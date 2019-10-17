Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БДДС
бюджет движения денежных средств
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 42
БДДС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Компьютер НПО 50 7
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 5
|Navicon - Навикон 198 3
|1С 3799 2
|1С-Рарус 540 2
|Инталев 170 2
|Гэндальф - Gendalf 59 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Микротест 178 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Рокада Мед - Rocada Med 1 1
|НПО Аврора Концерн 6 1
|Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
|Microsoft Excel 440 4
|IBM Cognos BI 144 2
|Microsoft Office 1954 1
|1С:ERP Управление предприятием 203 1
|1С:Документооборот 78 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
|Apple iPad 3263 1
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
|Microsoft Windows 10 6691 1
|Apple iOS 5742 1
|Microsoft Windows 8 1228 1
|Google Android 10752 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770909, в очереди разбора - 674592.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770909, в очереди разбора - 674592.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru