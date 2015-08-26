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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦАГИ ФГУП
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
Публикаций - 107, упоминаний - 247
ЦАГИ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 3
|Чернышев Сергей 5 3
|Путин Владимир 2374 1
|Опанасенко Всеволод 112 1
|Иванов Алексей 91 1
|Виноградов Игорь 14 1
|Осипов Александр 31 1
|Мантуров Денис 62 1
|Гольцов Александр 53 1
|Волков Александр 22 1
|Соколов Андрей 15 1
|Зыков Олег 13 1
|Савицкая Ирина 5 1
|Субботин Виктор 5 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru