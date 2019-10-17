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БДДС
бюджет движения денежных средств


17.10.2019 «Первый бит» поставил в «Перспективе» ПО для управления денежными потоками 2
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С» 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 1
03.07.2017 «ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1 1
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 2
22.06.2016 «Уралмашзавод» сократил сроки подготовки бюджетов с помощью «1C:ERP Управление предприятием 2.0» 1
23.10.2015 «1С-Рарус» завершил первый этап комплексного проекта автоматизации в «Стройтрансгазе» 2
06.10.2015 Обновленная ERP-система «1С» научилась работать с iPhone, iPad и Android 1
15.01.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управление финансами на «Новоангарском обогатительном комбинате» 1
21.10.2014 «Первый БИТ» создал единую учетно-управленческую систему для компании «Технопоиск» 1
19.09.2014 «Первый БИТ» развернул систему управленческого учета в «СпецСтроймонолите» 1
09.09.2014 «Первый БИТ» интегрировал «БИТ.Финанс» с системой «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 1
29.07.2014 «Меломан-Marwin» внедряет единую систему управленческого учета на базе Microsoft Dynamics AX 1
03.07.2014 «Стройландия» автоматизировала бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning 1
14.05.2014 «Гипрогазцентр» планирует и контролирует расходы на материалы и услуги с помощью Prestima и Directum 1
03.12.2013 Prestima 3.2 предлагает оптимизированные инструменты бюджетного и финансового планирования 1
12.08.2013 НПО «Компьютер» предлагает Prestima Lite для среднего бизнеса 1
09.08.2013 «Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто» 1
31.05.2013 «Тюменьстальмост» автоматизирован на базе комплексного решения Prestima + Directum 1
02.04.2013 «Корус Консалтинг» модернизировал систему бюджетного управления для корпорации «Иркут» 1
20.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group 1
28.11.2012 CPM-система Prestima внедрена в «дочке» «Газпрома» 1
19.09.2012 «Инталев» автоматизировала управление финансами для «СтройМенеджмента» 1
20.08.2012 «Инталев» автоматизировал бюджетное управление для «Мрия Агрохолдинга» 1
13.02.2012 «Детский мир» построил автоматизированную систему централизованного казначейства на платформе «1С» 1
01.07.2011 «Белая Дача Трейдинг» автоматизировала систему корпоративного управления на базе IBM Cognos 1
07.04.2011 «ВСМПО-Ависма» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 1
12.11.2010 NaviCon Group автоматизировала бюджетирование в «Десане» 1
06.07.2010 NaviCon Group автоматизировала производителя обоев «КОФ Палитра» на базе Microsoft Dynamics AX 1
26.05.2010 «Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио» 1
08.02.2010 «Комос Групп» внедряет казначейскую систему на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 2
17.12.2009 «Инталев» оптимизирует управление финансами в ярославском ритейлере «Дружба» 1
12.10.2009 «Инталев» представил программно-методическое решение «Бюджетное планирование» 1
27.10.2008 СК «Декор» внедрила бюджетирование на базе ПО «Инталев» 1
11.08.2008 ГУП СО «Газовые сети» перешло на платформу «1С:Предприятие 8» 1
03.07.2008 «1С:Предприятие 8» помогает ОАО «Промис» управлять производством 1
10.04.2008 «АНД Проджект» выпустил «Расширенное бюджетирование для Microsoft Dynamics AX» 1
09.01.2008 «1С:Предприятие 8» помогает управлять бизнесом «Фабрике Фаворит» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

БДДС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьютер НПО 50 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 5
Navicon - Навикон 198 3
3799 2
1С-Рарус 540 2
Инталев 170 2
Гэндальф - Gendalf 59 1
Microsoft Corporation 11226 1
Микротест 178 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Рокада Мед - Rocada Med 1 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Проверка контрагентов 53 1
Microsoft Excel 440 4
IBM Cognos BI 144 2
Microsoft Office 1954 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Документооборот 78 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 10752 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Кузнецова Екатерина 4 1
Малкова Светлана 2 1
Базнамин Артем 1 1
Султанов Искандер 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 3
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Анапа 84 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Украина 3417 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770909, в очереди разбора - 674592.
Создано именных указателей - 46354.
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