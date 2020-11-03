Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infor ERP LN
Публикаций - 131, упоминаний - 273
Infor ERP LN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 568 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2350 1
|Романов Алексей 37 2
|Мартынов Дмитрий 35 2
|Воропаева Екатерина 19 2
|Мартынов Владислав 101 2
|Оганесян Ашот 69 2
|Сульгин Сергей 45 2
|Ухлинов Леонид 57 1
|Иванов Денис 10 1
|Зайцева Ольга 2 1
|Преображенский Евгений 14 1
|Попова Мария 119 1
|Семенова Ирина 42 1
|Зимненко Игорь 5 1
|Слесаренко Марина 6 1
|Барболина Елена 4 1
|Игнатов Сергей 17 1
|Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
|Меньшиков Олег 5 1
|Андреев Максим 31 1
|Головин Алексей 6 1
|Мякишева Марина 84 1
|Лощинин Дмитрий 36 1
|Масенков Владислав 9 1
|Сайкин Антон 1 1
|Воробьев Валерий 6 1
|Юданов Алексей 1 1
|Егоров Владимир 60 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 267 1
|Аитов Тимур 184 1
|Генс Георгий 71 1
|Зайцев Алексей 4 1
|Карачинский Анатолий 81 1
|Бобровников Борис 98 1
|Лоевский Илья 13 1
|Николаев Андрей 14 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Петунин Алексей 58 1
|Емельяненко Александр 2 1
|Bloomberg 922 2
|Computer Weekly 180 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7840 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 322 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 727 1
|IDC - International Data Corporation 4212 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 4
|Gartner 3040 4
|ARC Advisory Group 19 2
|RAEX - Эксперт РА 66 1
|Jupiter Media Metrix 147 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru