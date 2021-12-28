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Infor infor business AG

Infor - infor business AG

Infor — глобальный разработчик и поставщик облачных решений с отраслевой специализацией. 


28.12.2021 Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий

тчик облачных решений с отраслевой специализацией, получила статус лидера в «Магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий. Позиция Infor как одного из лидеров «Магического квадранта» основана на оценке Gartner отраслевых решений CloudSuite, базирующихся на ERP-платформах Infor LN, Infor M3 и Infor Syte
03.11.2021 Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams

Infor, специализирующаяся на отраслевых облачных решениях, объявила, что приложение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего в
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»

За счет внедрения решения Infor EAM корпорация более чем в 3 раза снизила количество аварийных простоев на производстве, уменьшила затраты на обслуживание оборудования, а также добилась унификации и обеспечила прозрачно
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса

уг от друга вплоть до непосредственного завершения сделки при условии её одобрения регулирующими органами. Стратегические взаимоотношения с Hexagon сформируют две дочерние структуры Koch Industries - Infor и Koch Equity Development. В результате сделки группа Koch также получит долю собственности в компании Hexagon. Кроме того, основной акционер Hexagon, компания MSAB, намерена в кратчайшие
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет

В 2005 году компания «Людиновокабель» запустила в промышленную эксплуатацию ERP-систему на базе решения Infor SyteLine. Это был первый в России проект с поддержкой синхронного планирования производства по методологии APS (Advanced Planning and Scheduling). АО «Людиновокабель» — один из ведущих ро
03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и продаже высокоэффективных насосов и насосных станций для бытового и промышленного использования в таких с
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

Компания Infor завершила внедрение системы Infor WMS в новом распределительном центре федеральной сети магазинов «Верный». Решение для управления складским комплексом позволит полностью автоматиз
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor

авершении процедур по приобретению остававшейся во владении фонда Golden Gate Capital доли компании Infor. Компания Infor, разработчик облачных решений с глубокой отраслевой специализаци
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка

Infor представила новые продукты, которые повышают эффективность управления складскими запасами и точность планирования спроса и предложения. Среди них – решение Infor Retail Allocation, одно из первых решений на базе машинного обучения в своём классе. Оно позволяет управлять запасами товаров в распределительных центрах и обеспечивать их доставку магази
26.12.2019 Infor отметила значительный рост в сегменте решений для здравоохранения

nfor отметила значительный рост востребованности решений для оптимизации работы учреждений в сфере здравоохранения. На протяжении 2018 и 2019 годов наблюдается стабильное увеличение спроса на решение Infor CloudSuite Healthcare, а также на специализированные отраслевые приложения для управления кадрами, финансами, цепочками поставок и системы, обеспечивающие взаимную совместимость подобных

24.09.2019 Swarovski Optik внедрит облачную ERP вместе с Infor

for объявила о заключении соглашения с компанией Swarovski Optik KG (Тироль, Австрия). Ведущий мировой производитель высокоточных оптических приборов дальнего действия намерен внедрить у себя решение Infor CloudSuite Industrial Enterprise. Компания Swarovski Optik KG была создана в 1949 году в качестве дочерней организации существующей сегодня корпорации Swarovski Group. Со временем Swarovs
25.03.2019 «Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor

Infor, поставщик облачных бизнес-приложений с глубокой отраслевой специализацией, объявил об успешном запуске решения Infor SCE в новом фулфилмент-центре маркетплейса «Беру», открытом в декабре 2018 г. в Ростовской области. В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на баз
22.01.2019 Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO

вил о заключении соглашения об инвестициях на сумму $1,5 млрд. Инвесторами выступят держатели акций Infor — компании KochEquity Development LLC (KED) и Golden Gate Capital. Средства будут получ
18.10.2018 «Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN

Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) объявила о расширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) с вагоносборочного производства и в дальнейшем было рас
03.07.2018 «Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail

«М.Видео», ритейлер электроники и бытовой техники, входящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, масштабирует «умный» сервис по прогнозированию спроса и распределению товарных запасов Infor Retail на сеть «Эльдорадо». Облачное решение, основанное на предиктивной аналитике, позволит стандартизировать логистические процессы в рамках объединения бэк-офисов двух розничных сетей,
15.03.2017 Marketo и Infor стали партнерами, чтобы преобразовать взаимодействие глобальных компаний с клиентами

Компания Marketo, поставщик программного обеспечения и решений в области маркетинга, и компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании предложат крупным предприятиям

28.02.2017 Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей
24.01.2017 Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении решения Infor SCE для организации складского хозяйства в 7

19.12.2016 Esky.ru оптимизировала систему логистики на базе Infor SCE

Решение Infor SCE было внедрено в компании Esky.ru — интернет-магазине товаров для мам и малышей. Об этом CNews сообщили в Infor, поставщике программных приложений с облачным и локальным разверт
14.12.2016 Infor начал поставки Infor Sales Intelligence для CRM

Infor объявил о старте продаж Infor Sales Intelligence для CRM, составляющей части комплексного решения Infor Customer Experience Management, которая помогает бизнесу приоритизировать клиентов по покупательской спосо
12.12.2016 Infor представил улучшенное решение для мобильного оборудования

Infor объявил о выпуске Infor Mobility for Field Service — решения для мобильного оборудования, которое призвано оптимизировать работу технических специалистов в полевых условиях. Как рассказали CNews в компании, I
19.10.2016 «Валента Фарм» оптимизировала управление бюджетом с Infor BI

Infor объявил о внедрении системы бизнес-аналитики Infor BI в российской фармацевтической компании «Валента Фарм». Как рассказали CNews в компании, решение предоставляет ежедневные аналитические отчеты по бюджету и финансовым показателям компан
06.10.2016 PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE

Компания Infor, поставщик прекрасных программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении системы управления складскими запасами (WMS) на базе па
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении WMS-системы из пакета Infor Supply Chain Execution на очере
20.09.2016 Стало доступно решение Infor CPQ Enterprise Quoting для оптимизации продаж

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о старте продаж Infor Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Quoting. Б
14.07.2016 «Техновек» ускорил прием, производство и отправку заказов с внедрением Infor SyteLine

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, рассказала о результатах внедрения экспертами компании «Фронтстеп СНГ» ERP-системы I
04.07.2016 Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5%

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2016 финансового года, закончив
14.06.2016 «Еврологистика» оптимизировала работу складов с внедрением Infor SCE

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о результатах внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor

25.05.2016 «Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила результаты внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor S
25.03.2016 Christian Louboutin выбрал Infor Fashion для оптимизации управления магазинами и поставками

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о том, что обувной бренд Christian Louboutin выбрал Infor Fashion — новое решение для управления магазинами, контроля за пос
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS

Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует
07.04.2014 Infor представил наборы отраслевых приложений в «облаке» Amazon

Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса, анонсировал линейку наборов отраслевых приложений Infor CloudSuite, доступных в облачном сервисе Amazon Web Services (AWS). Наборы Infor C
31.01.2014 Система для управления активами предприятия Infor EAM обновлена до версии 11.0

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила решение для управления активами предприятия Infor Enterprise Asset Management (EAM) Enterprise Edition версии 11.0, созда
30.01.2014 Infor предложила ускоритель развертывания для Infor M3

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о доступности решения Infor Implementation Accelerator для Infor M3, способного ускорить внедрение интегрированных ре
29.01.2014 Infor представила облачную платформу для электронной коммерции

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила облачную платформу для электронной коммерции Infor Rhythm. Она построена на полнофункциональной платформе e-Commerce, а д
22.01.2014 Infor представила систему управления эффективностью предприятия Dynamic Enterprise Performance Management

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила аналитическую платформу нового поколения — Infor Dynamic Enterprise Performance Management (DEPM), объединяющую продукты

20.01.2014 Infor представила серию ускорителей внедрения для государственного сектора

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о создании трех ускорителей внедрения (Implementation Accelerators) для компаний государственного сектора. Ускорители внедрения пре
13.01.2014 Infor оптимизирует решение Infor М3 для производителей свежих продуктов питания

Компания Infor, поставщик бизнес-приложений и программного обеспечения, собирается выпустить ряд улучшений для Infor М3, включая Infor М3 Fresh Food Planner (FFP) — новое приложение, предн
26.12.2013 Вышла Infor SyteLine 9.00: развертывание в «облаке» + интеграция с Infor 10x

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о выходе базовой версии Infor ERP SyteLine 9.00 — приложения для планирования ресурсов предприятия. Как рассказали CNews в к

Публикаций - 230, упоминаний - 235

Infor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GMCS 348 35
Oracle Corporation 6404 32
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 32
SAP SE 4989 31
Microsoft Corporation 23788 29
7282 20
1С-ИЖТИСИ 31 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 683 18
IBM - International Business Machines Corp 9268 12
Корус Консалтинг ГК 1119 12
Epicor Software Corporation 162 8
Галактика - Корпорация 1429 7
Парус Корпорация 537 7
Manhattan Associates 57 5
IFS - Industrial and Financial Systems 70 5
Компас 174 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8195 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 542 5
i2 Technologies 132 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 51 4
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 4
Salesforce.com 399 4
Philips 2058 4
Frontstep - Фронтстеп 38 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 239 3
SAP CIS - САП СНГ 839 3
Крок - Croc 1732 3
МирТелеКом 43 3
Инфософт ВЦ 22 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10336 3
Honeywell 260 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 3
Koch Industries 12 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 735 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6438 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 161 3
Oracle Siebel Systems 504 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 306 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9927 2
Amazon Inc - Amazon.com 2843 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 7
Golden Gate Capital 17 6
X5 Group 864 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 6
ЛТ Менеджмент - LT Management 5 5
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 5
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 4
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 4 3
Ford 399 3
Рольф 70 3
Императорский фарфор - Ломоносовский фарфоровый завод - ЛФЗ 4 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 3
Казахмыс - Kazakhmys 51 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 253 3
Mazda Motor Corporation 54 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 3
ВТБ - ВТБ24 661 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6132 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 167 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
Ferrari NV 154 2
Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 41 2
Электрогорскмебель 2 2
Jones Day 17 2
Почта России ПАО 2053 2
Газпром ПАО 1190 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 2
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 10 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 2
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 2
Роснефть НК - нефтяная компания 488 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 24 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18521 7
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 3
Федеральное казначейство России 1607 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 121 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3085 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 32 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2536 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1934 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2611 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5392 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26903 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55629 83
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8326 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18114 45
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2012 37
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5738 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17761 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13732 23
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 762 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3833 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8617 18
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1554 16
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 629 16
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 615 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11285 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41137 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13383 14
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 317 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5936 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9512 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9805 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10388 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2597 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5074 9
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2553 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26604 8
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 752 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10299 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1421 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5361 7
Управление финансами - Financial management 574 7
Бизнес-приложение - Business Application - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 905 7
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 471 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10520 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9326 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11254 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 612 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13785 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9250 6
Infor ERP LN 190 44
Infor CloudSuite - Infor ERP SL - Infor SyteLine 44 27
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXсeed WMS - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 22 22
1С:ERP Управление предприятием 368 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 18
Infor ION 15 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 912 9
Infor EAM 11 8
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP 8 7
Microsoft Dynamics 1176 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 6
Infor WMS 7 5
Microsoft Office 3518 4
Oracle PeopleSoft 385 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 234 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 568 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 553 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 4
Microsoft Office Excel 984 4
Infor Workspace 3 3
Microsoft SharePoint Server 691 3
Microsoft Windows 14720 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2022 3
Infor OS 3 3
Linux OS 8583 3
Microsoft Windows 2000 12853 3
Epicor iScala 87 2
Scala - Язык программирования 131 2
Microsoft Teams - MS Teams 418 2
Infor Retail 1 2
SAP Business One - SAP B1 96 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 2
Oracle Hyperion 228 2
IBM Power Systems - серия серверов 224 2
Apple iPad 3770 2
Google Android 12926 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4402 2
Microsoft SQL Server 1501 2
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 268 2
Мартынов Дмитрий 37 17
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 10
Сокольская Людмила 10 8
Воропаева Екатерина 20 4
Сараев Алексей 14 3
Семенов Александр 122 3
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 21 3
Семенова Ирина 43 2
Меньшиков Олег 6 2
Орлов Сергей 23 2
Каменская Ольга 2 2
Мусин Владимир 6 2
Рахманов Александр 23 2
Вольпе Борис 89 2
Сульгин Сергей 45 2
Андреев Максим 35 2
Петерсон Ольга 7 2
Hannan Jim - Ханнан Джим 2 2
Кардаш Евгений 3 2
Великотский Константин 1 1
Новиков Евгений 42 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 298 1
Егоров Владимир 66 1
Ершова Элеонора 67 1
Погорелец Алексей 1 1
Масенков Владислав 10 1
Демина Наталья 3 1
Окопный Иван 6 1
Прохоров Сергей 21 1
Бородачев Дмитрий 6 1
Панин Александр 7 1
Кулагин Дмитрий 10 1
Егоров Максим 28 1
Ситников Николай 12 1
Борисов Александр 35 1
Samuelson Kevin - Семюэльсон Кевин 1 1
Быков Сергей 16 1
Dominik David - Доминик Дэвид 1 1
Нугманов Андрей 7 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 127091 121
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13432 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50741 34
Европа 21533 26
Германия - Федеративная Республика 12200 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40328 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15649 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13847 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13091 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 10
Франция - Французская Республика 7628 8
Ближний Восток 2704 7
Казахстан - Республика 5092 6
Украина 7390 6
Россия - СФО - Новосибирск 3826 6
Африка - Африканский регион 3322 6
Италия - Итальянская Республика 4248 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3429 5
Европа Восточная 3015 5
Австрия - Австрийская Республика 1240 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6558 4
Бразилия - Федеративная Республика 2256 4
Америка Северная 3124 4
США - Нью-Йорк 3105 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2608 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1756 3
Азия - Азиатский регион 5177 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3450 3
Америка 2167 3
Япония 13039 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15495 3
Бельгия - Королевство 936 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2404 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1179 3
Испания - Королевство 3627 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1450 2
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США - Нью-Йорк штат 234 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2427 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43303 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5698 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21354 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7213 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15700 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9621 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11147 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5344 19
Логистика сбытовая - Сбыт 2247 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 12
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 539 12
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3938 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 9
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2548 8
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6311 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4244 8
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1118 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2287 7
Энергетика - Energy - Energetically 4557 6
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4386 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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