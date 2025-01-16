Python PyPI
Python PyPI и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 371 3
|Павлов Никита 67 3
|Ляпунов Игорь 121 2
|Cramer Tim - Крамер Тим 5 2
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Белевцев Андрей 63 1
|Шабуров Олег 12 1
|Шипулин Кирилл 3 1
|Макрушин Денис 8 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Крюков Константин 4 1
|Безвершенко Леонид 8 1
|Амелькин Александр 3 1
|Aydın Yunus - Айдин Юнус 1 1
|Fernández Carlos - Фернандес Карлос 1 1
|Беседина Валерия 1 1
|Хисматуллина Гузель 1 1
|Reddit 312 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
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