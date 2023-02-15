Индексная книга CNews*
Фотокамеры Макросъёмка
Публикаций - 170, упоминаний - 182
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лаптева Марина 115 31
|Газаров Артур 77 12
|Абрамович Игорь 4 4
|Гордеева Анна 36 3
|Принцевская Людмила 34 2
|Бушуева Светлана 8 2
|Музалев Дмитрий 13 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Евстигнеев Денис 10 1
|Ермолаев Евгений 3 1
|Громова Анна 2 1
|Черкасов Василий 3 1
|Груздев Максим 1 1
|Марьин Евгений 2 1
|Жарков Сергей 6 1
|Миронов Андрей 11 1
|Баева Светлана 3 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Антонова Ирина 4 1
|Пешков Алексей 3 1
|Демидов Михаил 133 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 1
|Медведев Дмитрий 1633 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Попова Мария 140 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7498 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2184 1
|Counterpoint Research 76 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.