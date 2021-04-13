Sony Playstation Store

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation 1

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году 1

Глобальное обновление PlayStation Store 4

Вышло приложение Skype для консоли PlayStation Vita 1

Предзаказ PlayStation Vita 1

Самые ожидаемые события в мире ИКТ в 2012 году 1

Sony добавила поддержку 3D для игровой консоли PS3 1

DLC для Dragon Age одновременно с релизом 2

Sony запускает в России PlayStation 3 с диском на 250 ГБ 1

Sony выпустила новую PlayStation 1

Новая Sony PSP лишится привода и привычного дизайна 1

Вышла пятая версия прошивки для PlayStation Portable 1

Улучшенный PS Store стартует 15 апреля 5

Бета Metal Gear Online будет доступна для Европы 1

Sony предупредила о возможном взломе PlayStation Network 1