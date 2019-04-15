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СВД ЗОСРВ Нейтрино



15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве
16.11.2017 ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России.
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино»
04.11.2015 Важный шаг в изучении призрачных частиц
29.04.2013 Обнаружена пара внесолнечных нейтрино
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает
19.03.2012 Субатомный Wi-Fi
12.03.2012 Осцилляции нейтрино: последний параметр "сдался"
28.12.2011 Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил
23.09.2011 Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения?
03.12.2010 Самый чувствительный телескоп не смог поймать нейтрино
25.07.2006 Тайну темной энергии помогут раскрыть нейтрино?
04.04.2006 Тайна нейтрино близка к разгадке?
04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп
04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп
28.07.2005 Геонейтринная томография вскроет мантию Земли
17.06.2005 Создана карта реликтового фона нейтрино
10.06.2005 SNEWS не упустит нейтрино от сверхновых
10.06.2005 SNEWS не упустит нейтрино от сверхновых
15.05.2003 Нейтрино избавит мир от ядерной угрозы?
10.04.2003 Гигантский ледяной телескоп знакомит ученых с нейтрино
10.04.2003 Гигантский ледяной телескоп знакомит ученых с нейтрино
22.01.2003 Установлена скорость исчезновения нейтрино
19.07.2002 Нейтрино взвесили на галактических весах

Публикаций - 75, упоминаний - 124

СВД ЗОСРВ Нейтрино упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 260 14
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 51 11
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 124 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 260 6
Ростех - Ростехнологии 2409 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 505 5
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 4
РТСофт - RTSoft 81 4
Intel Corporation 11008 3
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 9 3
Ростех - Автоматика Концерн 690 3
Норси-Транс (НТ) 53 2
AMD - Advanced Micro Devices 3543 2
Базальт СПО 225 2
Анкад - Ancud 43 2
Галактика - Корпорация 1043 2
Комдив 21 2
Fastwel - Фаствел 28 2
ALT Linux - Альт Линукс 148 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 224 1
ПроСофт - ProSoft 61 1
TI - Texas Instruments Incorporated 807 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 31 1
H2O 14 1
Вертикаль - башенный оператор 360 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 17 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 1
Allwinner Technology 11 1
MediaTek 375 1
БайтЭрг 31 1
HID Global 91 1
ОКБ САПР 32 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 33 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 505 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 460 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 1
Микрон - Micron 768 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 1
Huawei 3081 1
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 793 1
Миландр ПКК 29 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7513 2
Правительство РФ 6991 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1254 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1810 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1406 1
Федеральное казначейство России 1149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2079 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
МКС - Международная космическая станция 1388 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
DDR - Double data rate 2094 5
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 22 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3024 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8990 3
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 308 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2980 3
ARM64 - Архитектура процессора 1216 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 153 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7325 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2887 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1727 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 306 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 356 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 183 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3731 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 2
Наушники - Headphones 551 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6749 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 71 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 53 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 122 1
USB Type-A - USB-A 175 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 749 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 391 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 17 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 11 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1876 1
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Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 5
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 7 4
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Intel x86 - архитектура процессора 1266 4
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 4
SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 3
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 3
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IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 6
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T2K experiment 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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