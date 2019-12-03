Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
INPAS
ИНПАС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 203
INPAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
|Коробов Илья 5 4
|Чимиричкина Мария 30 2
|Панагушин Андрей 15 2
|Варивода Владимир 9 2
|Калмыков Сергей 9 2
|Мякишева Марина 84 1
|Киричек Алексей 66 1
|Широких Алексей 70 1
|Виноградова Елена 4 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Шестаков Александр 35 1
|Карпейкин Илья 1 1
|Мальцев Сергей 13 1
|Пелин Андрей 2 1
|Голенищев Алексей 3 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Самохвалов Александр 1 1
|Савин Александр 5 1
|Гуревич Александр 6 1
|Комлев Владимир 29 1
|Емельянова Инна 21 1
|Ким Борис 65 1
|Терехов Александр 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762561, в очереди разбора - 666250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762561, в очереди разбора - 666250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru