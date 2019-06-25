Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google News
Публикаций - 38, упоминаний - 54
Google News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 8281 4
|Facebook 3958 3
|Microsoft Corporation 13325 2
|Twitter 2208 1
|Yandex - Яндекс 4240 1
|Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 84 2
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1798 1
|Президент США 108 1
|ЛДПР 76 1
|Project Veritas 2 1
|Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1218 1
|WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5342 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 862086, в очереди разбора - 765265.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 862086, в очереди разбора - 765265.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru