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CNES Centre spatial guyanais FRENCH GUIANA, FRGUI Космодром Куру Гвианский космический центр



21.10.2011 "Союз-СТ" "изменил" России: старт из Гвианы
11.05.2010 В Куру стыкованы первая и вторая ступени РН "Союз"
15.02.2010 Первый запуск РН "Союз" из Куру отложен
27.11.2009 Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру планируется в 2010 году
09.11.2009 РН "Союз" отправлены в Куру
18.06.2009 Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесен на начало 2010 года
13.02.2009 С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту
23.12.2008 Из Санкт-Петербурга отправился корабль с оборудованием в Гвианский космический центр
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
17.11.2006 Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года
17.11.2006 Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы"
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы"
16.02.2006 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру
16.02.2006 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру
15.12.2005 Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру
15.12.2005 Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру
21.06.2005 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз"
21.06.2005 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз"
12.04.2005 Роскосмос подписал контракт на строительство РКК в Куру
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора
10.11.2003 "Союзы" будут стартовать с космодрома Куру
10.11.2003 "Союзы" будут стартовать с космодрома Куру
06.11.2003 Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается
06.11.2003 Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану

Публикаций - 188, упоминаний - 260

CNES Centre spatial guyanais упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 7
SES 61 3
OneWeb - WorldVU 29 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 3
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 3
ТелеСвязь 15 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Eutelsat 143 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 2
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 64 2
Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 2
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 8 1
Epicor Software Corporation 161 1
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 1
GM - Hughes - DirecTV 114 1
Loral Space & Communications 30 1
Thales 95 1
Globalstar - Глобалстар 164 1
Галактика - Корпорация 1077 1
Elisa 30 1
Twitter 2493 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 1
NTT DoCoMo 1109 1
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 1
OneWeb Satellites 4 1
Google LLC 10352 1
Virgin Group 125 1
АФК Система ПАО 1638 1
Qualcomm Technologies 1639 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 50
Arianespace 83 49
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 15
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 12
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 11
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 8
Boeing 957 7
Airbus Defence and Space - EADS 150 5
ЕКА Топливная компания 137 5
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 4
Банк Зенит 215 4
Lockheed Martin 730 4
Airbus Group - Airbus Industries 204 3
Газпром ПАО 1008 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 2
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 4 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - ОКБ-586 2 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Самолёт ГК 216 1
Альфа-Банк 1476 1
Восточный Банк 232 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Новатэк Новафининвест 36 1
SoftBank Group 236 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 7
Правительство РФ 8292 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Президент Российской Федерации 3770 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 41 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 3 1
Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики 8 1
Спутниковая связь - Спутниковые технологии 571 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 3
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 54 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения 3514 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 114 2
Датчик магнитного поля Холла 72 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 403 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 51 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Офисная полиграфия 78 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 11 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 87
Космодром Байконур 1025 29
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 24
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 17
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 6
Check Point Smart-1 56 6
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 6
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 5
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 39 5
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Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 4
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 3
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 2
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 6 2
VNPT VinaSat 0 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 61 2
Pegasus 70 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 2
Роскосмос - Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 31 2
EADS Astrium - Myriade 3 1
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 1
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 1
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 0 1
ESA ATV Johannes Kepler - Иоганн Кеплер (грузовой космический корабль) 0 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 0 1
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 77
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
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Италия - Итальянская Республика 3310 9
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 7
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Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 8
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 5
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 3
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 2
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Пилотируемая космонавтика 13 2
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CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 3 2
Федеральное законодательство 1944 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс 225 1
Холодная война между США и СССР 170 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 1
Аренда 949 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 27
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Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 10
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
CNews RND - R&D.CNews 2112 4
New Scientist 1447 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
Future - Space.com 195 2
Радио России - радиостанция 45 2
Space War 75 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Associated Press 1975 1
Telegraph 197 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Flight Global 78 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 7
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24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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