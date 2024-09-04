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МТС Медиа МТС Энтертейнмент МТС Live App



04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»

Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews

18.07.2024 Концертный зал «Юпитер» стал частью федеральной сети площадок «МТС Live Холл»

МТС сообщила о том, что концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде переходит в управление «МТС Live». Современная площадка на 1450 зрителей станет частью федеральной сети «МТС Live Холл». На новой площадке «МТС Live» обеспечит проведение концертов популярных артистов и

19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса «МТС Live» бронирования столика в кафе театра «Приют комедианта». «Приют комедианта» стал перв
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live

Театра Камала. Забронировать столик и сделать предзаказ можно будет при покупке билета на платформе МТС Live, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Об этом CNews сообщи
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете

альном буфете Пермского академического Театра-Театра. Сразу после покупки билетов в театр в сервисе МТС Live теперь можно забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню. Об этом CNew
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве

овременной инфраструктуры связи для самой крупной концертной площадки России нестадионного формата «МТС Live холл» в Москве. Новая мощная сеть позволит гостям и организаторам концертов свободно
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок

ивным комплексом «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Концертные площадки станут частью федеральной сети МТС Live и получат названия «MTC Live холл» в Москве и «MTC Live арена» в Санкт-Петербурге. О
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello

ов еды и напитков Bartello. Объем инвестиций составит 72 млн руб. Решение уже доступно для клиентов МТС Live в Москве и Екатеринбурге и будет запущено в других городах. Об этом CNews сообщили п

Публикаций - 71, упоминаний - 78

МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 69
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 20 7
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Yandex - Яндекс 7340 4
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Lenovo Group 2292 2
Sony 6544 1
МегаФон 8805 1
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Ninsar - Нинсар 2 1
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Telegram Group 1983 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 18
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 10
Газпром - МТС Live Холл 11 8
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 7
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 3
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 3
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 3
МТС Медиа 37 3
МТС Медиа - МТС Лейбл 13 3
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 4 3
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 10 2
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
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Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Warner 533 1
Zivert 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
Газпром ПАО 1342 1
МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 5 1
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова ГАУК 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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