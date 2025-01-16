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Python PyPI

Python PyPI


16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python 1
10.01.2025 Positive Technologies: какие технологии станут целью атак хакеров в 2025 году 1
09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1
11.11.2024 Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше 1
05.11.2024 Positive Technologies: злоумышленники атакуют ИТ-специалистов для взлома более крупных целей 1
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 2
24.09.2024 Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО 1
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России 1
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
02.04.2024 «Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались 1
01.12.2023 Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
26.06.2023 «Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО 1
23.06.2023 «Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
23.12.2022 Positive Technologies открывает доступ к сервису обнаружения вредоносных Python-пакетов в открытом ПО 1
21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов 1
09.08.2022 Школьник создал три мощных шифровальщика ради развлечения. В ловушку попались сотни программистов на Python 1
27.06.2022 В библиотеки языка Python внедрили хакерское ПО, ворующее ключи к облаку Amazon 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
24.11.2021 Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей 1
03.03.2021 Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack 1
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure 1
13.01.2016 Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред 1
12.10.2015 Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Python PyPI и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Microsoft Corporation 24624 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Telegram Group 1983 3
Sonatype 7 3
Profiscope - CodeScoring 8 3
Ростелеком 9700 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Fortinet 387 2
Red Hat 1305 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
Palo Alto Networks 146 2
Checkmarx 9 2
Ростелеком - РТК-феникс 6 2
OpenAI 217 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Intel Corporation 12197 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
АФК Система ПАО 1797 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Selectel - Селектел 385 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
PayPal 654 1
NSO Group 30 1
Teradata 210 1
Coinbase 58 1
Cisco Talos 42 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Fastly 9 1
Kimsuky - Хакерская группировка 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Unsplash 762 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
eBay Inc 1619 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
LinkedIn 635 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Capital One 18 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Bertelsmann 194 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 23
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 21
Repository - Репозиторий 852 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 13
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 45 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
Script - Скрипт 488 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 100 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 15
Linux OS 9936 6
Microsoft Windows 15656 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
Discord 116 5
Docker - Платформа распределённых приложений 333 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 4
Google Maven 29 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
Red Hat Ansible 103 2
Apple macOS 2059 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Red Hat Ansible Tower 13 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
Google Dart 59 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 25 2
Google Chrome - браузер 1561 1
ByteDance - TikTok 256 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Azure 1408 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Microsoft Outlook 1390 1
Google Gmail 946 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Brave - Браузер 33 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Мельникова Анастасия 371 3
Павлов Никита 67 3
Ляпунов Игорь 121 2
Cramer Tim - Крамер Тим 5 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Зайцев Михаил 260 1
Смирнов Алексей 243 1
Меньшов Кирилл 118 1
Белевцев Андрей 63 1
Шабуров Олег 12 1
Шипулин Кирилл 3 1
Макрушин Денис 8 1
Тятюшев Максим 97 1
Крюков Константин 4 1
Безвершенко Леонид 8 1
Амелькин Александр 3 1
Aydın Yunus - Айдин Юнус 1 1
Fernández Carlos - Фернандес Карлос 1 1
Беседина Валерия 1 1
Хисматуллина Гузель 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Франция - Французская Республика 7845 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Индия - Bharat 5432 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
README-файл 17 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Exodus 67 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Solana 21 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Reddit 312 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
BleepingComputer - Издание 337 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

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