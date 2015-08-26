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ЦАГИ ФГУП
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского



26.08.15 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1
30.12.14 В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета 2
04.02.14 Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации 1
03.10.13 В Москве завершились съемки фильма «Стартап» 1
03.10.12 Гиперзвуковой LEA взлетит на российском ТУ-22 1
27.08.12 ЦАГИ автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность на базе «Паруса» 1
21.03.12 Антипринтер: лазер может стирать напечатанное 1
21.03.12 Сверхзвуковые бипланы оказались экономичнее обычных самолетов 1
21.03.12 Квадратная галактика: как такое возможно? 1
21.03.12 Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека 1
21.03.12 Нанокомпозиты увеличат емкость батарей в 10 раз 1
20.03.12 В ЦАГИ разработают сверхзвуковой "бизнес-джет" 2
01.07.11 Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус» 3
14.01.11 Создан программный комплекс моделирования дозаправки в полете магистральных самолетов 4
06.10.10 В ЦАГИ завершились испытания спутника связи KazSat-2 1
10.09.10 Начинаются аэродинамические испытания миссии "Фобос-Грунт" 2
10.08.10 Технология ЦАГИ сэкономит топливо и повысит безопасность полетов 4
29.07.10 Исполнительный секретарь ICAS посетит Россию 3
21.07.10 Завершены усталостные испытания крыла Ил-114 2
19.07.10 ЦАГИ выпустил справочник по обледнению 1
14.07.10 Выдающийся аэродинамик ЦАГИ убит неизвестными 9
14.07.10 ЦАГИ предлагает двухтопливную авиацию 2
14.07.10 Новый русский ветряк продули в ЦАГИ 2
09.07.10 Исполнилось 55 лет испытательной гидробазе ЦАГИ 2
08.07.10 "Летающее крыло" из ЦАГИ: первое изображение 1
07.07.10 Показана применимость "летающего крыла" для авиалайнеров средней вместимости 4
05.07.10 ЦАГИ выпустил справочник по компенсации шарнирных моментов рулевых поверхностей самолётов 3
01.07.10 В ЦАГИ исследована аэрокосмическая система для дальних полетов 1
28.06.10 В ЦАГИ проведены исследования аэроупругости самолета 4
22.06.10 ЦАГИ проводит исследования в области деловой авиации 2
17.06.10 Российские ученые определились, что делать с "качающимся" мостом в Волгограде 2
16.06.10 Проекты многоразовой ракетно-космической системы проанализированы в ЦАГИ 3
12.05.10 ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный" 2
30.04.10 Гидроканалу ЦАГИ исполнилось 80 лет 5
26.04.10 ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014 2
19.04.10 В ЦАГИ прокомментировали ситуацию авиационного коллапса в Европе 1
16.04.10 Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера 1
16.04.10 Состоялся форум Российского вертолетного общества 1
14.04.10 В ЦАГИ проходят исследования ламинарно-турбулентного перехода 1
13.04.10 Круглый стол "Россия — Франция" прошёл в Жуковском 1

Публикаций - 107, упоминаний - 247

ЦАГИ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 6
HTC Corporation 1372 2
Аскон - Ascon 262 2
Парус 364 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 129 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 517 1
Т-Платформы 331 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 133 1
AMT Group - АМТ-Груп 233 1
Raytheon 284 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 8 1
Thales 75 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 25 1
Safran - Sagem Sécurité 165 1
Boeing 895 5
Airbus Group 186 5
Сухой - Авиационный холдинг 138 3
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 77 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 94 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
Airbus Defence and Space - EADS 123 2
Туполев ПАО 22 2
РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 1
Lockheed Martin 659 1
Honda 183 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 1
Восточный Банк 126 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 267 1
Аэрофлот 612 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 2
Правительство РФ 2616 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 107 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 62 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 585 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 528 1
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 16 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 30 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 44 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 112 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 280 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 973 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1894 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 104 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 454 1
Big Data - Большие данные 1210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 507 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 380 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 203 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 47 5
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 19 1
Nvidia GRID vGPU 40 1
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 14 1
AMT IP Forum 11 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 1
Google Project Ara 45 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 612 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 1
Чернышев Сергей 5 3
Путин Владимир 2374 1
Опанасенко Всеволод 112 1
Иванов Алексей 91 1
Виноградов Игорь 14 1
Осипов Александр 31 1
Мантуров Денис 62 1
Гольцов Александр 53 1
Волков Александр 22 1
Соколов Андрей 15 1
Зыков Олег 13 1
Савицкая Ирина 5 1
Субботин Виктор 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 26
Франция - Французская Республика 4912 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 7
Германия - Федеративная Республика 7754 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 4
Россия - СФО - Новосибирск 2901 3
Италия - Итальянская Республика 2807 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 3
Швеция - Королевство 1757 3
Европа 7221 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 137 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1013 2
Испания - Королевство 2504 2
Нидерланды 1984 2
Казахстан - Республика 4104 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1917 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 2
США - Нью-Йорк 2581 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 1
Млечный путь - галактика 232 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1121 1
Португалия - Лиссабон 36 1
Германия - Бавария - Мюнхен 380 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 863 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 303 1
Новая Зеландия 580 1
Европа Западная 1271 1
Россия - ДФО - Амурская область 450 1
Австралия - Мельбурн 59 1
Португалия - Португальская Республика 638 1
США - Флорида - Орландо 119 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 317 1
Россия - Сибирь 1338 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 58 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 3
Великая Отечественная война 196 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 170 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 1
Русский язык 1478 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 164 6
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 13 4
РАН - Российская академия наук 908 2
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 539 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
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