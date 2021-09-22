Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Согласие СК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 69
Согласие СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Александр 75 3
|Арлазаров Владимир 118 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Крысина Ольга 109 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Чехонин Антон 60 2
|Богданов Валентин 7 1
|Николаев Дмитрий 4 1
|Хандогин Дмитрий 2 1
|Фурсова Ольга 1 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Боровой Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Зайдуллин Руслан 4 1
|Захаров Иван 1 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Соколов Михаил 26 1
|Ян Давид 40 1
|Diachenko Bob - Дьяченко Боб 3 1
|Козловская Ирина 3 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Усевич Мария 5 1
|Шельпяков Максим 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Греф Герман 205 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Калинин Александр 95 1
|Макаров Алексей 49 1
|Швецов Владимир 28 1
|Голодец Ольга 16 1
|Рафаловский Давид 20 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Анохин Михаил 5 1
|Игнатова Людмила 5 1
|Следков Максим 8 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
|Будник Александр 5 1
|Москалев Александр 2 1
|Богданов Алексей 3 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769996, в очереди разбора - 673678.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769996, в очереди разбора - 673678.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru