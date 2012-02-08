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РАО ЕЭС
ГВЦ Энергетики



08.02.2012 Главой системного интегратора Optima стал бывший ИТ-директор «Сибура» 1
08.02.2012 В Optima назначен руководитель направления системной интеграции 1
05.08.2009 Глава «ГВЦ Энергетики» уходит 5
05.08.2009 Гендиректор «ГВЦ Энергетики» покинет свой пост 3
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
11.06.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 1
16.06.2008 CNews FORUM 2008 пройдет в октябре 1
23.04.2008 «Газпром нефть» и «Сибур» отдадут свои ИТ «дочке» 2
14.04.2008 В России создан энергетический ИТ-гигант 6
14.04.2008 Реструктуризация «ГВЦ Энергетики» утверждена РАО «ЕЭС России» 6
26.02.2008 IBM заплатит за присутствие в Татарстане? 1
06.02.2008 «ГВЦ Энергетики» провел испытания ЦСУД-Р 1
14.12.2007 IT Team Energy: итоги 1
22.11.2007 Итоги CNews Forum 2007 1
06.11.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
29.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
22.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy 1
15.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
08.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy 1
01.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
03.09.2007 Дочки РАО ЕЭС подбирают ИТ-сервисы 5
03.07.2007 «ГВЦ Энергетики» не хватило РАО ЕЭС 5
31.05.2007 «ГВЦ Энергетики» на eLearnExpo 2007: технологии дистанционного обучения 9
24.05.2007 «ГВЦ Энергетики» стал партнёром DocsVision 1
10.04.2007 19 апреля откроется форум "Информационные технологии и измерение в электроэнергетике" 1
03.04.2007 19 апреля откроется форум "Информационные технологии и измерение в электроэнергетике" 1
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 2
15.12.2006 Открыт сервис дистанционной подготовки сотрудников энергокомпаний 1
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy 2
14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
13.11.2006 Топ-менеджеры соберутся послушать доклад Дуга ДеКарло "под барабаны" 1
03.11.2006 SAP определилась с проектами года в России 1
04.10.2006 Чубайс создает ИТ-гиганта 4
07.08.2006 "ГВЦ Энергетики" поставит компьютеры для "Костромской ГРЭС" 2
31.07.2006 В "ГВЦ Энергетики" начата широкополосная оптимизация 4
17.07.2006 РАО ЕЭС модернизирует опорное кольцо передачи данных 5
11.07.2006 "ГВЦ Энергетики" открывает сайт для создания ЕСККЭ 1
28.06.2006 "ГВЦ Энергетики" взялся за "ОГК-4" 3
25.05.2006 РАО ЕЭС потратит на Microsoft $7 млн 2

Публикаций - 46, упоминаний - 105

РАО ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8248 15
Cisco Systems 4542 12
Microsoft Corporation 20288 12
Citrix Systems 698 12
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 493 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 9
ПМСофт 59 9
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 9
4772 9
HP Inc. 4843 8
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 504 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 417 7
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 7
Xerox 1000 7
Крок 1506 7
Dell EMC 4361 7
Micro Focus - Novell 842 6
Инфосистемы Джет 770 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 205 4
Открытые технологии 426 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 3
BMC Software 88 3
SAP SE 4177 3
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 3
Астерос - Asteros 566 3
Oracle Corporation 5639 3
Армада - РБК софт 648 2
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 2
HDS - Hitachi Data Systems 388 2
ГКС - Группа компаний Систематика 243 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 2
iTeco - Ай-Теко 844 2
AMD - Advanced Micro Devices 3373 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 2
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 1
Optima - Оптима - OXS 182 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 85 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 28
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 11
Интер РАО ПАО 246 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 3
Газпром нефть 388 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 233 3
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 2
Утконос 101 2
Газпром ПАО 705 2
Россети Ленэнерго 54 1
Петрокоммерц 42 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 15 1
Татэнерго 37 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 82 1
Мосэнерго ПАО 94 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 1
Транснефть 182 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Альфа-Банк 1279 1
Лукойл-Информ 85 1
Норникель - Норильский никель 243 1
ГПБ - Газпромбанк 768 1
Росгосстрах 210 1
Уралсиб Банк 418 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 2
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 833 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 13
ИТ-аутсорсинг 788 5
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2292 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 778 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 414 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 232 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 263 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 52 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1741 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 83 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 662 1
ИТ-аудит 85 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 128 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 252 1
BMC - Baseboard Management Controller 71 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1002 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 3
Microsoft Office 2824 1
Microsoft Windows 1312 1
Microsoft SQL Server 1132 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 502 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 41 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 164 1
IBM Maximo 32 1
HCL WebSphere 504 1
IBM Maximo Asset Management 10 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 8 1
IBM Tivoli 273 1
Ершова Элеонора 61 3
Горбачев Дмитрий 12 2
Попова Мария 119 2
Сенаторов Михаил 42 2
Селютин Александр 59 2
Македонский Сергей 46 2
Шевченко Владимир 135 2
Михайлов Алексей 46 2
Паршин Максим 156 2
Аншина Марина 68 1
Сивидов Алексей 33 1
Четвернин Алексей 658 1
Серова Елена 299 1
Чубайс Анатолий 127 1
Миронов Юрий 14 1
Изумрудов Олег 20 1
Алкснис Виктор 56 1
Анкилов Константин 92 1
Кулешов Алексей 27 1
Ефремов Александр 16 1
Чернов Александр 11 1
Казак Максим 153 1
Никулин Игорь 24 1
Сергиенко Дмитрий 14 1
Тебеньков Яков 10 1
Айвазов Армен 450 1
Сорокин Святослав 21 1
Кузнецов Сергей 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 4
Европа Восточная 2685 2
Россия - ПФО - Казань 1820 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 447 2
Турция - Турецкая республика 1305 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1947 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 2
Аутсорсинг 99 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 597 3
Gartner 3050 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 689 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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