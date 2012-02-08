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РАО ЕЭС
ГВЦ Энергетики
РАО ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 1
|Ершова Элеонора 61 3
|Горбачев Дмитрий 12 2
|Попова Мария 119 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Селютин Александр 59 2
|Македонский Сергей 46 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Михайлов Алексей 46 2
|Паршин Максим 156 2
|Аншина Марина 68 1
|Сивидов Алексей 33 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Серова Елена 299 1
|Чубайс Анатолий 127 1
|Миронов Юрий 14 1
|Изумрудов Олег 20 1
|Алкснис Виктор 56 1
|Анкилов Константин 92 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Ефремов Александр 16 1
|Чернов Александр 11 1
|Казак Максим 153 1
|Никулин Игорь 24 1
|Сергиенко Дмитрий 14 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Айвазов Армен 450 1
|Сорокин Святослав 21 1
|Кузнецов Сергей 118 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 597 3
|Gartner 3050 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 1
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