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Google News



25.06.2019 Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом» 1
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
26.08.2016 ЕС готовит людоедскую реформу копирайта 1
01.10.2012 Google отправил "под нож" очередные сервисы 1
17.07.2012 Топ-менеджер Google возглавила Yahoo 1
18.07.2011 Google удалил сайты бельгийских газет из своего поиска 3
05.07.2011 Google закрыл свой поиск в реальном времени из-за Twitter 1
23.06.2011 Google назначил нового главу по новостным проектам 1
08.12.2010 Российскому подразделению Google исполнилось пять лет 1
10.06.2010 Google просит США и ЕС разобраться с интернет-цензурой в Китае 1
17.05.2010 Еврокомиссия: за интернет-цензуру Китай должен попасть под торговые санкции 1
23.03.2010 Google сбежал от китайской цензуры в Гонконг 1
10.02.2010 Новости АР вернулись на Google News 1
20.01.2010 Google крадет 44% посетителей у онлайн-изданий 2
12.01.2010 Google News остался без новостей Associated Press 1
07.10.2009 Google - враг журналистов, Microsoft - друг 1
25.09.2009 В работе Gmail произошел серьезный сбой 1
15.05.2009 Сервисы Google пережили сбой в работе 1
27.02.2009 Google начал размещать рекламу в Google News 2
23.07.2008 Google покупает Digg за $200 млн 1
23.07.2008 Слух: Google покупает Digg за $200 млн. 1
23.04.2008 Бывшие сотрудники Google создают социальный поисковик 1
25.03.2008 Google будет определять возраст пользователя по его поведению 1
19.12.2007 РБК вышел на рынок «узкого» поиска 1
03.09.2007 Google News «подружился» с АР, АFP и Canadian Press 3
23.08.2007 Google «скрестил» Google News и YouTube 3
08.08.2007 Google News теперь можно комментировать 1
06.07.2007 Google News не может договориться с бельгийскими СМИ 1
22.05.2007 Google News будет платить своим «источникам»? 3
21.02.2007 Google News предлагает экспорт заголовков новостей 1
08.09.2006 Google открыл исторический поиск 1
06.09.2006 Google News позволит искать в старых газетах 1
08.06.2006 Наказание по-китайски: Google вне закона 1
07.06.2006 Китай блокировал Google 1
23.05.2006 Google - самый популярный поисковый портал в апреле 1
21.03.2006 Роботы истребят веб-редакторов? 2
25.01.2006 Google News вышел из бета-версии 6

Публикаций - 38, упоминаний - 54

Google News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 8281 4
Facebook 3958 3
Microsoft Corporation 13325 2
Twitter 2208 1
Yandex - Яндекс 4240 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 84 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1798 1
Президент США 108 1
ЛДПР 76 1
Project Veritas 2 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1218 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5342 1
Google YouTube - Видеохостинг 2003 2
WhatsApp Messenger 655 1
Reda Julia - Реда Джулия 5 2
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 2
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Иванов Сергей 211 1
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 31 1
Шерин Александр 1 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Rubin Dave - Рубин Дейв 1 1
Gennai Jen - Дженнаи Джен 1 1
Pool Tim - Пул Тим 1 1
Ansip Andrus - Ансип Андрус 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17112 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6622 5
Европа 4371 3
Германия - Федеративная Республика 4343 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6622 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19837 2
Россия - Российская федерация - РФ 63902 2
Германия - Лейпциг 46 1
Испания - Королевство 1452 1
Азия - Азиатский регион 1766 1
Франция - Французская Республика 2521 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8678 1
Шотландия 68 1
Греция - Греческая Республика 378 1
Португалия - Португальская Республика 367 1
Германия - Берлин 392 1
Румыния 390 1
Эстония - Эстонская Республика 489 1
Нидерланды 1110 1
Чехия - Чешская Республика 566 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 843 1
Польша - Республика 962 1
Финляндия - Финляндская Республика 932 1
Швеция - Королевство 899 1
Словения - Республика 126 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1690 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 94 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 35 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
Wikipedia - Википедия 338 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4158 2
Digg 61 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 539 1
Deutsche Welle - Телеканал 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 862086, в очереди разбора - 765265.
Создано именных указателей - 46783.
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