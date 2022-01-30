Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Макросъёмка
Публикаций - 74, упоминаний - 75
Макросъёмка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Carl Zeiss 291 3
|Dixis - Диксис 343 3
|Белый Ветер 340 3
|Связной ГК 1112 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1605 1
|Беталинк 102 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
|Банк Зенит 197 1
|Лаптева Марина 114 21
|Газаров Артур 77 12
|Гордеева Анна 36 3
|Принцевская Людмила 33 2
|Бушуева Светлана 8 2
|Попова Мария 139 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Музалев Дмитрий 13 1
|Миронов Андрей 7 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Баева Светлана 3 1
|Эргономика 418 8
|КПД - Коэффициент полезного действия 148 1
|Английский язык 624 1
|Русский язык 3855 1
|CNews - ZOOM.CNews 1394 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru