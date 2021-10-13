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Сбербанк Северо-Западный банк
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Публикаций - 68, упоминаний - 122
Сбербанк Северо-Западный банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cognitive Pilot 35 3
|Samsung Electronics 5702 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|Softline - Софтлайн 1474 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|Google LLC 7161 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|Сбербанк Телеком 18 1
|Курдюков Дмитрий 20 13
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 9
|Ускова Ольга 128 3
|Романов Андрей 7 3
|Григорьев Виталий 3 2
|Алымова Наталья 6 2
|Брюнин Андрей 2 1
|Комарова Лилия 1 1
|Гурджиян Руслан 17 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Песенников Анатолий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766361, в очереди разбора - 670047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766361, в очереди разбора - 670047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru