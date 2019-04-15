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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СВД ЗОСРВ Нейтрино
Публикаций - 75, упоминаний - 124
СВД ЗОСРВ Нейтрино упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 5
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 793 1
|Миландр ПКК 29 1
|ЕКА Топливная компания 137 1
|Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 169 2
|Ермолинский Алексей 1 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Мелихов Леонид 1 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Шмаргун Владимир 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Копосов Максим 9 1
|Фефилов Андрей 1 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Музалевский Александр 1 1
|Покид Александр 1 1
|Варварик Александр 1 1
|Озеров Виктор 29 1
|Березовский Владимир 11 1
|Смирнов Александр 49 1
|Яровая Ирина 66 1
|Овчинников Сергей 30 1
|Трушкин Константин 49 1
|Смирнов Алексей 160 1
|Nature 765 4
|New Scientist 1447 2
|ScienceDaily 399 2
|PhysicsWorld 89 2
|PhysicsWeb 180 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
|Scientific American 80 1
|LiveScience 153 1
|CERN Courier 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru