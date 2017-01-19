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Звуковая карта звуковая плата аудиокарта sound card



19.01.2017 Asus представил 7.1-канальную звуковую карту ASUS Xonar U7 MKII. Фото
01.10.2003 Creative анонсировал новинки
30.11.2001 Creative анонсировала появление новой звуковой карты
22.08.2001 Creative ожидает небывалой прибыли от новой звуковой карты Audigy
23.01.2001 Chaintech представила новые звуковые карты

Публикаций - 190, упоминаний - 208
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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