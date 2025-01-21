Тинькофф - Центральный университет

Центральный университет — это частный вуз на основе STEM‑модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который объединил опыт университетов с экспертизой топовых ИТ‑компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в ИТ и свои первые офферы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики из лучших российских вузов и ИТ-компаний. Выпускники получат диплом о высшем образовании по специальности «математика и компьютерные науки». В июле 2023 года Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры.