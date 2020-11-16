Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МТС Деньги


16.11.2020 «МТС банк» и «Моби.деньги» запустили бесплатные мгновенные онлайн-переводы в Узбекистан 2
11.11.2020 «МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан 1
02.11.2020 МТС объединила все финансы в одном приложении 3
21.09.2020 «МТС Банк» запустил рефинансирование и оформление потребительских кредитов в приложении «МТС Деньги» 8
26.08.2020 МТC запустила оплату через push-уведомления 2
01.04.2020 Абоненты МТС могут оформить карты МТС Банка через WhatsApp 1
23.07.2019 МТC упростила платежи благодаря сервису Masterpass 1
29.05.2019 МТС и «МТС банк» представили банковскую карту с кэшбеком до 25% 1
13.02.2019 МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 95% 1
19.11.2018 МТС, «МТС банк» и Mastercard выпустили виртуальную кредитную карту 2
19.09.2018 МТС обнулила комиссию за платежи по услугам и за переводы абонентам «Мегафона» 4
06.07.2018 МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55% 1
11.01.2018 МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег 2
27.12.2017 МТС превращается в оператора кассовых аппаратов 1
03.10.2017 МТС купила стартап LiteBox рынка онлайн-касс 1
03.10.2017 МТС за 620 миллионов купила облачную кассу 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
31.05.2017 МТС представила будущее платформы «Кошелек МТС Деньги» 8
23.03.2017 Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси 6
13.02.2017 МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик» 8
03.02.2017 МТС открыла в Новосибирске 34 новых точки обслуживания 1
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области 1
01.11.2016 МТС и «МТС Банк» открыли доступ к Apple Pay 1
28.09.2016 Платежный сервис Samsung Pay приходит в Россию 1
17.04.2015 «МТС Банк» оптимизировал работу с клиентами на базе новой ИТ-платформы 1
26.03.2015 В салонах МТС можно расплатиться бонусным баллами 5
06.02.2015 МТС подвела итоги работы программы лояльности «МТС-Бонус» в 2014 г. 1
28.07.2014 «МТС Банк» предложил своим клиентам виртуальную карту «МТС Деньги» 1
21.02.2014 «МТС-Банк» внедрил технологию 3D Secure для держателей банковских карт 1
22.07.2013 МТС, «МТС-Банк» и MasterCard запустили в Казани сервис бесконтактной оплаты покупок с телефонов 3
12.07.2013 Клиенты «МТС-Банка» могут пополнять карточные счета в точках приема платежей CyberPlat 1
26.04.2013 «Белгазпромбанк» представил новые сервисы для абонентов «МТС Беларусь» 1
20.03.2013 «МТС Банк» эмитировал 2 млн карт MasterCard 10
11.01.2013 Абоненты МТС смогут оформить виртуальную карту MasterCard 3
20.12.2012 МТС начинает продажи смартфона с поддержкой технологии NFC и MasterCard PayPass 1
27.11.2012 Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC 1
29.10.2012 МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass 7
26.10.2012 МТС намерена приобрести блокпакет в «МТС Банке» 3
10.08.2012 «МТС Банк» запустил сервис автоматического пополнения баланса мобильного телефона 1
17.05.2012 МТС, MasterCard и «МТС Банк» представили первое в России решение для бесконтактных платежей 2

Публикаций - 42, упоминаний - 108

МТС Деньги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 38
Yandex - Яндекс 4103 3
Samsung Electronics 5730 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Mobile TeleSystems B.V. 6 2
АФК Система ПАО 998 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Инфосистемы Джет 675 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Крок 1221 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Philips 744 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom 6 1
Highscreen 31 1
МТС банк 254 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 2
Альфа-Банк 1127 2
Qiwi 783 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Visa International 1346 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Русский стандарт Банк 302 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ24 583 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 4
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Samsung Galaxy 345 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iPhone 6 547 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Samsung Pay 238 1
Apple Pay 385 1
WhatsApp Messenger 654 1
Корня Алексей 73 2
Стасевич Владимир 6 2
Дмитриев Кирилл 93 1
Николаев Вячеслав 56 1
Мельников Александр 63 1
Соловенчук Александр 44 1
Фатьянов Игорь 1 1
Граф Аркадий 24 1
Гурбанов Кирилл 2 1
Барсов Иван 1 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Макеев Алексей 19 1
Агаков Александр 17 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Таджикистан - Республика 439 1
Узбекистан - Республика 827 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
AC&M Consulting 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769530, в очереди разбора - 673214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще