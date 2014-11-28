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Ростелекомом Роснет
Российская телекоммуникационная сеть



28.11.2014 «Триколор-ТВ» 9 месяцев искал себе гендиректора 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1
05.02.2013 Oracle покупает поставщика IP-оборудования за $1,7 млрд 1
05.12.2011 «АМТ-Груп» провела инсталляцию пограничного контроллера сессий Acme Packet в сети «Роснет» 2
18.05.2011 «Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства 1
15.02.2011 МГТС объявил войну кабельным ворам 1
14.02.2011 Роман Акатов назначен директором по развитию корпоративного бизнеса в СНГ группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
11.11.2010 «Акадо» избавилась от президента 1
03.09.2010 Россия: власти решили не закрывать YouTube 2
29.07.2010 Россия: провайдер отказывается закрывать YouTube 1
27.07.2010 Россия: суд постановил закрыть доступ к Youtube 1
28.04.2010 «Ростелеком» проложил оптоволокно по электросети 1
25.12.2009 МТС ушла в кабель 1
07.08.2008 Директор «Старт Телекома» перешел в «РадиоНет» 1
11.03.2008 В «Комстар-ОТС» назначен новый коммерческий директор 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
15.11.2007 "ЦентрТелеком" начнет предоставление услуг корпоративным клиентам в Москве 1
06.07.2006 Генеральным директором РТС назначен Владимир Петров 1
06.10.2005 "ЦентрТелеком" реорганизовал дочерние предприятия путем присоединения "Аэроком" к ЦТКС МО 1
23.04.2004 "Роснет" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть PON в Петербурге 1
21.04.2004 Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России 1
05.12.2003 Дополнение: Центробанк построил мультисервисную сеть 2
04.12.2003 Центробанк построил мультисервисную сеть 1
14.01.2003 ОАО "РТС" реализует проект для Государственного таможенного комитета в Брянске 3
10.12.2002 ОАО "РТС" расширяет деятельность на Урале 4
03.12.2002 "Роснет" вкладывает $30 млн. в развитие 4
15.11.2002 Интернет-компании готовятся к турниру Internet Ореn 1
12.11.2002 Интернет-компании готовятся к турниру "Internet Ореn" 1
29.10.2002 Провайдеры соревнуются. Кто станет первым? 1
06.09.2002 РОСНЕТ разработает системный проект для Центрального таможенного управления 6
06.08.2002 Рынок телекоммуникаций: Микки Маус и Крутой Жужжик помогут преодолеть кризис 1
31.07.2002 "РОСНЕТ" осваивает "космическое" пространство 5
18.07.2002 Заработал новый узел цифровой сети связи РОСНЕТ в Орле 2
14.06.2002 РОСНЕТ объявил о вводе в эксплуатацию в Екатеринбурге нового узла цифровой сети связи 1
08.05.2002 РОСНЕТ снижает цены на услуги связи 2
07.05.2002 РОСНЕТ получил сертификаты качества на услуги 6
25.01.2002 Завершен первый этап модернизации сети радиодоступа РОСНЕТ 5
26.12.2001 CPM и Aladdin представили новое решение по защите информации с помощью электронного ключа eTOKEN 1
20.12.2001 "Роснет" подготовила своим клиентам новогодний подарок 2
08.11.2001 "Атлант-Информ" поставит компании "РОСНЕТ" универсальную автоматизированную систему расчетов "Атлант" 2

Публикаций - 54, упоминаний - 110

Ростелекомом Роснет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ЦентрТелеком 502 10
Cisco Systems 4542 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 6
Центел - Центральный телеграф 315 6
Nokia Alcatel-Lucent 1371 6
Акадо Телеком - Комкор 770 5
HP - Hewlett-Packard 3333 5
NEC 1570 5
Ростелеком - Связьинвест 1650 5
Microsoft Corporation 20288 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 4
Sonera 305 4
Oracle Sun Microsystems 2063 3
Yandex - Яндекс 4442 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 3
Ericsson 2235 3
Rambler Group - Рамблер ГК 751 3
Lenovo Motorola 3211 3
Синтерра - Synterra 732 3
Питерская группа связистов 153 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 2
Intel Corporation 10386 2
IBM 8248 2
Oracle Corporation 5639 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 2
Telia Company 778 2
АФК Система ПАО 1582 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 2
Siemens AG - Сименс Россия 2116 2
Vodafone Group 1241 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 2
BT Group - British Telecommunications 570 2
Orange France Télécom 634 2
Мостелеком 52 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 414 2
Ростелеком МРФ-Центр - ЦентрТелекомСервис 11 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 1
Dell EMC 4361 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 9
Интер РАО ПАО 246 3
ВТБ - Транскредитбанк 89 2
Альфа-Банк 1279 2
РТС - Фондовая биржа 316 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 49 1
Enron - Enrongate 118 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
Алемар 6 1
Цифроград 137 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Тинькофф ГК - TCS Group 69 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 20 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
ПромСвязьКапитал 66 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 1
Альфа-Групп 579 1
McDonald’s - Макдоналдс 176 1
Marshall Capital Partners 65 1
Adidas 117 1
Газпром ПАО 705 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 14 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 23 1
Петербургский метрополитен ГУП 69 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 29 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 1
Президент Российской Федерации 1597 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1906 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 7
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1741 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 478 1
e-Commerce - Электронная коммерция 355 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 160 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 464 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
WAV - Waveform Audio File Format 418 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4324 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 3
Microsoft Windows 2000 939 3
Microsoft Windows 10 9806 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 423 2
Google YouTube - Видеохостинг 2061 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Avaya Definity 17 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Aladdin Secret Disk 55 1
Intel Pentium III 624 1
SAP Sybase 274 1
Gemalto SafeNet eToken 186 1
Oracle СУБД 42 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 70 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 1
Microsoft Outlook 1188 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 1
Java - Язык программирования 2333 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Linux OS 6990 1
Рейман Леонид 977 2
Ермаков Александр 10 2
Приданцев Сергей 115 1
Путин Владимир 2158 1
Морошкин Александр 111 1
Юрченко Евгений 94 1
Холодов Алексей 11 1
Королев Игорь 55 1
Колпаков Антон 46 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Бударгин Олег 9 1
Ивантер Дмитрий 22 1
Силин Михаил 25 1
Ананьев Алексей 101 1
Макаров Александр 36 1
Кусков Денис 185 1
Шамолин Михаил 116 1
Каплунов Павел 34 1
Меламед Леонид 110 1
Вексельберг Виктор 123 1
Меламед Александр 41 1
Евтушенков Владимир 182 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Калинин Александр 114 1
Усманов Алишер 247 1
Ананьев Дмитрий 58 1
Малофеев Константин 98 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 19
Россия - Российская федерация - РФ 76300 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 8
Азия - Азиатский регион 2863 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1756 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 328 3
Европа Западная 1190 2
США - Нью-Йорк 2309 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 263 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 2
Германия - Федеративная Республика 6767 2
Африка - Африканский регион 2321 2
Латинская Америка 1283 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 632 2
Россия - СФО - Новосибирск 2783 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 2
США - Массачусетс 337 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 2
Европа 6447 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 2
Турция - Турецкая республика 1305 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 2
Южная Корея - Республика 2840 2
Япония 6703 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 2
Европа Восточная 2685 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 105 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 1
Индия - Республика 3430 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
Дед Мороз 131 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 170 1
Великая Отечественная война 168 1
МПС - Международные платежные системы 90 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 166 1
Русский язык 1409 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 5
Компьютерра 29 3
РИА Новости 703 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Gartner 3050 1
Fortune 100 85 1
Synergy Research Group 38 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 66 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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