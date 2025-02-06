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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Мессенджер Ямб Я.Онлайн

Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн


06.02.2025 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые обновления, которые ускоряют работу команд 1
11.11.2024 Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
22.06.2023 «Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» групповые звонки 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
14.03.2023 «Яндекс 360» представил обновленные треды в «Мессенджере» 2
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
22.04.2020 «Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер» 1
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office 1
03.04.2019 «Яндекс» запустил чат для общения бизнеса с клиентами 1
22.02.2019 «Яндекс» тихо и незаметно запустил мессенджер 2
31.07.2018 «Яндекс» вслед за Mail.ru запустил сервис для создания тестов, опросов и анкет 1
31.07.2018 «Яндекс» запустил бесплатный сервис для создания форм обратной связи и опросов 1
25.04.2017 «Яндекс» запустил убийцу Google Doc 2
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями 1
30.09.2011 Через «Mail.Ru Агент» можно общаться с пользователями «Одноклассников» 1
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня 1
05.07.2011 «Рамблер» запустил инстант-мессенджер c поддержкой Facebook и «Вконтакте» 1
28.12.2010 Mail.ru заставил ICQ признать Jabber 1
27.12.2010 Вышла ICQ Java с поддержкой «Mail.Ru Агента» 1
28.10.2010 "Яндекс" нашел Facebook 1
16.09.2010 «Яндекс» и ICQ прекратили сотрудничество 1
24.08.2010 В «Мобильном Mail.Ru Агенте» для Symbian появилась поддержка «ВКонтакте» 1
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие 1
14.07.2010 «В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber 1
09.06.2010 Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам 1
21.05.2010 LG начала продажи компактного мультимедийного тачфона 1
27.11.2009 QWERTY-телефон LG с поддержкой российских социальных сетей и сервисов 1
06.08.2009 «Яндекс» запустил ICQ с «пробками» 1
03.07.2009 «Яндекс» обновил «Я.Онлайн» 1
01.07.2009 Rambler запустил собственную «аську» 1
01.07.2009 «Рамблер» запустил собственный инстант-мессенджер - Virtus 1
25.03.2009 «Яндекс» запустил «Я.Онлайн» для Windows Mobile, Symbian и Java 1
10.09.2008 «Яндекс» поменял раскладки 1
08.09.2008 Опубликована Linux-версия чата «Я.Онлайн» и его исходные коды 1
08.09.2008 «Яндекс» обновил «Я.Онлайн» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7378 30
VK - Mail.ru Group 3456 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 11
Google LLC 11805 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 6
Meta Platforms - Facebook 4442 5
AOL Inc 1593 4
8246 4
Microsoft Corporation 24649 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 3
X Corp - Twitter 2847 3
LG Electronics 3616 3
ICQ Inc 25 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 2
ESET - ESET Software 1134 1
Samsung Electronics 10273 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
Открытые технологии 701 1
Yahoo! 3697 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
Broadcom - VMware 2365 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
Telegram Group 2009 1
Selectel - Селектел 388 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
OpenText - Micro Focus 108 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 3
Почта России ПАО 2118 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
Альфа-Банк 1774 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 32
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10543 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4147 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 10
Оповещение и уведомление - Notification 4637 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2004 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8031 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2540 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8481 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 6
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 4
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 6
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Oracle Java - язык программирования 3084 4
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Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 3
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 2
Яндекс.Диалоги 19 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 2
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
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Google Translate 52 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 2
Rambler ICQ 19 2
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Артамонова Анна 183 2
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Делицин Леонид 11 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 7
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10970 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2192 2
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 2
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1655 1
Паспорт - Паспортные данные 2517 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7506 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2170 1
The Verge - Издание 558 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
CNews Инновация года - награда 111 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2431 1
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