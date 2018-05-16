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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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TmaxSoft


16.05.2018 «Убийца Oracle» подешевел для российских разработчиков в 13000 раз 1
19.03.2018 Названа главная угроза цифровой трансформации бизнеса 2
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 1
07.02.2018 Бывший топ-менеджер IBM стал вице-президентом TmaxSoft 4
08.11.2017 СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux 4
18.10.2017 TmaxSoft и Dbvisit упростили миграцию данных с Oracle на Tibero 2
04.10.2017 Бывший топ-менеджер LG переходит на работу в TmaxSoft 1
26.09.2017 TmaxSoft внедрила СУБД Tibero в индийской платежной системе fonePaisa 2
20.09.2017 Исследование: расстановка сил на рынке СУБД может кардинально измениться 2
29.08.2017 TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии 2
20.07.2017 «АйТеко» и TmaxSoft представили решение OpenFrame для переноса приложений с мейнфреймов 2
17.07.2017 Крупнейшая электроэнергетическая компания Южной Кореи перешла на реляционную СУБД Tibero 2
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero 3
10.05.2017 R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL 1
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft 3
12.09.2016 JM Consulting&Systems пополнила продуктовый портфель решением для поиска уязвимостей СУБД от WareValley 1
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость 2
12.05.2016 Протестирована работа аналитической платформы «Барс Груп» Alpha BI на СУБД Tibero 1
22.04.2016 Новая ОС совместима сразу с Android, iOS и Windows 1
31.03.2016 СУБД Tibero доступна в России на серверах Inspur 3
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
27.01.2016 R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero 1
24.12.2015 Bell Integrator — новый партнер TmaxSoft в России 2
22.12.2015 ФСТЭК России сертифицирует новый программный продукт «МСВСфера СУБД» 6.0 2
17.11.2015 Протестирована работа СУБД Tibero на Huawei Сonverged Infrastructure Blade Server E9000 1
06.11.2015 TmaxSoft выпускает новую версию решения для миграции с мэйнфреймов 1
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео 1
13.10.2015 Минэк предлагает вернуться к вопросу коммерческого использования данных из СМЭВ 1
08.10.2015 Минкомсвязи готово запустить проект для граждан, на год задержанный МВД 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
01.10.2015 Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео 1
22.09.2015 IQplatform и СУБД Tibero протестированы на совместимость 5
18.09.2015 TmaxSoft выступит в роли генерального партнера конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
27.08.2015 Из-за скачков курса доллара в России зафиксировали цену на «убийцу Oracle» 1
20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero 2
17.06.2015 СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс» 2
15.06.2015 TmaxSoft выпустила новую версию СУБД Tibero 1
04.06.2015 OCS Distribution пополнила свой продуктовый портфель решениями TmaxSoft 2

Публикаций - 44, упоминаний - 76

TmaxSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 6
IBM 3575 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
iTeco - Ай-Теко 721 4
Oracle Corporation 3374 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Infosys 54 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Merlion - Мерлион 275 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Ланит ГК 1164 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Diasoft - Диасофт 357 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Hyundai Motor 146 3
Мосэнергосбыт АО 77 3
Газпром ПАО 525 1
Роснефть НК 367 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Альфа-Капитал УК 45 1
МДМ Банк 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 61 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
TmaxSoft Tibero 40 21
Linux OS 4288 7
SQL - Язык программирования 436 6
TmaxSoft OpenFrame 8 6
Microsoft SQL Server 799 4
TmaxSoft JEUS 10 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
R-Style Softlab - InterBank 94 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 2
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Inspur TS - серия серверов 4 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Oracle СУБД 33 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Google Android 10752 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple macOS X 909 1
Diasoft FA# 53 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Мельников Руслан 13 9
Скляр Алексей 49 6
Херсонцев Алексей 48 6
Рыбчинский Михаил 14 5
Рева Андрей 9 2
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
Четвернин Алексей 651 1
Бартунов Олег 32 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Круглов Максим 25 1
Рудычева Наталья 81 1
Шалагинов Алексей 13 1
Поляков Евгений 14 1
Варов Константин 24 1
Козырев Алексей 270 1
Никифоров Николай 1126 1
Гусев Дмитрий 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Бразилия - Федеративная Республика 1132 3
Сингапур - Республика 811 2
Индия - Республика 2184 2
Южная Корея - Республика 1470 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
CNews Analytics 1992 1
Vanson Bourne 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
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