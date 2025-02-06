Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн

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Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Артамонова Анна 183 2
|Иванов Роман 21 2
|Делицин Леонид 11 2
|Цыплухин Владислав 41 2
|Турищева Ольга 30 2
|Рогожин Павел 13 2
|Русинов Владимир 28 2
|Лимаренко Евгений 4 2
|Смирнов Иван 21 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Ковалев Александр 161 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Манджиков Очир 56 1
|Морозов Михаил 17 1
|Горный Александр 41 1
|Москалев Сергей 4 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Каплун Герман 55 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Натрусов Артем 284 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Сотин Денис 205 1
|Михалев Евгений 89 1
|Семенов Александр 146 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Али Максим 10 1
|Капленко Валерий 15 1
|Николаев Александр 33 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Чуканов Сергей 66 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 70 1
|The Verge - Издание 558 1
|The Next Web 84 1
|Wikipedia - Википедия 508 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
|comScore 379 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|A2:Research 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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