Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Деньги
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 108
МТС Деньги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Корня Алексей 73 2
|Стасевич Владимир 6 2
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Мельников Александр 63 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Фатьянов Игорь 1 1
|Граф Аркадий 24 1
|Гурбанов Кирилл 2 1
|Барсов Иван 1 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Макеев Алексей 19 1
|Агаков Александр 17 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Cashback - Кэшбэк 37 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769530, в очереди разбора - 673214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769530, в очереди разбора - 673214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru