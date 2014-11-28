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Ростелекомом Роснет
Российская телекоммуникационная сеть
Ростелекомом Роснет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 2
|Ермаков Александр 10 2
|Приданцев Сергей 115 1
|Путин Владимир 2158 1
|Морошкин Александр 111 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Холодов Алексей 11 1
|Королев Игорь 55 1
|Колпаков Антон 46 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Бударгин Олег 9 1
|Ивантер Дмитрий 22 1
|Силин Михаил 25 1
|Ананьев Алексей 101 1
|Макаров Александр 36 1
|Кусков Денис 185 1
|Шамолин Михаил 116 1
|Каплунов Павел 34 1
|Меламед Леонид 110 1
|Вексельберг Виктор 123 1
|Меламед Александр 41 1
|Евтушенков Владимир 182 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Калинин Александр 114 1
|Усманов Алишер 247 1
|Ананьев Дмитрий 58 1
|Малофеев Константин 98 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 5
|Компьютерра 29 3
|РИА Новости 703 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Gartner 3050 1
|Fortune 100 85 1
|Synergy Research Group 38 1
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Создано именных указателей - 48801.
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