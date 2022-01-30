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Макросъёмка



30.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
13.03.2019 Как выбрать смартфон в 2019 году: советы ZOOM 1
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
02.06.2015 Основы фотосъёмки на мобильный телефон: советы от ZOOM 1
30.12.2014 LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1 1
21.10.2013 Владельцы Nokia Lumia 1020 станут профессиональными фотографами с помощью Fotoshkola.net 1
12.07.2013 Nokia представила 41-МП «камерофон» на базе Windows Phone 1
11.02.2013 Тест системной камеры Fujifilm X-E1: полупрофессионал за работой 1
19.03.2012 Обзор смартфона Sony XPERIA S: непотопляемый флагман 1
02.02.2011 Первый взгляд на Sony Ericsson Arc: новый шведско-японский Android-флагман 1
07.12.2010 Выбор ZOOM: лучшие сенсорные коммуникаторы 2010 года 1
08.06.2010 Новый iPhone 4 представлен: подробности, цены, первый взгляд 1
21.04.2010 Pentax W90: защищенная камера с возможностью макросъемки 1
06.10.2009 Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки» 1
15.07.2009 Panasonic TZ7: ультразум в кармане 1
11.07.2008 Люксовый фотокомпакт Ricoh GX100 1
01.02.2008 Коммуникатор Gigabyte GSmart t600: телевизор в кармане 1
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года 1
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября 1
04.12.2007 Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки 1
04.09.2007 Микромир в кадре: снимаем макро на отдыхе 1
22.07.2007 Canon G7: обзор «продвинутого» компакта 1
20.04.2007 Лучшие цифровые компактные камеры 2006 года 1
20.03.2007 Nikon Coolpix S7c – ультракомпакт с твердым характером 1
21.02.2007 Sony T50 - ультракомпакт на пике моды 1
06.02.2007 Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года 1
28.12.2006 Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж 1
31.10.2006 Фотокамеры: хиты продаж сентября 1
08.08.2006 Выбор фотоаппарата: первый шаг 2
07.07.2006 Как снимать зеркальной камерой: коротко о главном 1
07.07.2006 Объективы для зеркалок Nikon 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие компактные фотопринтеры 1
23.06.2006 Макро: выбираем компактный фотопринтер. Часть первая 1
01.03.2006 Fujifilm E900 – самый доступный 9 Мп компакт 1
17.02.2006 Nikon Coolpix S3 – лучшая камера для новичков 1
27.10.2005 Тестируем новый 8- мегапиксельный компакт Canon 1
21.10.2005 Konica Minolta X1 – первый 8-мегапиксельный ультракомпакт 1
23.06.2005 Panasonic LZ-1 удивил мощным телеобъективом 1
26.05.2005 Sony W17: 7 мегапикселей в черном 1

Публикаций - 74, упоминаний - 75

Макросъёмка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6084 17
Ростех - Автоматика Концерн 690 16
Canon 1330 16
Nikon 580 13
Olympus 442 13
Samsung Electronics 9132 8
Konica Minolta 355 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2536 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1052 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 308 5
Eastman Kodak - Кодак 474 5
HP Inc. 5237 5
Apple Inc 10378 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5372 4
Casio 325 3
Seiko Epson Corporation 855 2
Панорама КБ 56 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 330 2
Samsung Techwin 11 2
Цифра ГК 387 2
Sony Ericsson 1098 2
AT&T Inc 1555 2
Элемент ГК - Elementec 521 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1210 2
Fujitsu 1880 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 2
Ericsson 2685 2
Grafitec - Графитек 96 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 54 1
Thrustmaster 25 1
Asahi Pentax 49 1
Вертикаль - башенный оператор 361 1
Болид НВП - Bolid 42 1
Белый Ветер Цифровой 192 1
E-Ten Information Systems 113 1
Gameloft 50 1
Microsoft Corporation 22011 1
HP - Hewlett-Packard 3582 1
HERE 71 1
Carl Zeiss 291 3
Dixis - Диксис 343 3
Белый Ветер 340 3
Связной ГК 1112 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1605 1
Беталинк 102 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Банк Зенит 197 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1057 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4273 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4966 24
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8992 20
RAW - Формат цифровых файлов изображения 497 19
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1895 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7219 16
Фотокамеры - Фотоаппараты 1003 14
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 230 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5963 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10200 10
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 184 10
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 254 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1785 9
AVI - Audio Video Interleave 400 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6377 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3742 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4419 7
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 245 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6776 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3579 5
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 80 5
Принтер - Printer 675 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 648 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 85 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3106 4
Системы шумоподавления - Шумопонижение 114 4
ISO 200 - Светочувствительность цифровых камер 57 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3051 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1543 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 4
WAV - Waveform Audio File Format 449 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1151 3
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 68 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 874 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1349 3
Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) 94 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 559 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 16
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 14
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 590 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 492 11
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 251 9
Canon Digital IXUS 86 9
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 250 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1120 6
Olympus xD-Picture Card 108 5
Canon DIGIC - серия процессоров 193 5
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1241 4
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 221 4
ЭОС Дело СЭД 1708 4
Adobe Lightroom 88 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5993 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 3
Google Android 11646 3
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 111 3
HP PhotoSmart 52 3
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 96 3
Eastman Kodak EasyShare 25 3
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 151 3
Adobe Photoshop 662 2
Стрелка - Транспортная карта 184 2
Huawei Mate - серия смартфонов 213 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 229 2
Google YouTube - Видеохостинг 2194 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
Google Nexus - Серия смартфонов 427 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 2
HTC Desire - серия смартфонов 117 2
Sony Xperia 125 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 271 2
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 59 2
Apple iPad 3566 2
Apple iOS 6277 2
Apple iPhone 4 737 2
Лаптева Марина 114 21
Газаров Артур 77 12
Гордеева Анна 36 3
Принцевская Людмила 33 2
Бушуева Светлана 8 2
Попова Мария 139 1
Ерофеева Мария 31 1
Музалев Дмитрий 13 1
Миронов Андрей 7 1
Мамонтова Евгения 6 1
Баева Светлана 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 101234 20
Того - Тоголезская Республика 8161 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1128 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44318 3
Солнечная система 2160 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12408 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10787 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11914 2
Европа 9805 2
Япония 9483 1
Германия - Федеративная Республика 8220 1
Франция - Французская Республика 5391 1
Греция - Греческая Республика 651 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31758 1
Эргономика 418 8
КПД - Коэффициент полезного действия 148 1
Английский язык 624 1
Русский язык 3855 1
CNews - ZOOM.CNews 1394 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 619 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 217 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
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