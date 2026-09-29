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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минин Андрей

СОБЫТИЯ


29.09.2026 «Контур.Диадок» и «Умная Логистика» объединили автоматизацию логистической отрасли и ЭДО в своем решении 1
07.09.2001 ОАО "Роснет" намерено до 2008 г. установить на своей сети АТС общей емкостью 850 тыс. номеров в 33 регионах России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Минин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Россия - РФ - Российская федерация 168155 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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