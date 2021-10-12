Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IPMI
Intelligent Platform Management Interface
Интеллектуальный интерфейс управления платформой
Публикаций - 42, упоминаний - 49
IPMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 10
|Intel Corporation 7576 10
|G-Core Labs 66 9
|HP Inc. 4347 7
|Dell EMC 3631 6
|Citrix Systems 670 6
|AMD - Advanced Micro Devices 2675 4
|SAS Institute 725 4
|Supermicro 75 3
|Рикор Холдинг - Rikor 72 2
|RMC - Russian Mining Center - Радиус груп - Radius Group 15 2
|Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
|HP - Hewlett-Packard 2077 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1567 1
|Tandberg Data 4 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 84 1
|Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 478 1
|Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
|Парус 302 1
|РТИ 125 1
|Fujitsu 1167 1
|Acer Group 1947 1
|Oracle Corporation 4747 1
|1С 4652 1
|IBM 6150 1
|Meta - Facebook 3966 1
|SAP SE 3983 1
|AltEll - АльтЭль 23 1
|VMware 1907 1
|Samsung Electronics 7863 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 344 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 1
|Самошкин Дмитрий 19 5
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 4
|Изумрудов Олег 20 2
|Анохин Павел 12 1
|Чернышов Андрей 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 1
|НТВ - Телекомпания 228 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005732, в очереди разбора - 907945.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005732, в очереди разбора - 907945.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru