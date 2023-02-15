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Фотокамеры Макросъёмка



15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 2
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
28.12.2021 Xiaomi первой в мире выпустила смартфоны на суперсовременном 4-нанометровом процессоре. Цена. Видео 1
28.07.2021 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
14.05.2021 Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
26.08.2020 Макрообъектив в камере смартфона — бесполезная вещь? 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена 1
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
16.03.2020 Huawei выпускает флагманские смартфоны без сервисов Google. Цены зашкаливают 1
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена 1
27.08.2019 Характеристики и цена дешевого смартфона Xiaomi рассекречены за два дня до анонса 1
21.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал 1
08.04.2019 Youscan запустила подробный анализ контекста изображений в социальных медиа 1
13.03.2019 Как выбрать смартфон в 2019 году: советы ZOOM 1
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 2
25.06.2018 Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает 1
27.07.2017 Обзор смартфона BQ-5201 Space 1
02.09.2016 Lenovo создала модульный смартфон. Видео 1
13.07.2016 Lenovo: бренд — ZUK, модель — Z1. Премьера года 1
09.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 Plus: на уровне мировых стандартов 1
02.06.2015 Основы фотосъёмки на мобильный телефон: советы от ZOOM 1
30.12.2014 LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1 1
22.07.2014 В России стартовали продажи камеры Olympus Stylus Tough TG-3 1
21.05.2014 Honor 3C — новый смартфон с двумя SIM-картами от Huawei 1
21.10.2013 Владельцы Nokia Lumia 1020 станут профессиональными фотографами с помощью Fotoshkola.net 1

Публикаций - 170, упоминаний - 182

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1504 48
Canon 1379 35
Sony 6487 33
Olympus 467 32
Nikon 612 31
Samsung Electronics 9774 23
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 19
Apple Inc 11274 15
Konica Minolta 385 13
Huawei 3537 13
Google LLC 11011 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 12
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5605 9
Xiaomi 1326 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 138 8
Leica Camera 251 7
LG Electronics 3544 6
4A Games 746 6
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 52 5
Цифра ГК 2166 5
Eastman Kodak - Кодак 493 5
HP Inc. 5568 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 5
HTC Corporation 1493 5
Platformix - СИЛА 1 4
Seiko Epson Corporation 889 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 539 4
Meta Platforms - Facebook 4347 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 3
Yandex - Яндекс 5783 3
AT&T Inc 1662 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 3
Adobe Systems 1509 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 3
123 солюшнс 623 3
Casio 333 3
Fujitsu 2044 3
Lenovo Motorola 3505 3
Dixis - Диксис 360 8
Carl Zeiss 299 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 6
Связной ГК 1342 4
Белый Ветер 353 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 914 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 2
Совкомбанк Совесть 268 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 2
Имидж Хаус 1 1
Имидж.ру 12 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 165 1
BMW Group 414 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 389 1
LinkedIn 587 1
Bayer AG - Байер 82 1
Евросеть 1401 1
Лента - Сеть розничной торговли 1726 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 300 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Беталинк 103 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18227 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
4CIO 713 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2743 117
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4365 114
Автофокус - Автофокусировка 2234 101
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8739 100
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1750 100
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12671 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39632 92
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9881 91
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11913 89
Объектив - Lens 1336 85
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 79
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5752 64
Карты памяти - Запоминающее устройство 2198 62
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 725 59
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19337 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21572 52
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 368 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 44
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1501 37
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1065 36
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5477 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26232 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17437 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8501 33
Фотокамеры - Ночная съемка 206 32
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 882 32
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 518 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6760 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 31
Светочувствительность - Photosensitivity 231 31
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1814 31
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 383 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 28
Аксессуары 3505 27
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2004 23
Наушники - Headphones 3550 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22160 21
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1800 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 20
Google Android 12675 20
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 18
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 17
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 16
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 16
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 15
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 15
Casio Exilim 107 14
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 13
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 562 11
Microsoft Windows 2000 12722 11
Adobe Photoshop 694 11
Fujifilm FinePix 107 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 10
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 10
Canon Digital IXUS 86 9
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 202 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 9
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 8
Huawei Mate - серия смартфонов 300 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 402 8
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 477 8
Nikon D-Lighting 38 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 232 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 6
Google Play - Google Store - Android Market 2967 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 6
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 384 6
Apple iPhone 6 6211 6
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 5
Google YouTube - Видеохостинг 2449 5
Samsung Galaxy 1063 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 5
Olympus xD-Picture Card 110 5
Лаптева Марина 115 31
Газаров Артур 77 12
Абрамович Игорь 4 4
Гордеева Анна 36 3
Принцевская Людмила 34 2
Бушуева Светлана 8 2
Музалев Дмитрий 13 1
Рожковский Кирилл 14 1
Евстигнеев Денис 10 1
Ермолаев Евгений 3 1
Громова Анна 2 1
Черкасов Василий 3 1
Груздев Максим 1 1
Марьин Евгений 2 1
Жарков Сергей 6 1
Миронов Андрей 11 1
Баева Светлана 3 1
Мамонтова Евгения 6 1
Антонова Ирина 4 1
Пешков Алексей 3 1
Демидов Михаил 133 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 1
Медведев Дмитрий 1633 1
Ерофеева Мария 31 1
Попова Мария 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 124207 51
Солнце - звезда Солнечной системы 4917 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15220 13
Солнечная система - Solar system 2456 11
Япония 12997 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50367 8
Европа 21383 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 7
Земля - планета Солнечной системы 9819 6
Германия - Федеративная Республика 12121 6
Индия - Республика 5098 5
Швеция - Королевство 3499 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39669 4
Франция - Французская Республика 7102 4
Финляндия - Финляндская Республика 3481 3
Южная Корея - Республика 6308 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 3
Китай - Тайвань 3775 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 658 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15250 2
Испания - Канарские острова 32 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 1
Европа Западная 1417 1
Европа Восточная 3004 1
Луна - спутник Земли 1423 1
Сатурн - Титан (спутник) 429 1
Америка Северная 3114 1
Китай - Пекин - Beijing 922 1
Индийский океан 154 1
Канада 4717 1
Азия - Азиатский регион 5003 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 995 1
США - Вашингтон - Редмонд 221 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2391 1
Испания - Королевство 3613 1
Нидерланды 3325 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1297 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13239 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 1
Африка - Африканский регион 3285 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4320 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4880 35
Ergonomics - Эргономика 1500 28
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4598 28
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10028 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20793 17
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 898 15
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1620 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 12
Английский язык 6196 9
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1157 9
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4235 8
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1178 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4729 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2471 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3436 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 831 6
Зоология - Животные домашние - Pets 480 6
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1421 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5288 5
Здравоохранение - Офтальмология 338 5
Зоология - Животные - Птицы - Birds 659 5
Увлечения и хобби - Hobbies 321 5
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 227 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2193 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 186 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3067 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6162 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5030 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4300 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2162 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 487 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 825 3
Литий - Lithium - химический элемент 470 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24295 3
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1307 3
Ботаника - Растения - Plantae 869 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 20
91Mobiles 1709 3
Optics 141 2
GSM Arena 66 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7498 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2184 1
Counterpoint Research 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11717 6
День молодёжи - 27 июня 694 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Photokina 61 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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