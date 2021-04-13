Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sony Playstation Store
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 51
Sony Playstation Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11253 3
|EA - Electronic Arts 925 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
|Sony 2453 1
|OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
|1С-СофтКлаб 1019 1
|EA DICE 148 1
|Gearbox Software 84 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
|IHS iSuppli 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772260, в очереди разбора - 675942.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772260, в очереди разбора - 675942.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru