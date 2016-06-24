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Ростелеком НСС


24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
27.03.2014 «Ростелеком», MasterCard и «АК Барс» банк запустили бесконтактные платежи в Казани 1
05.09.2013 Количество абонентов мобильной связи в Чувашии достигло 2,03 млн 1
07.08.2013 «Ростелеком» запустил сеть 3G в Санкт-Петербурге 1
02.07.2013 Гендиректором НСС назначен Андрей Еремкин 1
26.06.2013 Операторы «большой четверки» запускают проект по оплате с мобильного телефона проезда в общественном транспорте Казани 1
19.03.2013 «Ростелеком» запускает 3G в Пензе 2
05.03.2013 «Ростелеком» запускает сеть 3G в Ульяновской области 2
05.03.2013 Автоплатежи «Сбербанка России» выведены на полную проектную мощность 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
03.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование элементов сети 3G в Санкт-Петербурге 1
29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС 1
22.11.2012 «Ростелеком» запускает сеть 3G в Иркутской области 1
31.10.2012 «Ростелеком» приступил к строительству сети 3G в Татарстане 1
29.10.2012 «Ростелеком» приступил к строительству сети 3G в Свердловской и Тюменской областях 1
17.10.2012 «Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G в Иркутской области 1
27.09.2012 Услуга «Автоплатеж» от «Сбербанка» стала доступна абонентам Тele2 1
13.09.2012 Абонентам Tele2 стала доступна услуга «Автоплатеж» «Сбербанка» 1
20.08.2012 «Ростелеком» через месяц завершит ребрендинг НСС 2
09.08.2012 «Оренбург-GSM» присоединился к «НСС» 3
10.04.2012 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «НСС» 5
17.02.2012 «Ростелеком» и «Евросеть» договорились о федеральном сотрудничестве 1
10.02.2012 «Связной» начинает предлагать оборудование и услуги мобильной связи «Ростелекома» в 45 регионах России 1
30.11.2011 «Ростелеком» объединяет мобильные активы под единым брендом 1
22.11.2011 НСС запускает новые комплексные пакеты услуг с безлимитной связью 1
27.04.2011 НСС запускает новый тариф «Летний ХИТ» и услугу «ББС на лето» 2
01.04.2011 Чистая прибыль НСС в 2010 г. увеличилась на 53% до 1,1 млрд руб. 2
01.03.2011 НСС вводит новые тарифы на доступ в интернет 3
23.12.2010 Чистая прибыль НСС за 9 месяцев 2010 г. выросла на 73% 3
14.12.2010 НСС снижает цены на роуминг 5
29.10.2010 Сотовые операторы «Связьинвеста» с начала 2011 г. снизят тарифы на роуминг 1
14.10.2010 «Скай Линк» начал продажи коробочных комплектов в офисах НСС 4
15.09.2010 НСС снижает тарифы в национальном роуминге 2
02.09.2010 Михаил Петров назначен новым генеральным директором «Мобител» 2
30.08.2010 «ТТК-Нижний Новгород» организовал новый канал доступа к магистральной сети ТТК для сотового оператора НСС 3
03.03.2010 НСС вводит новые тарифы на услуги роуминга 6
27.02.2010 УФАС по Республике Татарстан возбудило дело в отношении пяти операторов сотовой связи 1
09.02.2010 Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год 4
10.12.2009 НСС выходит на рынок сотовой связи Ульяновской области 11
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи» 2

Публикаций - 48, упоминаний - 100

Ростелеком НСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 20
Скай Линк - Skylink 506 11
СМАРТС Волгоград-GSM 15 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 5
Huawei 2733 4
Ericsson 864 3
Ростелеком Связьинвест 706 3
СМАРТС Компания 210 2
ВолгаТелеком 223 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
CBOSS 34 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 29 1
Ростелеком - Сибирский филиал 33 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 45 1
Мобител 48 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
МФИ Софт 103 1
Таттелеком 106 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Связной ГК 884 1
Евросеть 892 1
Ак Барс Банк 174 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Федеральное казначейство России 766 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 6
3G - Стандарт мобильной связи 3753 14
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 10
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Петров Михаил 88 10
Проскура Дмитрий 25 2
Зайцев Павел 27 2
Эмдин Сергей 67 1
Галактионова Инесса 45 1
Мамонтов Игорь 28 1
Иванов Александр 71 1
Иванов Михаил 63 1
Левин Дмитрий 35 1
Лабис Юрий 14 1
Ничипоренко Алексей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 11
Россия - Нижегородская область 745 8
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 8
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 5
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Россия - Республика Мордовия 390 4
Россия - Ульяновская область 354 4
Россия - Саратовская область 346 4
Россия - Оренбургская область 295 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 4
Россия - Иркутская область 548 4
Россия - Пензенская область 349 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Красноярский край 668 2
Болгария - Республика 306 2
Россия - Сибирь 881 2
Россия - Ульяновск 298 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Самарская область 566 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - Саранск 199 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Иркутск 471 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Лесосибирск 28 1
Россия - Железногорск 52 1
Россия - Дивногорск 15 1
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Минусинск 25 1
Россия - Ачинск 35 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Красноярский край - Канск 22 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
AC&M Consulting 56 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 35 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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