр 3 1
|Кузнецов Александр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru