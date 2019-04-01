Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2 НСС
Нижегородская сотовая связь
Публикаций - 68, упоминаний - 70
Tele2 НСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петров Михаил 96 3
|Мордашов Алексей 33 3
|Морозов Андрей 42 3
|Ершова Элеонора 64 2
|Корнеев Евгений 5 2
|Носков Михаил 21 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Ничипоренко Алексей 23 1
|Айбашева Анна 91 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 118 1
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Люлин Владимир 15 1
|Юрченко Евгений 118 1
|Гирев Андрей 69 1
|Яшин Валерий 65 1
|Шамзон Светлана 31 1
|Клягин Максим 27 1
|Швайбович Владислав 18 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Зайцев Павел 45 1
|Ситников Сергей 69 1
|Соловьев Юрий 28 1
|Провоторов Александр 146 1
|Тихонов Александр 64 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Маевский Игорь 30 1
|Калугин Сергей 165 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Костин Андрей 51 1
|Малышев Сергей 48 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Иванов Олег 128 1
|Носков Константин 205 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|Из рук в руки - irr.ru 30 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru