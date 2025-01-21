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Тинькофф Центральный университет

Тинькофф - Центральный университет

Центральный университет — это  частный вуз на основе STEM‑модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который объединил опыт университетов с экспертизой топовых ИТ‑компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в ИТ и свои первые офферы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики из лучших российских вузов и ИТ-компаний. Выпускники получат диплом о высшем образовании по специальности «математика и компьютерные науки». В июле 2023 года Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры. 


21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 2
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 2
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 2
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 2
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности 1
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 2
14.06.2023 «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета 5

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Тинькофф и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 3
Yandex - Яндекс 7343 2
Telegram Group 1984 2
InnoSTage - Инностейдж 141 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Google DeepMind 46 1
ИИ-Технологии 104 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Газпром нефть 618 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 2 1
Unsplash 765 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
РНФ - Российский научный фонд 79 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 622 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1962 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
NeurIPS 9 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
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