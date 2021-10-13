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Сбербанк Северо-Западный банк


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 2
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину 1
11.09.2020 Сбербанк внедрил новую технологию оплаты на пригородных поездах 1
07.08.2020 Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики легких в больницах Санкт-Петербурга 1
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
23.10.2019 Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва 1
11.06.2019 Сбербанк внедрил безналичный расчет в 45 тыс. торгово-сервисных точек Петербурга 2
29.08.2018 Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса 1
20.06.2018 Softline при поддержке Сбербанка оснастила «цифровую школу» в Санкт-Петербурге 1
22.12.2017 Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит через онлайн-платформу 2
06.12.2017 Сбербанк расширил деятельность мобильного виртуального оператора 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 2
20.01.2017 Клиенты Сбербанка на Северо-Западе совершили через мобильный и интернет-банк свыше 85 млн платежей в 2016 году 2
23.09.2015 Сбербанк открыл онлайн-чат для корпоративных клиентов 1
21.09.2015 Проект «Электронная деревня» Сбербанка охватил более 30 сел и деревень Северо-Запада 1
17.09.2015 В устройствах самообслуживания Сбербанка доступен новый функционал 3
21.07.2015 Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами 2
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена» 2
08.06.2015 На Северо-Западе число активных пользователей интернет-банка «Сбербанк Онлайн» превысило 2 млн 3
27.05.2015 Северо-Западный банк Сбербанка открыл первый центр электронных сервисов для корпоративных клиентов 3
14.04.2015 Более 200 бизнес-клиентов «Сбербанка» на Северо-Западе подключились к системе E-invoicing с начала года 2
09.04.2015 Количество клиентов системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Северо-Западе выросло на треть 3
06.04.2015 На Северо-Западе каждый второй пользователь сервиса «Сбербанк Онлайн» оплачивает счета ЖКХ через интернет 1
06.02.2015 Число пользователей мобильного банка в «Северо-Западном банке Сбербанка» выросло в 2,4 раза 2
15.01.2015 В 2014 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка» открыто более 75 тыс. онлайн-вкладов 2
14.01.2015 В 2014 г. объем платежей через «Сбербанк Онлайн» в «Северо-Западном банке Сбербанка» вырос в 4,4 раза 3
14.08.2014 Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб. 5
25.09.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка» 1
18.06.2013 «Сбербанк» и «Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» запустили онлайн-сервис по жилищному кредитованию 2
15.05.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» запустил сервис распечатки реквизитов банка и номера счета карты на терминалах 2
16.04.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» внедрил услугу E-invoicing 2
21.03.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» начал принимать платежи в режиме онлайн в адрес «Триколор ТВ» 2
11.03.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» предложил владельцам ценных бумаг депозитарное онлайн-обслуживание 4
26.02.2013 В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка» можно оплатить кредит любого другого банка 1
20.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» разрешил открывать вклады через систему «Сбербанк Онл@йн» 2
12.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» увеличил эквайринговый оборот в торговых сетях более чем в 1,5 раза в 2012 г. 2

Публикаций - 68, упоминаний - 122

Сбербанк Северо-Западный банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Pilot 35 3
Samsung Electronics 5702 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Softline - Софтлайн 1474 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Google LLC 7161 1
Эвотор - Evotor 105 1
Сбербанк Телеком 18 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 26
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 3
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 2
Ингосстрах СПАО 210 1
Сбербанк страхование 47 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 1
Деловые Линии ГК 36 1
Моя доставка 2 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 14
Google Android 10751 4
Cognitive Agro Pilot 30 3
УЗТМ Ростсельмаш ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
Apple iOS 5742 3
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Apple Pay 385 1
Visa payWave 55 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
Курдюков Дмитрий 20 13
Алонсо Виктор Вентимилла 11 9
Ускова Ольга 128 3
Романов Андрей 7 3
Григорьев Виталий 3 2
Алымова Наталья 6 2
Брюнин Андрей 2 1
Комарова Лилия 1 1
Гурджиян Руслан 17 1
Попов Дмитрий 19 1
Песенников Анатолий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 28
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Россия - Калининградская область 539 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Казахстан - Республика 2641 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Украина 3378 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - Колпино 41 1
Россия - Архангельск 211 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Петрозаводск 151 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Псковская область 306 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Республика Коми 417 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Армения - Республика 689 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766361, в очереди разбора - 670047.
Создано именных указателей - 46354.
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