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Sony Playstation Store


13.04.2021 PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители 1
31.03.2021 Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation 1
22.07.2020 Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году 1
20.05.2020 Представлена лимитированная коллекция PS4 в дизайне игры «Одни из нас: Часть II» 1
26.12.2019 «Онлайм» начал продажу игровых комплектов с Playstation 4 в кредит 1
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 2
31.10.2014 Пять лучших игр для празднования Хэллоуина: выбор ZOOM 3
07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода 1
06.09.2013 Бета-тест Dark Souls II 1
18.10.2012 Глобальное обновление PlayStation Store 4
08.09.2012 Годовая подписка на PS Plus со скидкой 25% 2
24.04.2012 Вышло приложение Skype для консоли PlayStation Vita 1
09.04.2012 Обзор приставки Sony PS Vita: смерть "игровым" планшетам? 3
02.01.2012 В погоне за iPad: Sony обрушила цены на свои планшеты 1
20.12.2011 Предзаказ PlayStation Vita 1
13.12.2011 Самые ожидаемые события в мире ИКТ в 2012 году 1
17.08.2011 PSVita получит поддержку Facebook, Skype, Twitter и Foursquare 1
27.01.2011 Sony показала новую портативную PlayStation с 4-ядерным процессором. ФОТО 1
28.10.2010 Sony наградит геймеров за то, что они играют в игры 1
26.10.2010 Nintendo боится Apple, а Sony снижает цены 1
22.09.2010 Sony добавила поддержку 3D для игровой консоли PS3 1
13.10.2009 DLC для Dragon Age одновременно с релизом 2
29.09.2009 Sony запускает в России PlayStation 3 с диском на 250 ГБ 1
19.08.2009 Sony выпустила новую PlayStation 1
25.06.2009 Battlefield 1943: Скриншоты 1
08.06.2009 Battlefield 1943: Дата выхода 1
05.03.2009 Новая Sony PSP лишится привода и привычного дизайна 1
13.01.2009 Mirror's Edge в России: Дата выхода 1
16.10.2008 Вышла пятая версия прошивки для PlayStation Portable 1
06.06.2008 Battlefield: Bad Company в печати 1
30.05.2008 Battlefield: Bad Company. Демо-видео 1
23.04.2008 Обновление для Tekken 5: Dark Resurrection Online 2
15.04.2008 Улучшенный PS Store стартует 15 апреля 5
14.04.2008 Бета Metal Gear Online будет доступна для Европы 1
28.03.2008 Sony предупредила о возможном взломе PlayStation Network 1
06.03.2008 Релиз flOw для PSP 1

Публикаций - 36, упоминаний - 51

Sony Playstation Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 3
EA - Electronic Arts 925 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Sony 2453 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
1С-СофтКлаб 1019 1
EA DICE 148 1
Gearbox Software 84 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 808 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 407 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2130 22
Sony Playstation Portable - Sony PSP 169 4
Google Android 10752 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 176 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 2
Nintendo DS - игровая консоль 142 1
Sony Playstation Dualshock 18 1
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Sony Playstation Network 126 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
Apple iOS 5742 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Степуро Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 5
Япония 2832 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
IHS iSuppli 278 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772260, в очереди разбора - 675942.
Создано именных указателей - 46354.
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