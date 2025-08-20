Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

W3C XSL eXtensible Stylesheet Language W3C XSLT eXtensible Stylesheet Language Transformations семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 В платформе Digital Q.DataFlows от «Диасофт» добавлена возможность настраивать сценарии загрузки данных 1
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков 1
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 1
17.07.2018 Найден способ взломать «белые списки» приложений Windows 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
05.06.2017 Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу 1
05.06.2017 «Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка» 1
29.06.2016 Новая версия PT Application Inspector упрощает анализ безопасности исходного кода 1
09.03.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» 1
03.08.2015 Superjob изучил зарплаты программистов MS SQL в России 1
13.05.2014 «Яндекс.Деньги» организуют в Санкт-Петербурге школу для веб-разработчиков 2
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
15.12.2011 Сергей Никулин: У нас всегда есть открытые вакансии для программистов 1
11.10.2011 Работа с клиентами: аналитики исследовали новую нишу СЭД 1
11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений 1
28.06.2010 «Петер-Сервис» получил сертификат ФСТЭК на систему защиты информации в веб-приложениях 1
28.05.2009 Nginx 0.7 стал стабильным 1
21.04.2009 Oracle продолжает инновации в области интеграции бизнес-процессов 1
21.04.2009 Oracle обновила средства интеграции бизнес-приложений 1
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0 1
24.08.2007 «ABS Квазар-Микро» создала СЭД для пенсионного фонда Казахстана 1
08.08.2007 Black Hat: цифровые подписи XML не спасают от хакеров 2
11.10.2006 В Microsoft XML Core Services найдены уязвимости 1
05.09.2005 Philips представил компактную аудиосистему 1
27.05.2005 Microsoft рекомендует пользователям IE удалить браузер Netscape 8 1
09.02.2005 Philips представил несколько новинок для аудиофилов 1
25.05.2004 BPM: во главе управления бизнес-процессами 1
30.03.2004 В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004 2
07.07.2003 "ГиперМетод" выпустил новую версию системы управления учебным процессом 1
21.06.2003 1С: курс на средний рынок 1
21.06.2003 1С: курс на средний рынок 1
12.02.2003 Microsoft дал новое имя XDocs 3
10.12.2002 Разработчики для Office 11 обзавелись инструментарием 2
02.08.2002 "Геликон Про" выпустил новую версию КИС "Капитал CSE" 2
28.05.2002 Георгий Гунинский: Excel XP некорректно обрабатывает XSL 1
14.03.2002 Software AG и Altova: пользователи XML Spy и Tamino получат объединенные пакеты продуктов по специальным ценам 2
06.03.2002 "БСС" представила новый релиз ДБО BS-Client v.3 с переработанной подсистемой "Интернет-клиент" 2
08.02.2002 Hummingbird выпустила PD Accord версии 2.3 1
23.07.2001 Выпущена новая версия системы "ДЕЛО 7.5" для Microsoft SQL Server 2000 1
19.07.2001 B2B-портал НАТО будет использовать программы для защиты безопасности от Microsoft 1

Публикаций - 43, упоминаний - 53

W3C XSL и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25059 11
8747 6
Oracle Corporation 6807 5
IBM - International Business Machines Corp 9508 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1545 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 3
Philips 2069 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 2
Software AG 198 2
Google LLC 12093 2
Intel Corporation 12437 2
SAP SE 5389 2
1С:Франчайзинг 25 2
ESET - ESET Software 1142 1
Dropbox 507 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 77 1
Yandex - Яндекс 8141 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 1
Xerox - The Haloid Company 1147 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 687 1
AltaVista Search Engine 197 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5152 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 827 1
Defender 143 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Bitdefender 158 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4358 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1415 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 190 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Microsoft - LinkedIn 673 2
Enron - Enrongate 122 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 609 1
Газпром ПАО 1388 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 1
Татнефть 235 1
Мосэнерго ПАО 129 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
General Dynamics 57 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Superjob - Суперджоб 668 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Альфа-Банк 1832 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2944 1
ВТБ - Почта Банк 487 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Благосостояние НПФ 52 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 926 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BP - British Petroleum 182 1
Deutsche Lufthansa AG 120 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Deutsche Bahn AG 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1115 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 220 1
Конституционный суд РФ 109 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
OWASP - Open Web Application Security Project 112 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1726 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1897 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13357 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7973 5
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 164 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 5
Композит - композитный материал - композиционный материал 371 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9587 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13120 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7101 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5826 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11123 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4455 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 790 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2278 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10904 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11960 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7361 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2560 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 732 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 391 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 333 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1350 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2128 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2321 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2313 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 550 2
Oracle Java - язык программирования 3287 10
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 7
Microsoft Windows 16143 6
JavaScript - JS - язык программирования 1293 4
Microsoft Office 3893 4
Linux OS 10650 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 626 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1061 3
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1072 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 856 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Microsoft BizTalk Server 106 2
Apple macOS 2186 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1433 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 359 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 54 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 243 2
1С:Консалтинг 20 2
Software AG - Tamino XML Platform - Tamino X-Bridge - Tamino X-Studio 13 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 2
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 29 2
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 61 2
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1463 1
Microsoft Windows PowerShell 211 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 274 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 229 1
Microsoft Windows System32 27 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4077 1
Водясов Алексей 222 2
Сотин Денис 216 2
Фридман Илья 42 2
Нуралиев Борис 293 2
Галушкин Олег 182 1
Smith Kasey - Смита Кейси 1 1
Никулин Сергей 23 1
Guninski Georgi - Гунински Георги 14 1
Фирсов Евгений 1 1
Бугарчев Денис 1 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Назаренко Алексей 10 1
Сыкулев Андрей 84 1
Савельев Илья 3 1
Матыков Олег 6 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Фролов Павел 84 1
Коротков Андрей 85 1
Хавторин Антон 25 1
Черний Надежда 1 1
Борушевский Денис 37 1
Иванова Елена 81 1
Бейдер Александр 75 1
Бушмелев Сергей 44 1
Сущев Виктор 19 1
Манахова Екатерина 2 1
Сысоев Игорь 38 1
Falk Alexander - Фальк Александр 1 1
Володченко Антон 3 1
Koenigs Erwin - Кенигс Эрвин 3 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Хаметдулова Наталья 1 1
Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 1
Paoli Jean - Паоли Джин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 11
Европа 24522 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 3
Казахстан - Республика 5735 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 2
Германия - Федеративная Республика 12862 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 2
Кипр - Республика 576 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Ближний Восток 3011 1
Беларусь - Минск 667 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 463 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3301 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2876 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1207 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2377 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4198 1
Южная Корея - Республика 6797 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1778 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1597 1
Монако Княжество 104 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3192 1
Россия - СФО - Новосибирск 4561 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1187 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1084 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1565 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1663 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Австрия - Вена 258 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
США - Массачусетс 510 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6228 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4349 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3714 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2678 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2491 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 165 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 2
Ergonomics - Эргономика 1660 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5725 1
HRM - HR брендинг 111 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4857 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1791 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 567 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 455 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2913 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 588 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1309 1
Английский язык 6827 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 1
ZDnet 662 1
Fortune 210 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Silicon.com 364 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Fortune Global 500 287 2
The Network 8 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Forrester Research 827 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2562 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Black Hat - Конференция 117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще