Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа» Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews

Концертный зал «Юпитер» стал частью федеральной сети площадок «МТС Live Холл» МТС сообщила о том, что концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде переходит в управление «МТС Live». Современная площадка на 1450 зрителей станет частью федеральной сети «МТС Live Холл». На новой площадке «МТС Live» обеспечит проведение концертов популярных артистов и

В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса «МТС Live» бронирования столика в кафе театра «Приют комедианта». «Приют комедианта» стал перв

Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live Театра Камала. Забронировать столик и сделать предзаказ можно будет при покупке билета на платформе МТС Live, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Об этом CNews сообщи

В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете альном буфете Пермского академического Театра-Театра. Сразу после покупки билетов в театр в сервисе МТС Live теперь можно забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню. Об этом CNew

МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве овременной инфраструктуры связи для самой крупной концертной площадки России нестадионного формата «МТС Live холл» в Москве. Новая мощная сеть позволит гостям и организаторам концертов свободно

МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок ивным комплексом «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Концертные площадки станут частью федеральной сети МТС Live и получат названия «MTC Live холл» в Москве и «MTC Live арена» в Санкт-Петербурге. О