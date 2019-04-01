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Tele2 НСС
Нижегородская сотовая связь



01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
15.09.2015 Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1
06.08.2014 В России появился четвертый федеральный сотовый оператор 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
04.06.2014 Станислав Аскинадзе назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Нижний Новгород» 1
06.02.2014 «Ростелеком» и «Tele2 Россия» подписали договор о сотовом слиянии 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
30.11.2011 «Ростелеком» объединяет мобильные активы под единым брендом 1
05.03.2011 Роскомнадзор завершил приём заявок на конкурсы №2/2011 и №3/2011 на лицензии GSM 2
31.01.2011 Сотовые операторы «Связьинвеста» запускают новые пакеты минут и трафика для путешествующих по России 1
29.10.2010 Сотовые операторы «Связьинвеста» с начала 2011 г. снизят тарифы на роуминг 1
09.08.2010 Абоненты сэкономят при поездках в пожароопасные регионы 1
11.05.2010 Россия: число SIM-карт в марте 2010 г. выросло до 211 млн 1
02.04.2010 Россия: число SIM-карт в феврале 2010 г. выросло до 210 млн 1
24.03.2010 Российские власти простили Tele2 1
11.03.2010 В январе 2010 г. количество зарегистрированных в России SIM-карт выросло до 209,1 млн 1
02.02.2010 Россия: число SIM-карт в 2009 г. выросло до 208,3 млн 1
11.01.2010 Россия: число SIM-карт в ноябре 2009 г. выросло до 205 млн 1
10.12.2009 НСС выходит на рынок сотовой связи Ульяновской области 1
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи» 1
26.11.2009 Россия: уровень проникновения сотовой связи в октябре достиг 144,4% 1
27.10.2009 Россия: число SIM-карт в сентябре выросло до 203,7 млн 1
07.10.2009 СМАРТС может стать государственным 1
29.09.2009 «Нижегородская сотовая связь» присоединит к себе «Ульяновск-GSM» 1
28.08.2009 Июль 2009: уровень проникновения сотовой связи по России превысил 140% 1
30.07.2009 Июнь 2009: уровень проникновения сотовой связи по России составил 138,7% 1
07.07.2009 Май 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136,8% 1
10.06.2009 Апрель 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136% 1
25.03.2009 Февраль 2009: уровень проникновения сотовой связи в России достиг 134% 1
23.10.2007 Россвязьохранкультура определила участников конкурсов на право получения GSM-лицензий 1
01.10.2007 В «ВолгаТелекоме» новые назначения 1
12.09.2007 «ВолгаТелеком» готовит крупного мобильного оператора 1
07.06.2007 "ВолгаТелеком" к концу года завершит консолидацию сотовых активов 1
23.04.2007 "ВолгаТелеком" выкупил все акции "Татинком-Т" 1
20.12.2006 «Мегафон» и МТС сблизит MMS 1
20.09.2006 "ВолгаТелеком" завершила покупку трех операторов сотовой связи Поволжья 1
15.09.2006 В "ВолгаТелекоме" подведены итоги за 1 полугодие 1
07.07.2006 НТК внедрит CBOSSrtb 1
16.05.2006 Alcatel привез в Россию сверхбыструю связь 1

Публикаций - 68, упоминаний - 70

Tele2 НСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 27
Tele2 Байкалвестком 84 24
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 22
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 21
СМАРТС Компания 491 20
Ростелеком НСС 75 20
Мотив - Екатеринбург-2000 128 17
Ростелеком ВолгаТелеком 509 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 13
Ростелеком - Связьинвест 1654 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 12
АКОС 60 8
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 6
CBOSS 113 5
СМАРТС Волгоград-GSM 15 4
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
Электросвязь 188 3
Ростелеком - Уральский филиал 69 3
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 3
Nokia Alcatel-Lucent 1416 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 3
Oracle Corporation 5798 2
Сонет 142 2
Ростелеком ЦентрТелеком 503 2
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 2
Hitachi 1278 2
Oracle - Sun Microsystems 2158 2
Yota - Скартел 698 2
Intel Corporation 10778 1
Sonera 305 1
Центел - Центральный телеграф 316 1
Millicom International Cellular SA 49 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Tiscali 53 1
Питерская группа связистов 153 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 3
Транснефть 206 1
Dixis - Диксис 341 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 1
СОГАЗ Страховая Группа 63 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
IPOC 121 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 1
РЖД - Российские железные дороги 1319 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
Северсталь ПАО 260 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 227 1
Связной ГК 1083 1
CyberPlat - КиберПлат 329 1
Газпром ПАО 745 1
Почта России ПАО 1769 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 213 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 1
LTE-смартфон 139 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 484 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1196 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 2
Google Android 11622 1
Symbian OS 1387 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 1
Apple Локатор 31 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 10 1
МТС Мобильные сотрудники 43 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Петров Михаил 96 3
Мордашов Алексей 33 3
Морозов Андрей 42 3
Ершова Элеонора 64 2
Корнеев Евгений 5 2
Носков Михаил 21 2
Калюжный Игорь 26 2
Ничипоренко Алексей 23 1
Айбашева Анна 91 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 118 1
Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Люлин Владимир 15 1
Юрченко Евгений 118 1
Гирев Андрей 69 1
Яшин Валерий 65 1
Шамзон Светлана 31 1
Клягин Максим 27 1
Швайбович Владислав 18 1
Щеголев Игорь 684 1
Зайцев Павел 45 1
Ситников Сергей 69 1
Соловьев Юрий 28 1
Провоторов Александр 146 1
Тихонов Александр 64 1
Брюквин Юрий 280 1
Маевский Игорь 30 1
Калугин Сергей 165 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Костин Андрей 51 1
Малышев Сергей 48 1
Эмдин Сергей 67 1
Иванов Олег 128 1
Носков Константин 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 967 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1158 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 4
Россия - Сибирь 1343 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Россия - УФО - Курганская область 351 3
Таджикистан - Республика 712 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 357 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 323 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 3
Европа 7243 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 3
Япония 7885 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 3
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 836 2
Казахстан - Республика 4119 2
Россия - ЦФО - Тульская область 922 2
Россия - СФО - Иркутская область 725 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 2
Россия - ЦФО - Калужская область 725 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 2
Россия - ПФО - Пензенская область 431 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 542 2
Европа Восточная 2805 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 6
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 2
Gartner 3173 1
Forrester Research 783 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
Gartner Dataquest 329 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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