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Infor ERP LN



03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7 9
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
18.10.2018 «Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN 4
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 1
30.09.2015 «Полисан» перешла на новую версию платформы Docsvision 1
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
03.06.2014 Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности 1
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS 5
11.12.2013 GMCS помогла заводу «Алнас» оптимизировать управление производством 4
06.08.2013 Infor представил новую версию Infor LN со встроенными социальными технологиями для бизнеса 1
13.06.2013 Усложнение ERP ведет к недовольству клиентов 1
26.12.2012 Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat 3
02.10.2012 Optima завершила внедрение ПО Integra+ на заводе «Червона Зирка» 1
17.11.2011 GMCS запустила HRM-систему в «Тихвинском вагоностроительном заводе» 1
12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS 6
05.04.2011 Infor предлагает новый интерфейс для пользователей корпоративных приложений 1
16.03.2011 КАМАЗ потратил 300 млн руб. на SAP 1
14.02.2011 Viru Keemia Grupp совместно с GMCS подготовит систему Infor ERP LN к ведению учета по стандартам Евросоюза 3
04.02.2011 Ferrari внедряет решение Infor для управления производством 4
06.12.2010 «Тихвинский вагоностроительный завод» внедряет ERP-систему на базе решения Infor 1
29.11.2010 LTH Castings оптимизирует логистику и взаимодействие с клиентами с помощью решений Infor 6
09.11.2010 Infor назначила Даана Снийдерса вице-президентом по управлению корпоративными продуктами 1
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN 3
01.10.2010 В России начались продажи «коробочных» ERP-систем SAP 2
09.09.2010 GMCS автоматизировала завод OТИС в России на базе Infor ERP LN 11
02.09.2009 САРЭКС строит систему управления на базе Infor ERP LN 6
12.05.2009 Сергей Хлевнюк: В условиях кризиса меняется качество спроса на CPM-решения 1
24.04.2009 Авиаторы приручили ИТ-зоопарк 1
23.04.2009 GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1) 7
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP 2
26.03.2009 GMCS строит ERP-систему для «Отис» в России 5
12.11.2008 Вышла новая версия Infor ERP LN для предприятий с дискретным типом производства 5
31.10.2008 Заполярный рецепт: ERP для "Нарьянмарнефтегаза" за 8 месяцев 1
01.10.2008 Бизнес отказывается от универсальных ИТ-решений 2
10.09.2008 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень 8
18.08.2008 GMCS адаптировала Infor ERP LN для «Нева Кабель» 8
14.08.2008 Завод «Урал» автоматизирует управление ИТ-инфраструктурой 1
05.08.2008 GMCS создала ИСУ для нового завода Группы ГАЗ 3
26.06.2008 Назначение в GMCS: директор департамента решений Infor 1
25.06.2008 Группа ГАЗ: ERP для новой "Волги" 7

Публикаций - 131, упоминаний - 273

Infor ERP LN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GMCS 308 43
Infor 176 31
Oracle Corporation 5402 31
SAP SE 4109 29
Microsoft Corporation 19456 18
4739 11
Парус 336 8
Галактика - Корпорация 454 8
Ланит ГК 1455 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 487 6
IBM 7690 6
Oracle Sun Microsystems 1819 5
Intel Corporation 9627 5
HP - Hewlett-Packard 2966 5
Компьюлинк ГК - Compulink 318 4
АйТи 988 4
Cisco Systems 4223 4
HP Compaq 1410 4
HP Inc. 4698 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1287 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS 190 3
Корус Консалтинг ГК 926 3
Veritas Technologies 267 3
Micro Focus - Novell 703 3
Micro Focus - Borland 166 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3636 3
CA Technologies - Computer Associates 297 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7566 3
Oracle - Siebel Systems 180 3
Oracle Siebel 296 3
Software AG 158 3
ФОРС - Центр разработки 272 2
Крок 1496 2
Микротест 271 2
Ростелеком - Связьинвест 1649 2
Армада - РБК софт 648 2
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Docsvision - ДоксВижн 933 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 34 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 58 8
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 38 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 5
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 11 4
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 3
Stada 16 3
Сухой - Авиационный холдинг 85 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 300 3
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 192 2
ВТБ24 599 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 2
Boeing 437 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
Иркутскэнерго ПАО 42 1
Rambus 182 1
Deutsche Bank 280 1
Audi 157 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 195 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 64 1
Соллерс - Sollers 17 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
Schlumberger - Шлюмберже 56 1
ОВК ТихвинХимМаш 2 1
GM - General Motors 372 1
Ferrari NV 119 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 14 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 38 1
ОВК ТихвинСпецМаш 2 1
Vector Capital 15 1
Amcor 3 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 50 1
Ducati 8 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 31 1
Силовые машины 48 1
Русагро Группа Компаний 169 1
Пентагон - Министерство обороны США 762 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7090 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2587 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2167 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 262 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 832 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1115 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 343 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 44 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 568 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2350 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2002 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1564 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 156 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1522 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9705 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 103 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 148 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 23 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 747 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 907 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 47 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 657 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 409 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 662 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1789 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 793 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2290 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 173 1
Workflow - Поток работ 88 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 96 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 294 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 42 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 114 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 921 1
Lean - Бережливое производство 22 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
Website - Вебсайт 241 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 256 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 67 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 338 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 232 1
DBA - Digital Business Automation 14 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 235 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1391 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 32 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 379 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 11
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 11
БОСС-Кадровик 111 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 442 8
Oracle PeopleSoft 336 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 379 5
SAP Sybase 225 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 4
Microsoft SQL Server 1081 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 702 3
1С:Бухгалтерия 470 3
Microsoft Dynamics 240 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 3
Microsoft Office 2771 3
Microsoft Excel 682 2
Linux OS 6728 2
SAP Business All-in-One 46 2
IBM Cognos BI 219 2
OpenText Documentum 339 2
Oracle Hyperion 122 2
Intel Itanium 556 2
IBM Informix 6 2
Oracle NetSuite 31 2
Microsoft Windows NT 403 1
Oracle JD Edwards 69 1
Informix СУБД 62 1
SAP NetWeaver 105 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 138 1
SAP Concur 24 1
SAP for Automotive 4 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 191 1
HCL WebSphere 457 1
DataLine Web Monitor 6 1
Blizzard Diablo - компьютерная игра (action) 99 1
Oracle Siebel CRM 188 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 175 1
MariaDB 26 1
Autodesk Inventor 60 1
Dassault Systemes - Catia 43 1
Романов Алексей 37 2
Мартынов Дмитрий 35 2
Воропаева Екатерина 19 2
Мартынов Владислав 101 2
Оганесян Ашот 69 2
Сульгин Сергей 45 2
Ухлинов Леонид 57 1
Иванов Денис 10 1
Зайцева Ольга 2 1
Преображенский Евгений 14 1
Попова Мария 119 1
Семенова Ирина 42 1
Зимненко Игорь 5 1
Слесаренко Марина 6 1
Барболина Елена 4 1
Игнатов Сергей 17 1
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
Меньшиков Олег 5 1
Андреев Максим 31 1
Головин Алексей 6 1
Мякишева Марина 84 1
Лощинин Дмитрий 36 1
Масенков Владислав 9 1
Сайкин Антон 1 1
Воробьев Валерий 6 1
Юданов Алексей 1 1
Егоров Владимир 60 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 267 1
Аитов Тимур 184 1
Генс Георгий 71 1
Зайцев Алексей 4 1
Карачинский Анатолий 81 1
Бобровников Борис 98 1
Лоевский Илья 13 1
Николаев Андрей 14 1
Сенаторов Михаил 42 1
Петунин Алексей 58 1
Емельяненко Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 75826 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11565 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10925 12
Прибалтика - Балтия 1156 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10345 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 9
Украина 5122 6
Европа Восточная 2665 4
Россия - СФО - Новосибирск 2753 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1309 3
Казахстан - Республика 3718 3
Германия - Федеративная Республика 6621 3
Украина - Киев 847 3
Эстония - Эстонская Республика 618 3
Россия - Сибирь 1200 3
Франция - Французская Республика 3986 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1666 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2047 2
Ирландия - Республика 720 2
Казахстан - Алматы 420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1678 2
Европа 6360 2
Греция - Греческая Республика 533 2
Великобритания - Лондон 1573 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 819 1
Румыния 478 1
Нидерланды 1676 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1041 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 655 1
Грузия 975 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1352 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1753 1
Япония - Токио 751 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 752 1
Европа Западная 1164 1
Египет - Арабская Республика 517 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 653 1
США - Иллинойс - Чикаго 317 1
Канада - Онтарио 42 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1498 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2532 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1335 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4752 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3855 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1458 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3429 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 674 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 165 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
Человеческий фактор 161 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 331 1
Федеральное законодательство 291 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 830 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2196 1
Bloomberg 922 2
Computer Weekly 180 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7840 1
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 322 1
Коммерсантъ - Издательский дом 727 1
IDC - International Data Corporation 4212 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 4
Gartner 3040 4
ARC Advisory Group 19 2
RAEX - Эксперт РА 66 1
Jupiter Media Metrix 147 1
Сириус - Образовательный центр 100 1
CeBIT 365 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
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