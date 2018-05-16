Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TmaxSoft
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Публикаций - 44, упоминаний - 76
TmaxSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
|Hyundai Motor 146 3
|Мосэнергосбыт АО 77 3
|Газпром ПАО 525 1
|Роснефть НК 367 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
|Альфа-Капитал УК 45 1
|МДМ Банк 150 1
|Мельников Руслан 13 9
|Скляр Алексей 49 6
|Херсонцев Алексей 48 6
|Рыбчинский Михаил 14 5
|Рева Андрей 9 2
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
|Четвернин Алексей 651 1
|Бартунов Олег 32 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Круглов Максим 25 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Поляков Евгений 14 1
|Варов Константин 24 1
|Козырев Алексей 270 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|CNews Analytics 1992 1
|Vanson Bourne 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru