МТС 1cloud 1 Клауд ранее ИТ-град 1 клауд
МТС 1cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Мотовилов Олег 71 2
|Матуа Дмитрий 2 2
|Другалев Станислав 10 2
|Грицай Виталий 3 2
|Михалев Евгений 89 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Андрианов Павел 84 1
|Енгибарян Ваге 12 1
|Воронков Михаил 9 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Фридман Михаил 134 1
|Македонский Сергей 47 1
|Лапшев Максим 1 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Кураш Антон 32 1
|Белкин Сергей 9 1
|Кульчавой Денис 1 1
|Ерин Сергей 16 1
|Дуров Павел 292 1
|Березин Максим 112 1
|Любимов Олег 45 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Мельников Глеб 3 1
|Левиев Лев 21 1
|Фокин Николай 19 1
|Мочалов Юрий 34 1
|Захарченко Антон 10 1
|Иванов Алексей 132 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Баронов Андрей 17 1
|Калинкин Антон 4 1
|Владов Иван 1 1
|Мягков Денис 1 1
|Захаров Павел 60 1
|Филимонов Олег 10 1
|Алексеева Олеся 18 1
|Блохин Максим 2 1
|Абдилдабеков Марат 8 1
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