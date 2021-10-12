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IPMI
Intelligent Platform Management Interface
Интеллектуальный интерфейс управления платформой



12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
31.05.2021 Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 1
22.06.2020 HP представила новые МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage 1
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре 1
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге 1
18.03.2020 G-Core Labs запустила новый американский хостинг в Ашберне 3
18.02.2020 G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне 1
28.01.2020 G-Core Labs запустила точку присутствия CDN и хостинга в Мумбаи 1
19.12.2019 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге 1
25.06.2019 G-Core Labs запустила новую точку европейского хостинга и CDN в Милане 1
19.06.2019 G-Core Labs открыла новую точку присутствия в Париже 1
22.05.2019 G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше 1
16.05.2018 «Рикор» разработал собственную систему управления сервером 1
23.03.2015 HP представила новые серверы для поставщиков облачных сервисов 1
27.02.2014 ETegro представил новое решение для инфраструктуры облачных ЦОДов на базе концепции Open Compute Project 1
12.12.2013 ETegro Technologies предложила новый настольный микросервер для малых компаний 1
25.03.2013 ETegro представит новое оборудование для задач Big Data на конференции CNews 26 марта 1
22.02.2013 «АльтЭль» обновила линейку UTM-устройств Altell Neo 1
21.11.2012 Серверы ETegro Hyperion на базе Intel Xeon E5-2600 поддерживают протокол Data Center Management Interface 3
03.10.2012 ETegro Technologies представила новое комплексное решение для оснащения облачных ЦОДов 1
25.04.2012 ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600 1
25.07.2011 Сервер ETegro Hyperion RS130 G3 сертифицирован под Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008 1
15.04.2010 Supermicro анонсирует новые серверы, рабочие станции и блейд-системы с поддержкой Intel Xeon 5600/3600 1
30.09.2008 Arbyte Zeeger: однопроцессорный сервер для веб- и почтовых служб 1
22.11.2007 Super Micro Computer представила новое решение для построения суперкомпьютера 1
03.07.2007 ETegro Technologies представила новый сервер третьего поколения 1
21.06.2007 ETegro: специфика российских серверов Западу не по зубам 1
13.04.2007 ETegro представила второе поколение напольных серверов Hyperion ES 1
25.07.2006 Digi выпустила устройство для управления центрами обработки данных 1
12.10.2005 Gateway расширил линейку серверов двухъядерными двухпроцессорными решениями 2
22.03.2005 Depo представила новую серию двухпроцессорных серверов Storm 3170 1
22.12.2004 Depo выпустил новый компактный сервер 1
10.06.2004 Dell разработал новую 64-битную платформу для работы сложных приложений 1
21.05.2004 Adaptec, Supermicro и True System представили новый подход к созданию серверов 1
19.02.2004 Intel: Новинки цифрового дома и офиса 1
29.10.2003 "Т-Платформы" выпустила сервер на базе 4 процессоров AMD Opteron 1
21.05.2003 Gigabyte выпускает серию системных плат на базе чипсета Intel 865PE 1
15.04.2003 Gigabyte Titan 875P - новая серия системных плат под Intel Pentium 4 1
24.05.2002 Hewlett-Packard представила объединенное семейство сверхплотных серверов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 49

IPMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 10
Intel Corporation 7576 10
G-Core Labs 66 9
HP Inc. 4347 7
Dell EMC 3631 6
Citrix Systems 670 6
AMD - Advanced Micro Devices 2675 4
SAS Institute 725 4
Supermicro 75 3
Рикор Холдинг - Rikor 72 2
RMC - Russian Mining Center - Радиус груп - Radius Group 15 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
HP - Hewlett-Packard 2077 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1567 1
Tandberg Data 4 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 84 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 478 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Парус 302 1
РТИ 125 1
Fujitsu 1167 1
Acer Group 1947 1
Oracle Corporation 4747 1
4652 1
IBM 6150 1
Meta - Facebook 3966 1
SAP SE 3983 1
AltEll - АльтЭль 23 1
VMware 1907 1
Samsung Electronics 7863 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 344 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1604 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 386 8
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 20 8
DDR - Double data rate 1606 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 838 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 5
BMC - Baseboard Management Controller 59 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2296 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 170 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1250 3
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 33 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 593 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 179 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1504 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 301 2
JBOD - just a bunch of disks 62 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 310 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 222 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 121 2
Big Data - Большие данные 1145 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 390 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 232 1
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 13 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 9 1
Сервер - Серверные платформы 245 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 517 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 156 1
SFF - Small Form Factor 62 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 248 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 48 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 85 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 6 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 223 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 419 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 868 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 831 8
Microsoft Windows 10 9011 8
ETegro Hyperion - серия серверов 32 8
ETegro Therascale OCP 5 2
Рикор BMC - baseboard management controller - модуль управления сервером 3 1
Microsoft Windows Server 2008 211 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 48 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 354 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 23 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 17 1
AltEll Neo 10 1
OpenVPN 33 1
HPE Helion OpenStack 28 1
HP Cloudline 3 1
HPE Helion Development Platform 4 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Fastor - серия СХД 9 1
HP Smart App 23 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 445 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 451 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 555 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
Microsoft SQL Server 1009 1
Intel Core i - Cерия процессоров 353 1
Intel x86 - архитектура процессора 1185 1
Apple Mac - Apple Macintosh 1807 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 502 1
Java - Язык программирования 1890 1
HPE ProLiant - Серия серверов 173 1
G-Core Labs CDN 5 1
Linux OS 6030 1
Самошкин Дмитрий 19 5
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 4
Изумрудов Олег 20 2
Анохин Павел 12 1
Чернышов Андрей 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 72937 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 2
ЮАР - Йоханнесбург 24 1
США - Вирджиния - Виргиния 97 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 60 1
Италия - Милан 73 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 63 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 550 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 764 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 1
Африка Южная 219 1
Европа Западная 1048 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 299 1
Северная Америка 2006 1
Великобритания - Лондон 1374 1
Нидерланды - Амстердам 376 1
Франция - Французская Республика 3265 1
Италия - Итальянская Республика 2051 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 872 1
Польша - Варшава 50 1
Индия - Республика 3093 1
Сингапур - Республика 1094 1
Польша - Республика 1160 1
Азия - Азиатский регион 2385 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 1
Европа 5654 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 874 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 1
НТВ - Телекомпания 228 1
IDC - International Data Corporation 3835 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005732, в очереди разбора - 907945.
Создано именных указателей - 47501.
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