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INPAS
ИНПАС


03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 2
06.06.2019 «Русский стандарт» провел тестовую транзакцию по QR-коду через систему быстрых платежей 1
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России 4
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов 1
12.10.2017 Банк «Русский Стандарт» начал сотрудничество с сервисом «Прими Карту!» 2
08.09.2014 Новым ИТ-директором банка «Уралсиб» назначен Александр Шестаков 1
14.04.2014 Inpas представила детекторы ионизирующего излучения и дозиметры-радиометры Radex 1
13.02.2014 Inpas представила модульную систему управления наличностью от Glory 2
07.02.2014 Новая счетно-сортировальная машина Glory совместима с решением событийного видеоконтроля «ЧЕКТВ Банк» 3
05.02.2014 Александр Гуревич назначен коммерческим директором «Инпас Компани» 4
04.02.2014 Продуктовый портфель Inpas пополнился новыми моделями счетно-сортировальных машин Glory 2
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» 2
13.01.2014 Холдинг ITG увеличивает свою рыночную стоимость покупкой новой компании – «Транзакционные системы» 1
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка» 4
24.12.2013 Inpas установила свыше 50 тыс. поворотных подставок Tailwind Solutions для POS-терминального оборудования 1
10.12.2013 Inpas поставит POS-терминалы с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» 1
11.11.2013 Inpas начинает поставки новых моделей банковских мини-офисов в Дальневосточный и Западно-Уральский регион 3
07.11.2013 «Банк Русский Стандарт» приступил к выпуску чиповых карт American Express 1
22.10.2013 Scheidt & Bachmann и Inpas представили совместное решение с сервисом регистрации покупок 4
21.10.2013 Inpas за полгода увеличила продажи POS-терминального оборудования на 50% 2
17.10.2013 Inpas и «АК Барс» банк поставили терминалы в магазины сувенирной продукции в Казани 1
15.10.2013 Inpas International West поставит POS-терминалы для «УкрСиббанка» 1
23.09.2013 Inpas запустила продажи нового продукта Unipos Monitoring для банков 1
12.09.2013 18 сентября в Москве состоится семинар по новым решениям для автоматизации оборота наличных денежных средств АЗС 1
11.09.2013 Inpas анонсировала три новых решения для ритейла 4
09.09.2013 Inpas принимает участие в программе Visa по увеличению числа POS-терминалов в Краснодарском крае 1
28.08.2013 Мини-офисы банка: почему выгодны павильоны INPAS 4
07.08.2013 Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России» 1
05.08.2013 «Банк Русский Стандарт» предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» новые PIN-пады VeriFone 2
30.07.2013 Apple сертифицировала mPOS-терминалы PAX Technology на совместимость с iPhone и iPad 1
09.07.2013 Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard 2
02.07.2013 Inpas начинает вывод ПО Omnipos_EMV из продуктовой линейки 2
04.06.2013 Inpas поставит POS-терминалы и PIN-пады «Ханты-Мансийскому банку» 3
03.06.2013 Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS 4
03.06.2013 «Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг 5
21.05.2013 Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны» 1
20.05.2013 «Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone 2
15.04.2013 Inpas установит банковские мини-офисы к Универсиаде в Казани 1
03.04.2013 ITG выросла на 62% за счет дата-центров и SAP 1

Публикаций - 107, упоминаний - 203

INPAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Verifone 46 25
ITG - INLINE Technologies Group 126 22
Gemalto 168 13
Glory 13 8
PAX Technology 14 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 3
Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 27 3
Peak Systems - Пик Системз 23 3
SmartLabs - СмартЛабс 31 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Samsung Electronics 5677 2
RRC 67 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Verysell - Верисел 91 1
NXP Semiconductors 133 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Maykor - Мэйкор 259 1
InSales 40 1
Fiserv 8 1
Астерос - Asteros 531 1
Золотая Корона 280 1
Крипто-ПРО 200 1
АТОЛ ГК 168 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Информзащита 423 1
Infineon Technologies 76 1
Toshiba Corporation 1091 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP SE 3215 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
АйТи 752 1
3748 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 11
Visa International 1346 9
Русский стандарт Банк 302 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
ВТБ Банк Москвы 372 3
Уралсиб Банк 389 3
ВТБ24 583 3
OTP Group - ОТП Банк 125 2
American Express 172 2
Связь-банк 78 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 2
Петрокоммерц 29 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 2
Бинбанк 184 2
IKEA - ИКЕА 81 1
Deutsche Bank 126 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
Starbucks - Старбакс 47 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
МДМ Банк 150 1
ПриватБанк 177 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1125 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Банк Зенит 131 1
JCB International 113 1
МТС банк 254 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 25
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
INPAS UniPOS Terminal 4 4
Visa Electron 49 3
Visa Classic 20 3
Apple Pay 385 2
Visa Gold 19 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 2
Java - Язык программирования 1177 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 159 1
ВТБ Мультикарта 147 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Visa Platinum 22 1
Visa payWave 55 1
MasterCard Maestro 112 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
Google Android 10751 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Knox 82 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Office 1942 1
Коробов Илья 5 4
Чимиричкина Мария 30 2
Панагушин Андрей 15 2
Варивода Владимир 9 2
Калмыков Сергей 9 2
Мякишева Марина 84 1
Киричек Алексей 66 1
Широких Алексей 70 1
Виноградова Елена 4 1
Дегтярев Алексей 54 1
Шестаков Александр 35 1
Карпейкин Илья 1 1
Мальцев Сергей 13 1
Пелин Андрей 2 1
Голенищев Алексей 3 1
Лаврухин Алексей 4 1
Самохвалов Александр 1 1
Савин Александр 5 1
Гуревич Александр 6 1
Комлев Владимир 29 1
Емельянова Инна 21 1
Ким Борис 65 1
Терехов Александр 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
Украина 3372 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Япония 2788 6
Венгрия 293 6
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Туркмения - Туркменистан 195 4
Грузия 691 4
Европа 3759 4
Прибалтика - Балтия 592 4
Россия - Сочи 912 4
Венгрия - Будапешт 35 4
Болгария - Республика 306 3
Румыния 344 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - Тамбов 206 3
Казахстан - Республика 2632 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Владивосток 864 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Великобритания - Лондон 820 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Хорватия - Республика 118 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Узбекистан - Республика 823 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Эстония - Эстонская Республика 416 2
Россия - Вологда 193 2
Россия - Хабаровск 623 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Вологодская область - Череповец 116 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Польша - Республика 829 2
Ближний Восток 1473 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762561, в очереди разбора - 666250.
Создано именных указателей - 46354.
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