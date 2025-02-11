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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС 1cloud 1 Клауд ранее ИТ-град 1 клауд



11.02.2025 «ИТ-Град» подтвердил соответствие законодательству его импортозамещённого облака 1
26.04.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023 1
09.08.2022 Антон Захарченко -

Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт 

 1
13.07.2022 МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов 1
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1
22.03.2022 Безопасность в приоритете: МТС и строительная группа компаний «ОДСК» реализовали совместный проект 1
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
08.02.2021 ИТ-стартап Adlook.me выбрал 1cloud.ru в качестве поставщика облачных сервисов 3
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
23.03.2020 ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru 3
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
02.12.2019 Облачные вычисления IaaS (Infrastructure as a Service): о сервисе, выборе провайдера, ценах, где купить 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
27.06.2019 Олег Мотовилов -

Облако станет центром российских цифровых экосистем

 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 1
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 3
28.11.2017 Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 2
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 1

Публикаций - 24, упоминаний - 32

МТС 1cloud и организации, системы, технологии, персоны:

МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 15
Авантаж 66 9
Broadcom - VMware 2365 8
Softline - Софтлайн 2835 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 4
NetApp - Network Appliance 638 3
Ростелеком 9728 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 3
Microsoft Corporation 24652 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Selectel - Селектел 389 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 3
Крок - Croc 1777 3
Cloud4Y 286 3
МегаФон 8901 2
Huawei 3945 2
Veeam Software 319 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 2
БАРС Груп 545 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Caravan - Караван 89 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
8254 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Artsofte - Artsofte Digital 10 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Cisco Systems 5120 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
Корус Консалтинг ГК 1220 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 138 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 3
Hunkemoller - Hunkemöller 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 2
DMI Дятьково 5 2
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Альфа-Банк 1774 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Альфа-Групп 697 1
СДМ-Банк 64 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Lynwood Investments 8 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Nouse Limited 2 1
Комплекс-ойл - Сеть АЗС General Fueller 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
МКБ - Московский кредитный банк 559 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Кредит Европа банк 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 57 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ОДСК - Объединенная домостроительная корпорация 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2779 19
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 9
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 8
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5794 5
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CloudМТS 25 7
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Авантаж ЦОД 8 4
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Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 2
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Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 924 1
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Форсайт Prognoz Platform 83 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 1
Microsoft Office 365 941 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 131 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 27 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apache Hadoop 430 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 119 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 108 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
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Veeam Backup Enterprise Manager 3 1
Veeam One 17 1
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Матуа Дмитрий 2 2
Другалев Станислав 10 2
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Михалев Евгений 89 1
Ахмеров Тимур 87 1
Сысоев Игорь 38 1
Андрианов Павел 84 1
Енгибарян Ваге 12 1
Воронков Михаил 9 1
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Фридман Михаил 134 1
Македонский Сергей 47 1
Лапшев Максим 1 1
Тамбиев Максим 5 1
Кураш Антон 32 1
Белкин Сергей 9 1
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Ерин Сергей 16 1
Дуров Павел 292 1
Березин Максим 112 1
Любимов Олег 45 1
Кириченко Игорь 49 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
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Левиев Лев 21 1
Фокин Николай 19 1
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Захарченко Антон 10 1
Иванов Алексей 132 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Калинкин Антон 4 1
Владов Иван 1 1
Мягков Денис 1 1
Захаров Павел 60 1
Филимонов Олег 10 1
Алексеева Олеся 18 1
Блохин Максим 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144973 20
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Нидерланды 3525 2
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Европа 21791 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1174 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2976 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2427 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Америка - Американский регион 2163 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Канада 4889 1
Бразилия - Федеративная Республика 2368 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 327 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 319 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
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ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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