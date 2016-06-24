Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком НСС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 100
Ростелеком НСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
|Федеральное казначейство России 766 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 6
|Петров Михаил 88 10
|Проскура Дмитрий 25 2
|Зайцев Павел 27 2
|Эмдин Сергей 67 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Иванов Александр 71 1
|Иванов Михаил 63 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Лабис Юрий 14 1
|Ничипоренко Алексей 12 1
|Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
|AC&M Consulting 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru