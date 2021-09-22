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Согласие СК


22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 1
20.04.2021 «Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие» 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные 2
28.08.2020 «Связной» запустил страхование автомобилей 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1
01.04.2020 Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей 1
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
11.02.2020 За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
30.07.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие» 2
30.07.2019 «Норбит» внедрила CRM-систему в страховой компании «Согласие» 3
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
05.04.2019 «Ассистент» Google получил масштабное обновление 1
13.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» за год увеличила число клиентов в 10 раз 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
09.10.2018 Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1
16.07.2018 Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон» 2
25.04.2018 «АйТи Капитал» завершила внедрение системы XBRL-отчетности в СК «Согласие» 6
27.02.2018 СК «Согласие» будет развивать ИТ-систему на платформе Diasoft meNext 5
30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 1
13.04.2017 СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С» 1
07.09.2016 «Service Desk Итилиум» от «Деснол Софт» включен в Единый реестр отечественного ПО 1
02.09.2015 «Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata 2
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
30.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет страховой компании «Согласие» в Красноярском крае 2
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
13.11.2014 «Онэксим» и РЖД забрали «Связной» за долги 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
01.04.2014 Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы 1
18.02.2014 Сотрудники «Согласия» будут бронировать отели через Ostrovok.ru 3
08.10.2013 25 октября в Москве пройдет Docsvision User Day 1
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews 1
13.06.2013 Оплата полисов страхования жизни СК «Согласие-Вита» доступна в системе Contact 1
20.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1
14.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1

Публикаций - 44, упоминаний - 69

Согласие СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Ланит ГК 1160 3
Инфосистемы Джет 675 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
3779 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Abbyy 797 2
Blockpass IDN 6 1
Uptime Institute 159 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
IVA Technologies 33 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Комдив 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Atlassian 33 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 1
Системный софт - SysSoft 124 1
ТелеСвязь 11 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Унитех 10 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Itransition - Итранзишн 7 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 15 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
ATAPY Software 2 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 1 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Google LLC 7177 1
Сравни.ру 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Альфа-Банк 1127 7
АльфаСтрахование СГ 208 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Росгосстрах 182 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Транснефть 159 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Ингосстрах СПАО 210 3
РусславБанк - РСБ 147 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Русский стандарт Банк 302 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ВТБ24 583 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Allianz - Страховая компания 19 2
Почта Банк 289 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Локо-Банк 31 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Тинькофф страхование 19 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
Норникель - Норильский никель 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Vostok New Ventures 9 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Winter Capital 4 1
Согласие НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Lifan 4 1
МК Доктор рядом 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
РОСНО СК 69 1
Связной ГК 884 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
HoughNet 2 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Flash 480 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
Apple iOS 5742 5
Google Android 10751 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Купибилет - Kupibilet 13 2
Smart Engines GreenOCR 17 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple - App Store 2198 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Apple macOS 934 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Linux OS 4276 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 1
ЛУВ Crash AI 2 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
OneTwoTrip 30 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Abbyy FineReader 98 1
Apple iPad 3263 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
PHP - Язык программирования 307 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Кузнецов Александр 75 3
Арлазаров Владимир 118 2
Строгалин Алексей 3 2
Крысина Ольга 109 2
Ковалев Сергей 18 2
Чехонин Антон 60 2
Богданов Валентин 7 1
Николаев Дмитрий 4 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Фурсова Ольга 1 1
Хрупов Сергей 1 1
Боровой Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Захаров Иван 1 1
Иодковский Станислав 1 1
Соколов Михаил 26 1
Ян Давид 40 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 3 1
Козловская Ирина 3 1
Мишустин Михаил 302 1
Усевич Мария 5 1
Шельпяков Максим 2 1
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Греф Герман 205 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Калинин Александр 95 1
Макаров Алексей 49 1
Швецов Владимир 28 1
Голодец Ольга 16 1
Рафаловский Давид 20 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Тикуркин Максим 32 1
Анохин Михаил 5 1
Игнатова Людмила 5 1
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Будник Александр 5 1
Москалев Александр 2 1
Богданов Алексей 3 1
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Германия - Мюнхен 168 2
США - Калифорния 975 2
Северная Америка 1416 2
Испания - Королевство 1258 2
Украина 3398 2
Китай - Тайвань 596 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
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США - Милпитас 5 2
Япония 2811 2
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Черногория 86 1
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Россия - Минусинск 25 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕПС - Единый план счетов 33 1
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ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
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