МТС Медиа МТС Энтертейнмент МТС Live App
|04.09.2024
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Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»
Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews
|18.07.2024
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Концертный зал «Юпитер» стал частью федеральной сети площадок «МТС Live Холл»
МТС сообщила о том, что концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде переходит в управление «МТС Live». Современная площадка на 1450 зрителей станет частью федеральной сети «МТС Live Холл». На новой площадке «МТС Live» обеспечит проведение концертов популярных артистов и
|19.04.2024
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В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса «МТС Live» бронирования столика в кафе театра «Приют комедианта». «Приют комедианта» стал перв
|15.03.2024
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Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live
Театра Камала. Забронировать столик и сделать предзаказ можно будет при покупке билета на платформе МТС Live, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Об этом CNews сообщи
|28.02.2024
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В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете
альном буфете Пермского академического Театра-Театра. Сразу после покупки билетов в театр в сервисе МТС Live теперь можно забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню. Об этом CNew
|18.10.2022
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МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве
овременной инфраструктуры связи для самой крупной концертной площадки России нестадионного формата «МТС Live холл» в Москве. Новая мощная сеть позволит гостям и организаторам концертов свободно
|23.09.2022
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МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок
ивным комплексом «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Концертные площадки станут частью федеральной сети МТС Live и получат названия «MTC Live холл» в Москве и «MTC Live арена» в Санкт-Петербурге. О
|11.04.2022
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Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello
ов еды и напитков Bartello. Объем инвестиций составит 72 млн руб. Решение уже доступно для клиентов МТС Live в Москве и Екатеринбурге и будет запущено в других городах. Об этом CNews сообщили п
МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
|Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
|РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
|Юркова Ольга 15 7
|Минин Михаил 10 7
|Кокошка Андрей 6 6
|Кабанов Марат 35 4
|Короб Анна 3 3
|Шакиров Марат 61 3
|Губанов Андрей 88 3
|Кайгородова Оксана 53 3
|Хачатуров Георгий 3 3
|Братчикова Наталья 23 3
|Чехов Антон 11 2
|Каппушев Расул 15 2
|Воронин Павел 136 2
|Сахарова Наталья 47 2
|Пахомов Александр 60 2
|Матвиенко Андрей 34 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Горбунов Евгений 1 1
|Поляков Дмитрий 40 1
|Егошин Сергей 55 1
|Николаев Данила 3 1
|Соловенчук Александр 105 1
|Пальчун Кирилл 55 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Бойчевски Надежда 9 1
|Коржавин Максим 3 1
|Липовенко Елизавета 1 1
|Россихин Антон 1 1
|Кабанова Елена 1 1
|Гришенков Виктор 1 1
|Бородавченко Виктория 1 1
|Савелов Александр 1 1
|Муромская Ирина 1 1
|Алдошин Олег 27 1
|Хлевтова Анна 19 1
|Егерев Егор 10 1
|Кириллова Екатерина 2 1
|Новиков Владимир 34 1
|Шишканов Дмитрий 4 1
|Магомедов Тимур 1 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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