Тинькофф Центральный университет
Центральный университет — это частный вуз на основе STEM‑модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который объединил опыт университетов с экспертизой топовых ИТ‑компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в ИТ и свои первые офферы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики из лучших российских вузов и ИТ-компаний. Выпускники получат диплом о высшем образовании по специальности «математика и компьютерные науки». В июле 2023 года Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры.
Тинькофф и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
|INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
|Ивашкевич Евгений 10 4
|Близнюк Станислав 14 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Грицаев Андрей 2 2
|Аржанцев Иван 9 1
|Баранов Денис 17 1
|Струченко Алексей 8 1
|Жариков Александр 3 1
|Пустовой Максим 30 1
|Яценко Дмитрий 2 1
|Гоменюк Кирилл 1 1
|Гаврилов Даниил 1 1
|Гайнуллина Анастасия 2 1
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